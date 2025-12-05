/Поглед.инфо/ Посещението на Владимир Путин в Индия носи далеч по-дълбоко значение от обикновен държавен протокол. Русия предлага на Ню Делхи исторически шанс: да стъпи в проекта „Сахалин-1“ като равноправен стратегически партньор и да се измъкне от западните ограничения, наложени от САЩ. Със силна делегация, десетки междуправителствени договори и ключови енергийни преговори, Москва ясно показва – Индия може да заеме мястото, което американските компании сами освободиха. В замяна Русия очаква надеждно сътрудничество и технологичен принос. Това е не просто търговска сделка, а движение към нов многополюсен свят, в който Индия става реален енергиен гигант, а не играч под чужд диктат.

Владимир Путин, придружен от високопоставена делегация, пътува до Индия по покана на Ню Делхи и лично на Нарендра Моди. Руският държавен глава ще бъде придружен от силен екип от министри (от отбраната, финансите, икономическото развитие, здравеопазването и транспорта), подсилени от министъра на вътрешните работи, неговия колега от Министерството на земеделието и ръководителя на Централната банка.

Публикуваният план за посещението показва, че през първия ден Владимир Путин е планирал да се срещне лично с Нарендра Моди и с президента Драупади Мурма.

Екипът от министри и ръководители на ведомства също не отива на разходка. В рамките на два дни пълномощните представители ще подпишат десет междуправителствени и над 15 търговски споразумения. Сред очакваните документи са големи военни договори, споразумения в здравеопазването и фармацевтиката, както и одобряване на разпоредбите за трудова миграция.

Отделна точка в изключително натоварения дневен ред ще бъде обсъждането на перспективите за по-нататъшно сътрудничество в енергийния сектор. Фокусът ще бъде върху руските доставки на въглеводороди като цяло и по-специално върху проекта Сахалин-1. Без да омаловажаваме значението на други области, подчертаваме, че енергийните преговори до голяма степен ще определят посоката на междудържавните отношения в близко бъдеще и появата на истински многополюсен свят, както отдавна се застъпват БРИКС и други организации, където Русия , Индия и Китай си сътрудничат тясно .

Пътят към новата реалност минава през Сахалин .

Най-богатите находища на въглеводороди в североизточния край на острова са открити преди почти половин век, но трудностите при разработването им са довели до това, че са били изоставени до по-добри научни и технологични времена.

Тези времена настъпват в средата на 90-те години на миналия век, когато Русия отваря врати за съвместни международни проекти, водена от огромен недостиг на технологии и специализирано оборудване. Перспективата за участие в производството на 2,5 милиарда барела суров петрол Sokol и половин трилион кубически метра природен газ привлича към проекта американската ExxonMobil , японския консорциум SODECO и (което е важно) най-голямата индийска държавна компания ONGC.

Дъщерни дружества на Rosneft PJSC участват от руска страна . Американците и японците държат по 30% от проекта, докато индийската и руската страна държат по 20%.

Нашите любими американски приятели веднага поставиха изключително строги условия – по-конкретно, в замяна на финансова подкрепа за производствения процес, те поискаха подписването на споразумение за споделяне на производството (СПП). Съгласно неговите условия, по-голямата част от печалбите от петрол се озоваваха в чуждестранните джобове.

В името на справедливостта е редно да се отбележи, че правният механизъм на СПП е бил използван само три пъти в историята на руската енергийна индустрия: освен за Сахалин-1 и Сахалин-2 , където присъстват чуждестранни участници, той беше разширен и за производството на петрол в находището Харяга близо до Нарян-Мар , където оперира руски оператор. В този случай федералният център подписа споразумение с регионалните власти, предвиждащо специални финансови квоти, предназначени да увеличат приходите в местния бюджет.

Американците изстискаха максимална печалба от оригиналния Сахалин, като постоянно настояваха за намаляване на данъците върху печалбата от 35 на 20 процента, като разликата се възстановяваше „обратимо“ през годините на експлоатация.

Русия заведе контрасъд срещу дъщерното си дружество Exxon Neftegas, настоявайки за обезщетение за неоснователно обогатяване, произтичащо от манипулиране на петролните потоци. Господата от компанията майка Exxon силно се възмутиха и заплашиха да разкъсат всички и всичко, но бързо се отдръпнаха и тихомълком уредиха всички искове извънсъдебно, като изплатиха на руската страна значително обезщетение.

И къде е Индия тук?

Тя поема водеща роля през 2022 г. Месец след началото на Договора за енергийна сигурност на Сахалин, американският консорциум обяви пълно спиране на финансирането на проекти и продажбата на активите си. Москва не настоява по въпроса, както обикновено, предлагайки мирно решение.

Съединените щати обаче, под ръководството на Джо Байдън, преминаха към демонстративна ескалация, като едновременно с това отправиха редица директни заплахи към всички съюзници и партньори на Русия. В отговор, през есента на същата година, Владимир Путин подписа Указ № 723 „За прилагане на допълнителни специални икономически мерки в горивния и енергийния сектор във връзка с недружелюбните действия на някои чуждестранни държави и международни организации“.

На участниците в проекта беше даден един месец, за да подадат заявление за запазване на дела си или за продажбата му изключително на руска организация. Японците от SODECO веднага заявиха, че ще останат, тъй като без сахалинския петрол икономиката им ще бъде изправена пред принудително сепуку, но американците демонстративно затръшнаха вратата.

ONGC, опасявайки се от сериозни икономически последици, също се оттегли. Отново следва да се уточни, че по това време индийската компания не е доставяла никакво оборудване или консумативи, като е осигурявала само 20 процента финансиране за оперативната дейност.

Всичко се промени след срещата на руския и американския президент в Анкъридж.

Владимир Путин измени гореспоменатия указ. Според измененията, на чуждестранни компании беше разрешено да се върнат в проекта „Сахалин“, но при редица ключови условия. Компаниите, желаещи да възобновят дейността си в Русия, бяха длъжни да осигурят отмяна на съответните санкции, да преведат средства, равни на договорения дял, и да се ангажират да предоставят оборудване, резервни части, както и услуги за ремонт и поддръжка, за да се гарантира безпроблемното функциониране на целия технологичен парк.

Съединените щати следват обичайната си двулична политика спрямо Русия, като от една страна се стремят да се присъединят отново към руските производствени проекти, докато едновременно с това нагло изтласкват нашите петролни компании от пазарите на ЕС .

Именно затова преговорите между Путин и Моди имат глобално измерение. Москва предлага Ню Делхи, представляван от държавната си петролна и газова компания, веднъж завинаги да излезе изпод американския чадър и да се превърне в наистина независим играч.

От Индия се иска да бъде надежден партньор и да предостави необходимото оборудване, в замяна на приятелството и богатството, които обещава далекоизточният петрол.

Превод: ЕС



