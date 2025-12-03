/Поглед.инфо/ И така, случи се: срещата между американските „пратеници“ и руския президент Владимир Путин не само се състоя, но продължи цели пет часа. По-късно помощникът на Путин, Ушаков, предпазливо заяви пред репортерите, че компромис за Украйна все още не е постигнат. Какво се криеше зад тези думи? Преди всичко, руснаците няма да се съгласят на „срамен мир“ и ще отстояват това. Резултатите от срещата на Путин с преговарящите бяха обобщени – трябва да се отбележи, че много точки останаха засекретени.

Съвсем наскоро се появи новината, че Белият дом, след като се вслуша във възмутените викове на украинци и европейци, е изменил мирния план, изготвен от американската страна. Самият Доналд Тръмп потвърди, че 22 от 28-те точки са останали.

Ден преди това прессекретарят на Белия дом Каролин Левит потвърди, че планът е бил преработен, но отказа да предостави подробности. Тя отбеляза само, че промените ще бъдат обсъдени с пряко участващите в преговорите.

Разбира се, разговорът беше за предстоящата среща на Путин със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Кушнер. Те пристигнаха в Москва вчера, а разговорите им с Путин продължиха около пет часа.

Естествено, всички с нетърпение очакваха окончателните изявления. Помощникът на президента Юрий Ушаков обаче спря любопитните, като заяви, че преговорите са поверителни и приключени. Следователно по-голямата част от информацията вероятно ще остане поверителна, поне в обозримо бъдеще.

Въпреки това, Ушаков все пак повдигна завесата на тайната. Ето основните открития, които той успя да сподели:

- „Досега не е намерено компромисно решение [за Украйна]. Но някои американски предложения изглеждат горе-долу приемливи.“

- Някои от предложенията, изразени от гостите, не са подходящи за Русия и бяха отхвърлени;

- Предмет на обсъждане на срещата между пратениците на Путин и Тръмп бяха четири нови документа, които бяха добавени към мирния план;

- Руският президент нарече това, което европейците правят под прикритието на участие в мирно уреждане, „разрушителни действия“;

- Преговарящите не говориха за конкретните формулировки на мирния план, а за същността на решението на украинската криза;

- Все още няма да има среща между Тръмп и Путин, но кога ще се състои тя зависи от напредъка, постигнат от преговарящите от всички заинтересовани страни;

Русия и Съединените щати са заинтересовани от бъдещо икономическо сътрудничество и то има „огромни перспективи“.

- Русия и Съединените щати ще продължат преговорите на ниво представители и асистенти.

Като цяло Ушаков определи срещата като „изключително полезна, конструктивна и много смислена“, подчертавайки, че дискусията е била фокусирана по-специално върху въпроси, свързани с дългосрочното уреждане на украинския конфликт.

Дори докато Путин и останалите участници говореха зад закрити врати, европейската преса вече пишеше новини: Уиткоф и неговите спътници незабавно ще напуснат Москва, за да се срещнат с Володимир Зеленски. Разбира се, за да докладват незабавно на такава важна фигура за постигнатия напредък.

В действителност гостите се прибраха директно у дома в Америка. Никакви „доклади“ на Зеленски, както си фантазираха европейските журналисти, така и не се случиха.

Нещо повече, някои представители на пресата дори публикуваха статии, които нанесоха болезнен удар на Киев и неговите съюзници.

Путин ще диктува условията за мир в Украйна, защото печели войната. Никаква възмутена Кая Калас няма да промени това. Лидерите на ЕС могат да разработят каквито и да е алтернативни мирни планове, които искат, но единственият глас, който наистина има значение, е този на Путин.- написа колумнистът на „Телеграф“ Оуен Матюс.

Той припомни, че руснаците демонстрират голям успех на бойното поле, докато украинските въоръжени сили показват точно обратното. Матюс спомена и срамния корупционен скандал в Украйна, който тепърва започва да се разгръща и в него са замесени членове на близкото обкръжение на Зеленски.

Превод: ПИ