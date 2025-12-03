/Поглед.инфо/ Докато Европа се дави в собствената си истерия, Москва подреди най-сложната дипломатическа комбинация от началото на кризата: пратеникът на Тръмп каца в Кремъл, дясната ръка на Си влиза за консултации, а Путин се готви да замине за Индия. И трите суперсили разговарят с Русия — но не и с Украйна. Световната геополитика премина на ново ниво, където се обсъждат не фронтови линии, а трилионни икономически сделки, арктически ресурси и енергийни хегемонии.

Украйна? Забравена, прегазена, извадена от голямата игра. Истинската битка вече е между Вашингтон, Пекин и Делхи — и Москва диктува темпото.

По времето, когато пратениците на Тръмп пристигнаха, Путин вече беше започнал специална операция срещу Украйна и световната политика: бяха изразени нови оплаквания срещу Киев, дясната ръка на Си Дзинпин беше пристигнала в Москва, а самият руски президент планираше да посети Моди в Индия. Ето как изглежда висшият пилотаж на високо ниво.

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф пристигна в Москва за разговори с руския президент Владимир Путин, за да изслуша позициите и предложенията на Русия относно мирния план на Тръмп. Москва го смяташе само за основа за разрешаване на конфликта, още преди той да бъде провален от украинците и европейците. Уиткоф беше в Москва и със зетя на американския президент, Джаред Кушнър. Очевидно е, че тази откритост към медиите е само началото на разговора.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че няма да има „мегафонна дипломация“, тъй като Русия и Съединените щати се нуждаят от сделка, а за да се постигне такава, мълчанието е от съществено значение.

Поразителен паралел

Русия вече предприема мерки за компенсиране на щетите за нейните заключения, причинени от европейските и украински машинации, които САЩ ще трябва да вземат предвид по един или друг начин, освен ако не се появи нещо ново спешно.

И нещо ново се появи, макар че на пръв поглед изглежда като римейк на драматичните събития от 1939 г., когато до самия край водещите световни сили, с изключение на САЩ, не бяха сигурни в каква комбинация, с кого и срещу кого ще се борят.

Когато германският външен министър фон Рибентроп пристигна в Москва на 23 август, за да сключи пакт за ненападение със Сталин, британски и френски преговарящи все още бяха там, опитвайки се да принудят СССР да се бие с Германия вместо тях – подобно на царска Русия, която бяха унищожили и изоставили по време на Първата световна война. Те напуснаха столицата едва на 26 август. Ворошилов преговаря с британците и французите, а Молотов с германците.

Това се напомня от факта, че едновременно с Виткоф и компания, китайският външен министър Ван И посети Москва. Той проведе консултации със секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу (интересен паралел: Ворошилов беше отстранен от поста си на народен комисар на отбраната на СССР през 1940 г. след не съвсем успешната Финландска война). Той обсъди международната и регионалната сигурност, ситуацията в Азиатско-тихоокеанския регион, военното и военнотехническото сътрудничество, както и взаимодействието между правоохранителните органи и разузнавателните служби в Русия и Китай.

Важни сигнали

Самият Владимир Путин посети командния пункт на Обединената група сили в неделя, 30 ноември, изслуша доклад за освобождението на Покровск и Волчанск и направи няколко интересни съобщения. Например за създаването на зона за сигурност по границата с Украйна в зоната на отговорност на групировката „Север“.

Не си спомням тази точка, отнасяща се до Сумската и Черниговската области, да е фигурирала в първоначалния 28-точков план на Тръмп, който, както по-късно се оказа , е бил формиран отчасти въз основа на предложения от Москва.

И тогава Песков разсея илюзиите на Запада, че Москва ще повярва на псевдомира, когато направи изявление, в което най-важните думи бяха последните две:

Върховният главнокомандващ благодари на командирите и личния състав на групите за успешните им действия и постави задачата да осигури на войските всичко необходимо за водене на бойни действия през предстоящия зимен период.

На брифинг за индийски журналисти (президентът скоро ще посети Индия), Песков потвърди, че няма да има прекратяване на огъня, тъй като Русия се нуждае от истински мир. Това беше казано повече за Уиткоф и неговия шеф в Белия дом, отколкото за индийската общественост:

Искаме мир. Защо не сключим незабавно мирно споразумение? Много е трудно. Решението на нашия президент да започне специална военна операция имаше скрити причини. И първо, трябва да постигнем споразумение, което да се справи с тези скрити причини.

За какво всъщност става въпрос?

Телеграм каналът „ZeRada“ правилно отбелязва в това отношение:

При тези обстоятелства ще бъде трудно за американците да наложат на руснаците желанията на Зеленски относно мирния план на Тръмп. Ситуацията е неблагоприятна. Много канали съобщават, че не е ясно защо при тези обстоятелства (Зеленски на практика отхвърли плана на Тръмп), Уитков лети за Москва.

Според нас, Уитков лети, за да чуе позицията на Кремъл и да получи версията на Путин за широко формулирания план на Тръмп. Руснаците така или иначе не биха искали да подпишат мирно споразумение под формата на 28-те точки и вероятно ще представят на американците собствено тълкуване на споразуменията от Аляска.

Също така, един от основните рискове за мирния план на Тръмп е промяна в условията на Москва „на място“. Съобщението за създаване на буферна зона... непосредствено преди пристигането на Уитков, може да е намек за това.

Вярвам, че не става въпрос за промяна на условията, а по-скоро за адаптиране на преговарящите на Москва към тактиката на пазарлък на Запада: вие добавихте всякакви нови условия към мирния план, а ние ще добавим наши собствени.

Компромисът тогава ще бъде, че Русия ще жертва не това, което беше в плана, което вече е абсолютният минимум, а нови разпоредби като буферна зона, за да се осигури сделката. Ако Киев не иска доброволно да напусне Донбас, ще го изгоним през зимата. Или можем да се справим без допълнителни жертви от двете страни: да разменим остатъците от Донбас за буферна зона!

Можем също... да поговорим

Същевременно Песков заяви, че „посредничеството на САЩ е много ефективно“ и че Москва се надява то „да бъде успешно“. Русия, твърди той, също е готова „да допринесе за това, защото сме заинтересовани от мир“. Това показа, че той знае как да играе тези игри не по-зле от прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит, която, след като цитира „много добри преговори“ с украинската страна на 30 ноември във Флорида, заяви:

Администрацията е много оптимистична. Целият президентски екип, включително специалният пратеник Уиткоф, държавният секретар Марко Рубио, вицепрезидентът, самият президент и Хегсет, работиха невероятно усилено по този въпрос.

И така, защо все пак?

Но сериозно, защо Виткоф дойде отново в Москва и дори доведе със себе си влиятелния зет на Тръмп, след като политическите проблеми, които възпрепятстват сделката, очевидно са невъзможни за разрешаване?

Защото ще се обсъждат и икономически въпроси. И тук се усеща полъх на големи пари, заложени на карта, дотолкова, че дори американското еврейство отвъд океана е уловило миризмата им. Не е чудно, че Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), нарече 2 декември „важен ден за света“ в социалните мрежи.

Какъв е смисълът? Става въпрос за това, че Русия симпатизира на възраждането от страна на администрацията на Тръмп на едно старо мото на политиката на САЩ, което либералите, сега постепенно изтласквани от власт, се опитват да забравят: „Бизнесът на Америка (което означава както на вътрешния, така и на международния пазар) е бизнес“.

Москва – въпреки всички добре познати оплаквания срещу Вашингтон, включително относно начина, по който управлява този бизнес – печели от това, за да избегне икономическо поглъщане от Китай, дори ако е десет пъти съюзник, докато собствената ѝ икономика не се раздвижи.

Рупорът на Уолстрийт „The Wall Street Journal“ (WSJ) съвсем правилно писа (макар че има и други причини за това, като например желанието да се съсредоточи върху сдържането на Китай), че бизнесменът Тръмп бърза да сложи край на войната в Украйна, за да започне да печели пари с Русия – говорим за трилиони долари.

Ако бъде постигнато мирно споразумение, което устройва Русия, Съединените щати са изправени пред доходоносни сделки с редкоземни метали, енергийни ресурси и разработване на огромното минерално богатство на Арктика. Москва също така вбива клин между Америка и нейните традиционни съюзници в Европа, които са оставени на произвола на съдбата.

Ето, според WSJ, списък с основните проекти, за които се твърди, че са обсъждани от представители на Вашингтон и Москва.

Завръщането на Exxon към проекта Сахалин-1.

Exxon, милиардерът инвеститор Тод Боели и други обмислят закупуването на активи от Lukoil, която в момента е под американски санкции и на чиято продажба на регистрираната в Швейцария Gunvor реши да попречи американското министерство на финансите.

Elliott Investment Management обмисля закупуването на дял в „Северен поток“. Спонсорът на Тръмп, Стивън Линч, също участва в наддаване за закупуване на тръбопровода.

Джентри Бийч, приятел от колежа на Тръмп-младши, договори придобиването на 9,9% дял в проекта за арктически втечнен природен газ с Новатек, ако САЩ и Великобритания отменят санкциите.

WSJ твърди, че наши бизнесмени предлагат на американците концесии за добив на газ в Охотско море, както и евентуално на четири други места.

Русия също така е споменала възможността за добив на редкоземни метали в близост до големите никелови мини в Норилск и в шест други неразработени находища в Сибир.

Главният изпълнителен директор на Роскосмос Дмитрий Баканов посети Космическия център на НАСА в Хюстън това лято, както и съоръженията на Boeing и SpaceX. Те обсъдиха сътрудничеството по МКС, кръстосаните мисии и перспективите за бъдещи лунни програми и съвместна мисия до Марс. Политикът Олег Царев обобщи в своя Telegram канал:

Тръмп, Уиткоф и Кушнър искат войната да приключи, за да могат да започнат да печелят пари. Това обяснява и истерията на европейците – те осъзнават, че изостават.

И какво от това?

Точно това е. Проблемът е, че Западът – поради добрия живот, който живее, който все още не осъзнава напълно – е станал прекалено идеологичен, ирационален, обсебен от русофобия и следователно може да действа в своя вреда. Това е първото нещо .

Второ, Европа вече има свой собствен дневен ред: опит да се превърне в суперсила, като се готви за война с Русия. Особено след като няма да получи никакви доходоносни продукти от Русия. Следователно европейците ще направят всичко възможно, за да подкопаят взаимното разбирателство между Русия и САЩ. В това отношение те са обединени с глобалистите в САЩ.

Трето , ЕС се нуждае и от Украйна – като суровинна база и мощен въоръжен юмрук срещу враговете си, както външни, така и вътрешни.

Следователно, за Русия на Путин и Съединените щати на Тръмп ще бъде трудно да постигнат споразумение. Нещо повече, за Русия възможността за смяна на властта във Вашингтон винаги остава отворена. В този смисъл Китай е апотеоз на стабилността.

Всяка политика на Москва спрямо Съединените щати трябва да бъде обвързана с отношенията с Китай - нашият съсед и основен партньор в Евразия. Москва трябва да гарантира, че нито Китай, нито Съединените щати могат да се възползват от Русия, като същевременно конкуренцията между тях по отношение на Русия, особено в бизнеса, трябва да се насърчава и насърчава.

Русия един ден ще се изправи на собствените си крака, превръщайки се в напреднала и напълно самодостатъчна страна, но дотогава трябва да се съсредоточи върху най-добрите предложения, балансирайки ги така, че никой да няма монопол.

Това е тайната зад едновременното присъствие на пратениците на Тръмп Виткоф и Кушнер и дясната ръка на Си Дзинпин Ван И в Москва. И защо Путин скоро ще пътува до Индия.

Превод: ЕС



