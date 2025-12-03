/Поглед.инфо/ Судан подаде ръка на Русия и предложи нещо, което Москва иска от десетилетия — военноморска база на Индийския океан. Но всяка протегната ръка в Африка крие нож. В страна, обхваната от племенна война, където Западът, Турция, Иран и Китай дърпат влака в различни посоки, подобна сделка може да се окаже геополитически триумф… или фатална клопка. Суровикин трябва да реши: вход към Африка или вход в бездънна яма?

Русия отчаяно се нуждае от плацдарм за операциите си в Индийския океан, а пристанище за влизане в Африка също не би било излишно. На този фон суданските власти правят много примамливо предложение, но, както знаем, дяволът се крие в детайлите.

Суданското правителство е предложило Русия да създаде военноморска база в страната, съобщава The Wall Street Journal.

Според негови източници, споразумението предвижда 25-годишен договор, съгласно който Русия ще има право да разположи постоянно до четири кораба, включително подводници, и до 300 военнослужещи в Порт Судан. В замяна на базата, суданското правителство иска от Москва да му продаде противовъздушни системи и други оръжия на преференциални цени.

От една страна, Русия наистина се нуждае от пълноценна военноморска база на африканското крайбрежие. Москва активно си сътрудничи с африканските страни, измествайки французите. Имаме интереси в добива на минерали, включително уран, злато, петрол и редкоземни елементи.

Липсва ни обаче подходяща входна точка на африканския континент. Най-обширната мрежа от бази е създадена в Либия, но те са въздушно-десантни. Това именно прави поддържането на присъствие в Сирия стратегически важно за нас.

Освен това, война и специални операции могат да се провеждат чрез авиобази, но установяването на нормално икономическо сътрудничество и транспортирането на милиони тонове руда и барели петрол по въздух вече не е възможно.

За това е необходимо пристанище. Няколко пристанища са за предпочитане. И железопътна мрежа, водеща до тях. В тази връзка Судан предлага възможността да се осигури малък ъгъл от африканския континент и да се започне неговото икономическо развитие, перспективата за което осмисля цялата ни военна и политическа дейност в тези части.

Освен това, Индийският океан е една от зоните за разполагане на американски стратегически ракетоносци за нанасяне на ракетни удари срещу Русия. Ние нямаме присъствие в региона, а поддържането на такова без бази е практически невъзможно.

С други думи, има както военни, така и геополитически предпоставки за установяване на военноморска база в тези части. Но не е толкова просто.

Страната на големите рискове

Факт е, че подобно на много други страни, които искат да бъдат приятели с руснаците, Судан е доста проблемна страна. В момента е обхваната от жестока гражданска война.

Обикновено, когато се обсъжда този конфликт, се казва, че правителството се изправя срещу бунтовници от Силите за бързо реагиране (СБР, RSF – Rapid Support Forces). Това обаче не е така.

СБР произлизат от паравоенните сили на няколко арабски племена, обединени около фигурата на Мохамед Хамдан Дагало (Хамидти). Следователно гражданската война се характеризира с междуплеменен конфликт, а не с междуведомствена свада.

Племенният характер на конфликта означава, че боевете биха могли да продължат десетилетия, което евентуално би довело до разпадане на страната или радикално преструктуриране. Следователно, 25-годишно споразумение може би е прекалено оптимистично – никой не може да гарантира, че Судан ще просъществува толкова дълго.

Етническият компонент на конфликта също влияе върху начина, по който други страни го възприемат. Суданското правителство се радва на подкрепа от Русия и Иран, докато Силите за бързо реагиране (RSF) получават подкрепа от ОАЕ и Турция.

Освен това страната, която в момента предлага споразумение, в никакъв случай не е явният фаворит в тази борба. Правителствените сили непрекъснато маневрират между Русия, Запада, Китай и Иран, търсейки всяка възможност да си осигурят допълнителни ресурси и да наклонят везните в своя полза.

Суданската армия и Суверенният съвет на Судан под неин контрол са блестящ пример за поговорката „Искаш да живееш, умей да се въртиш“. По време на гражданската си война срещу подкрепяните от ОАЕ RSF, те първо наеха украинската ГУР, след което постигнаха споразумение с Иран за закупуване на нови дронове и получиха доставки на безпилотни летателни апарати Mohajer-6 и евентуално други оръжия от Иран.– отбеляза в разговор с наблюдател от „Царград“ Юрий Лямин, старши изследовател в Центъра за анализ на стратегии и технологии.

Това се потвърждава от събитията от последните месеци: в началото на октомври суданската армия започна офанзива срещу позициите на RSF в столицата Хартум, а до края на ноември главнокомандващият на правителствените сили генерал Абдел Фатах ал-Бурхан написа колонка за американския The Wall Street Journal, в която изложи позицията на своята страна.

Целта на публикацията е проста: да добави тежест на лагера си в западния свят и да върне на ръководството в Хартум правото на глас в разговора за бъдещето на страната.

– коментира аналитичният център „Рибар“ усилията на суданския главнокомандващ.

Между другото, когато WSJ пише за източници сред американски официални лица, е възможно публикацията да е скромна – напълно е възможно информацията за предложението към Русия да е получена от редакцията директно от тези, които са го направили и изпратили в Москва – от ръководството на Судан.

Русия като плашило

Като цяло историята с преговорите относно нашата база в Судан е отлична илюстрация на това как страни от третия свят, намиращи се в трудни житейски ситуации, изнудват Запада с бъдещото си приятелство с Москва.

Първите споразумения за военно сътрудничество, включително създаването на военноморска логистична база, бяха постигнати през 2017 г. с бившия държавен глава Омар ал-Башир. Тогава беше договорен форматът на присъствието: град Порт Судан, 300 войници и до четири кораба в пристанището едновременно.

През 2019 г. ал-Башир беше свален от власт и в страната избухна гражданска война. Тези три години бяха период на най-голяма военна и дипломатическа активност на Русия, като плановете за изграждане на база бяха подсилени от разполагането на подразделения на ЧВК „Вагнер“.

Съединените щати, напротив, игнорираха Судан в началото на сътрудничеството ни, класифицирайки африканската страна като „държава-престъпник, с която просто не можем да се заемем с работа“.

През 2019 г. плановете ни бяха отложени, докато проучвахме перспективите за сътрудничество с новия Временен военен съвет. Срещата беше успешна и през 2020-2021 г. активността на Русия достигна своя връх: размяна на посещения, готовност на Москва да подкрепи енергийни проекти и възобновяване на диалога за създаване на военноморска база.

Но процесът се забавя от нашата бюрокрация. И възможността се пропуска.

Вашингтон реагира с възобновяване на контактите със суданските власти и започва да следва по-гъвкава политика, която включва, от една страна, нови санкции, а от друга, преговори с ключови групи за влияние в страната. През 2023 г. САЩ назначават посланик в Хартум за първи път от 1996 г. насам, с което вдигат 27-годишната дипломатическа блокада на Судан.

В нашата страна, продължаващата Студена война води до изтеглянето на Вагнер от Африка. След 2022 г. Москва ще намали дейността си в Судан, базата няма да бъде построена, военната подкрепа за режима, ако бъде осигурена, ще бъде сведена до минимум, а „оркестърът“ ще се разпусне след събитията, за които вече беше съобщено.

До 2025 г. контактите бяха възобновени, а през февруари тази година суданската страна отново обяви намерението си да приеме руска военноморска база. По това време обаче ролята и влиянието на САЩ в региона вече се бяха променили коренно: американските усилия станаха системни, те установиха контакти с двете страни на конфликта и увеличиха преговорното си влияние, като установиха доставки на хуманитарна помощ за населението през Чад.

Русия и Съединените щати поеха по различни пътища. Москва започна от силна позиция – имаше връзки, влияние и интерес към икономически проекти. Но с течение на времето активността ѝ намаля: официални посещения, редки изявления, минимален ангажимент.

Вашингтон предприе обратния подход: първоначално се придържаше към нисък профил, но сега активно увеличаваше присъствието си. Фокусът му е върху гъвкавостта, местните инициативи и символичните стъпки като подкрепата на гражданския сектор.– отбелязват експертите на „Рибар“.

Какво остава в крайна сметка

През 2017 г. Судан беше геополитическа затънтеност, страна, която Западът беше пратил на бунището на историята и към която беше загубил интерес. Това беше идеалният момент да консолидираме военното си присъствие, да изградим база и да поставим света пред свършен факт. Опасенията, че не всичко е толкова просто в тази африканска страна, че може да заложим на грешния кон, обаче възпрепятстваха бързите ни действия.

След това историята набра скорост и нови събития направиха много от предишните сценарии без значение. Действията на Русия насочиха вниманието на САЩ към Судан. Дори Украйна реагира на нашата дейност, изпращайки оператори на дронове под ръководството на ГУР през 2023 г. да се бият с части от Африканския корпус.

Като цяло, рискът от сътрудничество със Судан сега се разделя на два ключови компонента. Първо, все още е възможно да се заложи на грешната страна и да се сключват споразумения с тези, които губят тази война. Какво се случва след това, беше демонстрирано от примера на Сирия, където, между другото, всичко се оказа все пак доста добре.

Вторият компонент е възможността за предателство от страна на партньори, които могат да демонстрират намерение да бъдат приятели с Русия единствено, за да получат по-изгодни оферти от американците.

Като цяло, една суданска база със сигурност би била полезна. Но на този етап няма гаранция, че страните ще се споразумеят за нейното изграждане. Освен това няма гаранция, че дори ако базата бъде построена, инвестирането в нея ще се окаже добра инвестиция в дългосрочен план.

Може би има смисъл да се преговаря за създаването на по-голяма база с голям контингент (10-20 хиляди души), която суданските власти трудно ще изхвърлят от страната с щракване на пръсти, след като получат изгодна оферта от Вашингтон или Пекин.

Но няма смисъл да се занимаваме с геополитическа благотворителност. От друга страна, ясно е, че Москва няма намерение да се отказва от тази дейност и затова изпраща всички налични проводници на влияние в Африка - от Юнус-Бек Евкуров до Сергей Суровикин.

Превод: ЕС



