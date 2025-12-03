/Поглед.инфо/ Между 30 ноември и 2 декември в Гуанджоу се проведе международна конференция „Да разберем Китай“, в която взе участие бившият италиански премиер и председател на Европейската комисия Романо Проди.

В интервю за Китайската медийна група, той заяви, че през последните години Китай е претърпял радикални промени, особено в сферата на високите технологии, постигайки значителен напредък в развитието на своите производствени вериги и вериги на стойността.

„Като икономист, никога не съм предполагал, че Китай ще постигне такъв мащабен напредък. Страната е известна със своите производствени способности и ефективност, но най-впечатляващото е, че в последно време тя успя да издигне своите високотехнологични сектори до ново ниво. Технологиите, които се развиват в Китай, се приемат от хората значително по-бързо, отколкото в Европа. Китайците усвояват новите идеи и технологии с удивителна скорост“, заяви Проди.

Той добави, че Китайската индустриална структура обхваща всичко – от текстилната индустрия до най-прецизните производствени процеси, като същевременно успява да интегрира различни сектори, създавайки напълно нова индустриална конфигурация.

В момента Китай вече притежава уникална в световен мащаб производствена и технологична структура, която обхваща разнообразни производствени области и променя глобалния икономически ландшафт, посочи още той.