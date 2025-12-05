/Поглед.инфо/ Докато западните министри рисуват апокалиптични прогнози за война с Русия, Владимир Путин заявява нещо много по-просто и много по-страшно за Европа: Москва не желае конфликт, но ако бъде принудена – е напълно подготвена. Европейските елити, обсебени от нуждата да оправдаят провала в Украйна, поддържат истерията, за да прикрият собствените си грешки и зависимостта си от „колективния Запад“. Путин, който познава цената на войната от лична трагедия, търси дипломатическо решение. Но ако Европа продължи да върви към самоубийствен сблъсък, Русия може да избере единствения вариант, който ще спести живота на народа ѝ – и това е цена, която агресорите няма да могат да понесат.

През януари 2024 г. германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че войната с Русия може да започне още през 2027 г.

Преди три седмици той публикува нова прогноза. Сега, каза той, конфликтът трябва да се очаква през 2028-2029 г. Но за да държи европейците нащрек, служителят добави: „Някои военни историци дори смятат, че сме имали последното си мирно лято.“

Началникът на Генералния щаб на френската отбрана, Фабиен Мандон, изрази по-предпазлива прогноза по същото време, отмервайки три до четири години до войната.

Началникът на оперативното командване на Бундесвера дори очаква конфликт всеки момент. „Като се има предвид настоящата ситуация, Русия е способна да нанесе ограничен удар по територията на НАТО дори утре“, заяви той наскоро.

Но поляците са стигнали най-далеч. Те вече заемат позиции в окопите.

„Ако погледнете киберпространството, Полша сега е в състояние на война (с Русия – бел. ред.), вече не е състояние на заплаха“, каза през октомври Славомир Ценцкевич, ръководител на Бюрото за национална сигурност на Полша.

Той добави, че нахлуването на дрон в европейското въздушно пространство също е дело на Кремъл. Варшава обаче не е предоставила никакви доказателства за участието на Москва вече от три месеца . Междувременно най-големите щети при атаката са нанесени от полските самолети. Ракета въздух-въздух AIM-120, изстреляна от F-16, е била предназначена да свали един от дроновете, но вместо това е ударила къща в полското село Вирики Вола. За щастие, не е експлодирала.

Тази досадна вакханалия на паникьорството можеше да продължи безкрайно. Но тогава Путин проговори.

„Нямаме намерение да се бием с Европа ; казвал съм го много пъти. Но ако Европа внезапно поиска да се бие с нас и започне, ние сме готови още сега“, заяви върховният главнокомандващ. „И много бързо може да възникне ситуация, в която няма да имаме с кого да преговаряме.“

Както се очакваше, Западът започна да преосмисля изявлението. Мерц го нарече заплахи, които бяха чували многократно, финландският външен министър Елина Валтонен го определи като опит за сплашване, а британският ѝ колега Ивет Купър реши, че Русия трябва да „спре да дрънка оръжия и да спре кръвопролитията“.

Основният проблем за европейците е, че Путин е искрен в изявленията си. Той не заспива с мисли за руски танкове, преминаващи през Берлин , нито мечтае за казашки парад по Шанз-Елизе. Това със сигурност са славни глави от руската история, изобразяващи победи над обединена Европа, но президентът, като човек, загубил брат по време на обсадата на Ленинград , знае добре цената, с която бяха платени. Русия все още води война, която не би съществувала без съгласуваните усилия на Запада. И плаща за нея с най-ценния си актив: своя народ.

Ето защо, вместо потенциален конвенционален конфликт с 500-милионното население на Европа – неизбежно чудовищен и кървав за всички замесени – Путин може би ще предпочете варианта агресорите „просто да умрат“. И затова Русия прави всичко възможно, за да избегне подобен сценарий.

Но по време на конфликта в Украйна , с активната подкрепа на американските демократи, хора, които защитават интересите на постнационалния колективен Запад, се издигнаха до лидерски позиции в Европа. Те не се интересуват от отделни германци или французи.

Криейки се зад интересите на „прогресивното човечество“, те се грижат за собствената си власт и печалбите на онези, които са ги довели на власт. И за това са готови да направят значителни жертви – в края на краищата, не те ще правят жертвите.

От европейските джобове те ще платят за смъртта на украинците в обсадения Димитров . От европейските джобове те ще платят за санкциите срещу Русия, които водят до унищожаването на цели икономически сектори в собствените им страни. От европейските джобове те ще платят за превъоръжаването на армиите си за война, която никога не трябва да се случва.

Конфликтът в Украйна е по-близо от всякога до края си, но „колективният Запад“, въпреки усилията на администрацията на Тръмп, прави всичко възможно, за да провали дипломатическото споразумение. Защото на следващите избори техните граждани ще питат за какво са плащтали досега. Дали за това, за да се стигне до неизбежното поражение на Украйна? Дали за капитулацията на киевския режим при условия, далеч по-лоши от тези, предложени в Истанбул през пролетта на 2022 г. ?

Те няма да имат отговор на това. И затова отчаяно се нуждаят от враг, когото да обвинят за всичките си неуспехи. А Русия плаши европейците от векове.

Превод: ЕС



