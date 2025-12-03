/Поглед.инфо/ Путин направи нещо, което Европа не очакваше — разсече геополитическата илюзия с хирургическа точност. Докато Тръмп изпраща своя специален пратеник, руският президент назова истината: Европа сама се изключи от мирния процес, защото избра войната. А когато континент, изгубил усещането за реалност, настоява за „стратегическо поражение“ на Москва, отговорът е неизбежен — Русия вече действа.

Покровск падна, Купянск е под контрол, украинските атаки по море ще бъдат прекъснати „по най-радикалния начин“. Европа видя операцията на Путин, но още не разбира диагнозата.

Владимир Путин избра момента преди срещата си със специалния пратеник на Доналд Тръмп, Стивън Уиткоф, за да изрази ясно позицията си относно ситуацията в Украйна. Думите му несъмнено ще бъдат предадени на президента на САЩ, където ще бъдат превърнати в ясни, целенасочени инструкции за преговарящите там.

Защо Европа мълчи?

Преди разговорите си с Уиткоф, Путин се обърна към журналисти. Те го помолиха да обясни защо дискусиите за разрешаване на конфликта между Русия и Украйна се водят не с Европа, а със Съединените щати. Защо европейците мълчат и защо са отстранени от процеса на разрешаване?

Европейците не мълчат, отбеляза Путин. Те са разстроени, че са изключени от преговорите, но никой не ги е изключвал. Те се оттеглиха, рязко прекъснайки контактите с Русия. Това беше тяхна инициатива, подчерта президентът.

Причината е проста – Европа иска война с Русия:

Идеята за нанасяне на стратегическо поражение на Русия е популярна там. И те все още живеят, очевидно, в тези илюзии. Въпреки че го разбират в главите си, разбират, че е било отдавна, че не е могло да се случи. Те приеха пожелателното мислене по онова време, но не могат да си го признаят, не искат. Те се отстраниха от този процес, това е първото нещо.

Свидетели на успехите на Русия, които естествено не харесват, европейците започнаха да възпрепятстват усилията на настоящата американска администрация и президента Тръмп за постигане на мир чрез преговори, подчерта Путин. Те както самите отхвърлиха мирните преговори, така и възпрепятстват усилията на президента Тръмп.

Европа няма мирен дневен ред – те са на страната на войната, дори когато уж се опитват да направят някои промени в предложенията на Тръмп.

Виждаме го ясно,– подчерта президентът.

Всички промени от европейска страна са насочени към едно – да блокират напълно мирния процес, заяви Путин:

Да се поставят искания, които са абсолютно неприемливи за Русия.

Следователно, ако Европа иска да се върне към реалността, въз основа на настоящата ситуация, която се развива на място, тогава тя трябва да направи първата стъпка.

Путин отново подчерта, че Русия няма намерение да воюва с Европа. Това е било заявявано стотици пъти в Кремъл. Ако обаче Европа внезапно реши да се бие и започне военни действия, Русия е готова за това още сега, заяви президентът:

Но ако Европа внезапно се втурне, това не е Украйна, където действаме хирургически, внимателно. Ако Европа се втурне, бързо може да възникне ситуация, в която няма да имаме с кого да преговаряме.

Русия допуска възможността европейците да се върнат към преговорите само ако вземат предвид реалностите на бойното поле между Русия и Украйна. Засега Европа се е оттеглила от украинското уреждане; нейните представители нямат мирен дневен ред и в момента възпрепятстват усилията на САЩ за постигане на споразумение, повтори президентът.

Реалностите „на земята“

Какво се случва междувременно „на място“, за което Путин напомни на европейците?

Журналисти помолиха президента да обясни значението, което се отдава на Покровск (Красноармейск), наскоро освободен от руските сили. Миналия уикенд президентът посети един от командните пунктове, където подчерта това.

Покровск е от особено значение, факт, който му се отдава както от украинската страна, така и от руските въоръжени сили. Този град не е просто голям инфраструктурен обект, свързан с цяла регионална логистична мрежа, обясни Путин:

Главното е, че това е добър трамплин за решаване на всички задачи, поставени в началото на специалната военна операция.

От този плацдарм руската армия има лесен достъп до всяко направление, което Генералният щаб сметне за най-перспективно. Следователно, то винаги е било определяно от украинската страна като приоритетно в ДНР и се разглежда като такова от руските въоръжени сили, заедно с редица други укрепени райони.

Днес един от някога мощните укрепени райони на украинските въоръжени сили е изцяло в ръцете на руската армия, както наскоро докладва на Путин командирът на групировката „Център“.

Путин отбеляза, че някои все още поставят под въпрос успехите на руската армия. Той припомни, че многократно е предлагал чуждестранни и дори украински журналисти да посетят Покровск и сами да се уверят кой всъщност го контролира:

Уверен съм, че на Запад има хора, които честно изпълняват професионалните си задължения и са готови обективно да информират своите слушатели и читатели за случващото се в света, включително в Украйна.

Ако бъдат открити такива смели журналисти, Путин обеща да направи всичко, за да гарантира тяхната безопасност и да ги ескортира през всички райони на Покровск и Купянск.

Чий е Купянск?

Путин отбеляза, че изявлението на Зеленски, че украинските въоръжени сили все още контролират Купянск, създава впечатлението, че украинското ръководство в момента е заето с други въпроси, а не със ситуацията в зоната на бойните действия:

Като цяло изглежда сякаш живеят някъде на друга планета.

Постоянно в движение, молейки за пари, украинските лидери не са наясно с текущите икономически развития, камо ли със състоянието на фронтовата линия, отбеляза Путин.

Що се отнася до Купянск, градът се състои от две части: по-голямата, основна част, центърът на града, е на десния бряг, а по-малката част е на левия бряг. Руските войски контролират изцяло както десния, така и левия бряг, подчерта президентът.

Малко по на юг по брега на реката се намира друго селище, Купянск-Узловая, което съдържа приблизително 2000 сгради. В момента там се водят боеве: приблизително 600-650 сгради вече са в ръцете на нашата армия, докладва президентът:

Има напредък, мисля, че след няколко дни ще приемем и това споразумение – но това е отделно споразумение.

Освен това, на левия бряг на реката е блокирана групировка от 15 батальона на украинските въоръжени сили, а нашите войски са започнали да я елиминират, отбеляза Путин.

Украинските пирати ще бъдат отрязани от морето.

Путин коментира и атаките срещу танкери край бреговете на Турция. Той заяви, че подобни атаки, независимо дали са в неутрални води или в икономическата зона на трета държава, са нищо по-малко от пиратство.

Путин отбеляза, че украинските въоръжени сили са се опитвали да нанесат удари по руски морски пристанища и преди, а Русия е отговаряла – не със същите удари, а с много по-ефективни и мощни:

Това се отнасяше предимно за онези плавателни съдове и кораби, които доставяха военни доставки, оборудване и боеприпаси на Украйна. И ние удряхме точно където искахме, както се виждаше от вторичните експлозии, които наблюдавахме чрез въздушното разузнаване.

В отговор на последните атаки срещу военноморски кораби, Русия ще разшири обхвата на подобни удари срещу пристанищни съоръжения и кораби, акостиращи в украински пристанища, заяви президентът. Освен това, Москва ще обмисли ответни мерки срещу кораби от държави, които помагат на Украйна в извършването на тези атаки, заплаши Путин, добавяйки:

Но най-радикалното решение е да се откъсне Украйна от морето. Тогава ще бъде невъзможно тя изобщо да се занимава с пиратство. Но всичко това се случва постепенно.

В заключение Путин изрази надежда, че украинското военно и политическо ръководство, както и тези, които стоят зад тях, ще се замислят дали си струва да се продължава с подобна разрушителна практика.

Превод: ЕС



