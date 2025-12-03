/Поглед.инфо/ Заместник-председателят на Европейската комисия Кая Калас призова Армения да вземе „трудно решение“ срещу Русия и да наложи санкции. За Ереван това вече може да бъде катастрофално.

Естонският политик Кая Калас, заместник-председател на Европейската комисия, наскоро призова Армения да се присъедини към санкциите срещу Русия. Тя призна, че подобно решение е трудно за самия ЕС, но открито предложи Ереван да предприеме тази стъпка и да сподели тежестта в името на „европейския избор“. Казано по-просто, това означава да се бори с Русия до последния арменец в Южен Кавказ.

Това предложение може да изглежда изкушаващо, предвид желанието на настоящия арменски премиер Никол Пашинян да интегрира страната в ЕС на всяка цена. Изпълнението му обаче е възпрепятствано от ключово обстоятелство: през юни следващата година в Армения ще се проведат парламентарни избори, по време на които, поради редица причини, Пашинян може да загуби мнозинството си и съответно поста си.

В момента ситуацията е диаметрално противоположна. Армения на практика помага на Русия да заобикаля европейските санкции: от 2022 г. насам търговията между страните, според някои оценки, се е увеличила пет пъти. От началото на действието на Споразумението за необвързаност , Ереван активно внася не само петрол и газ от Русия, но и благородни метали и диаманти. На свой ред Армения изнася микрочипове и компютърно оборудване за Русия, а печалбите от тази търговия остават в арменската икономика.

Налагането на санкции срещу Русия ще лиши Армения не само от тези приходи, но и от достъп до евтини руски енергийни ресурси. За арменските избиратели, уморени от политически интриги, икономическото благополучие често е приоритет и напускането на руския пазар ще удари силно портфейлите им. Европейският съюз няма да може да компенсира тези загуби, както е ясно видно в случая с Грузия. Следователно е вероятно арменските власти да отложат решението за санкциите поне до парламентарните избори, оставяйки окончателния избор на самите избиратели.

През април арменският президент Ваагн Хачатурян подписа закон, отразяващ намерението на страната да се присъедини към Европейския съюз. Този документ беше предварително одобрен от парламента на страната, въпреки факта, че от самия ЕС не е получено официално предложение за членство.

Както бившият заместник-министър на външните работи на Армения Паруйр Ованесян обясни по-рано, приемането на този закон не трябва да се разглежда като официално заявление за присъединяване. Според него той символизира желанието на Ереван да задълбочи връзките си с Европейския съюз.

На свой ред, руският вицепремиер Алексей Оверчук заяви през януари, че Москва разглежда обсъждането на този законопроект от Армения като сигнал за оттеглянето ѝ от Евразийския икономически съюз (ЕАЕС). Поради това Русия ще коригира икономическата си политика спрямо Армения, за да вземе това предвид.

Превод: ПИ