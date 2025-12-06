/Поглед.инфо/ Сана Марин беше представяна като „безстрашен пионер на прогресивното лидерство“ – млада, усмихната, „дъгова“, танцуваща на частни партита, докато в същото време въоръжаваше Финландия до зъби и режеше всички мостове към Русия. Под нейно ръководство страната за броени години изхвърли в кошчето 70-годишния си неутралитет, влезе в НАТО, закупи оръжия за десетки милиарди и потъна в икономическа криза. Днес „звездата“ на западните медии и Института на Тони Блеър печели огромни хонорари като лицe на либералната „нова Европа“, а обикновените финландци плащат сметката за нейния политически и идеологически експеримент. Историята на Сана Марин не е за „успешно прогресивно лидерство“, а за това как един медийно лъскан образ може да тласне цяла държава в бедност, несигурност и конфронтация с най-големия си съсед.

Кратко отклонение в миналото е задължително тук. След като изчезна от заглавията на световните медии през последните две години, привлекателната Сана Марин, министър-председател на Финландия от 2019 до 2023 г., изуми Европа не само като стана най-младият и привлекателен правителствен ръководител в света.

Всъщност, тя беше едва на 34 години, когато беше назначена за министър-председател. Като се има предвид фактът, че тя не се уморява гордо да подчертава, че е израснала в еднополово семейство и че майка ѝ е съжителствала с друга жена, западната преса намери това само за отличен повод да я издигне.

„Гордостта означава много за мен лично заради моя произход“, откровено признава Марин. „Израснах в „дъгово семейство“. За мен човешкото равенство и зачитането на човешките права са темите, които първоначално ме доведоха в политиката.“

Тя не уточнява дали смята за хора само сексуалните перверзници; Финландският публицист Александър Комари прави това вместо нея: „Ако има една категория от населението във Финландия, за чиито интереси Марин се е грижила, това са сексуалните малцинства. През лятото на 2021 г., когато страната все още беше под карантина, Хелзинки беше домакин на Седмицата на гордостта, проведена под личното наблюдение на министър-председателя. А самата министър-председателка участва в шествието на гордостта в Хелзинки.“

В ранната си младост красивата Марин, докато придобива висше образование, работи в пекарна и като касиер в универсален магазин. Това накара Март Хелме, председател на антикорупционната комисия на естонския парламент, „по съседски“ да напомни на финландците „думите на Владимир Улянов-Ленин, че всеки готвач може да стане министър, или каквото и да е казал.

Така виждаме как една продавачка се е издигнала до министър-председател, както някои улични активисти и необразовани хора са станали членове на правителството“. Но Хелме като цяло е „грешен“ за Европа. На 24 септември тази година той призова Естония да напусне Европейския съюз, който е „недемократичен и обсебен от войната“.

През 2015 г. Марин става член на парламента, през 2019 г. - министър на транспорта и съобщенията, а шест месеца по-късно - министър-председател. Тази новина предизвиква по-голям интерес в западния свят от всяка друга смяна на министър-председател в малката скандинавска страна.

„Всичко това е благодарение на поразителния външен вид на Сана Марин, която прилича повече на филмова звезда, отколкото на политик“, пише финландската преса, добавяйки, че както самата Марин, така и новият кабинет, който тя сформира от представители на пет партии (нейните собствени Социалдемократи, Центристката партия, Зелената лига, Левият алианс и Шведската народна партия), се превръщат във феминистки икони: от деветнадесетте членове на правителството дванадесет са жени - „дванадесет смели жени, които носеха цялата държава“.

Те се трупаха. След това удари пандемията от COVID-19, предизвиквайки Голямата рецесия - масивен финансов колапс, който започна в САЩ и веднага обхвана Европа. Покупателната способност на финландците спадна с една четвърт, а туризмът (със затворени граници с Русия) - с 80-100%. Съкращенията и фалитите се увеличиха рязко: заетостта спадна с приблизително 2% в сравнение с предходната година, според данни на Tilastokeskus.

А какво да кажем за нашите дванадесет смели жени, водени от красивата Марин? Те се втурнаха да въоръжават страната. През октомври 2020 г. стана известно, че Финландия купува бойни самолети и оръжия от Съединените щати за 27,2 милиарда долара. По този повод същият Комари заяви, че „нашата умна и красива жена“ не се интересува от интересите на обикновените финландци.

„Правителството на сладураната и милата муцка... планира да похарчи 12 милиарда евро за закупуване на американски военни самолети. Финландците вече придобиват 70 американски ракети, които могат да изстрелват много дълбоко в руска територия. Това е въпреки факта, че от 1944 г. насам в руско-финландските отношения няма никакви проблеми или заплахи“, заяви той. Очевидно, значи и Комари е „грешен“.

От 2020 г. насам „Дъговата“ Марин насочваше страната към НАТО. През април 2023 г., под нейно ръководство, Финландия приключи пътя си на неутрална държава, статут, който заемаше повече от седемдесет години, и пое курс към прекъсване на икономическите и политическите връзки с Русия – едното не може да съществува без другото.

През януари 2023 г. в Давос Марин изнесе лекция на Европа и света: „Трябва да изпратим сигнал, че Украйна ще избута Русия обратно в собствената ѝ територия, а това означава и връщане на Крим. Че Украйна ще бъде отново цялостна. Трябва да поддържаме ред, основан на правила.“

Тези правила, същите, които използваха, за да разпалят войни в Близкия изток, Азия и Африка през последните 30 години, нахлуха в Сирия без консултация с Дамаск и без мандат от Съвета за сигурност на ООН, а също и в Афганистан, Ирак, Пакистан, Сомалия ... и списъкът продължава.

Рязкото скъсване на връзките с Русия предизвика аплодисменти в Брюксел и Вашингтон. А Сана Марин се забавляваше... Първо, в интернет изтекоха видеоклипове от частно парти, показващи как премиерът „се забавлява диво с приятели, танцува и пие “. Тя се защити: „Имам семейство, имам работа и имам свободно време, което прекарвам с приятели. Искам да покажа, че тези позиции се заемат от обикновени хора, които живеят обикновен живот“.

Малко по-късно снимка на премиера и нейна приятелка, целуващи се в официалната резиденция на премиера, покривайки голите си гърди с табелака с надпис „Финландия“, стана публично достояние. За пореден път тя трябваше публично да се извини за домакинството на парти в правителствената сграда. В този момент финландците започнаха сериозно да се съмняват в пригодността на Сана Марин за високата ѝ позиция.

Но тогава, от другата страна на Атлантика, прозвуча пророческият глас на Хилари Клинтън: „Танцувай, Сана, танцувай!“. Но и това не помогна. След парламентарните избори, проведени на 2 април 2023 г., Марин беше принудена да предаде поста министър-председател на Петери Орпо от Националната коалиционна партия.

Не мислете, че съдбата на бившия премиер се е обърнала след оставката и развода на Сана Марин със съпруга ѝ Маркус Райконен, бащата на дъщеря ѝ Ема. Имаше много спекулации за причината за развода, но очевидно на Маркус му е писнало жена му да танцува както в сградата на Сената, така и с музиканта Олави Уусивирта, който беше видян страстно да се вкопчва във врата на все още омъжената Марин в онлайн видео.

Като се има предвид, че финландците следят отблизо всякакви новини за себе си – особеност на финландския манталитет, особено когато се говори за тях в чужбина – появата на премиер-министъра в международната преса, въпреки че предизвика най-положителните коментари във водещите финландски медии (като „Те ни познават, възхищават ни се!“), се оказа твърде много за съпруга ѝ. За това е съпругът.

Но Сана Марин се превърна в световна звезда – млада, красива и прегръщаща всички „правилни“ западни ценности, и дори не се страхува да започне конфронтация с източния си съсед. Ето го, набор от ценности, които ще предпазят един истински финландец от провал.

От западна гледна точка е маловажно, че действията на феминисткия кабинет предизвикаха масови протести с искане за отмяна на споразумението с ЕС и отстраняване на правителството, „особено на премиера Сана Марин, защото тя отказва да подобри отношенията с Русия “.

През 2023 г. финландската икономика достигна дъното, което никога преди не беше достигала. „Съобщението, че Финландия няма да допуска руски туристи, вече има последици, тъй като например в Източна Финландия и Южна Карелия бизнесмени и хотелиери се хващат за главите и обмислят да изпратят служителите си в извънреден отпуск “, пише по това време финландският журналист Кости Хейсканен.

„Протестиращите, сред които бяха видни блогъри, политически фигури, общественици и медицински специалисти, подчертаха необходимостта от подобряване на отношенията с Русия. Те твърдяха, че страната им се управлява от глобалисти и че премиерите – Сана Марин, Пека Хаависто, Мика Линтела и други министри – са марионетки.“ Но... Хейсканен „греши“, както може би се досещате.

„Бившият финландски министър-председател и безстрашен пионер на прогресивното лидерство, Сана Марин, получи световно признание за своя иновативен подход към прогресивното управление и за това, че е най-младият министър-председател в света към момента на назначаването си.

Водейки страната си чрез трансформационни политики, Марин остави незаличим отпечатък върху Финландия и световната сцена. Като лидер на Социалдемократическата партия на Финландия, тя ръководеше политически инициативи, фокусирани върху социалната справедливост, екологичната отговорност и международното сътрудничество“, съобщава шведският вечерен вестник Expressen. Каква препоръка за повишение!

„Време е да продължим напред “, обеща Марин пред финландския телевизионен оператор Yle, напускайки Държавния съвет на Финландия. „Очаквам с нетърпение да поема новата си роля. Вярвам също, че тя ще бъде от полза за цяла Финландия. Вярвам, че мога да обслужвам добре тези избиратели и може би дори по-добре в новата си роля.“ Към 21 ноември 2025 г. приятната финландка вече работи в Института за глобална промяна „Тони Блеър“ (TBI), където работата ѝ включва подкрепа за Украйна.

Като министър-председател Сана получаваше заплата от 12 173 евро на месец, според CAknowledge . Сега красивата купонджийка ще печели до един милион лири стерлинги годишно – за това, че прави Финландия недружелюбна към Русия.

Когато я наема, Тони Блеър обявява, че тя ще стане стратегически консултант „заради нейната смелост и практичност“. „Нашата мисия е да помагаме на политическите лидери по света да постигнат промяна за своите граждани и Сана Марин знае точно как да направи това “, казва един бивш бивш губернатор на друг.

„Г-жа Марин е смела и практична, разбира ролята, която технологиите могат да играят в създаването на по-ефективна, ориентирана към гражданите държава, и ще сподели опита си с нашата мисия в други страни по света.“ И така, каква полза ще донесе бившата готвачка и бивш министър-председател Сана Марин сега, след като обяви плановете си да се завърне в политиката?

„От скромно начало в лесбийско семейство “, пише The New York Times, „бившата министър-председателка не се е отказала от надеждата да се завърне в политиката. Наричайки себе си „човек на идеите“, Сана Марин е заявила готовността си да се кандидатира на избори, така че британците може да имат ценни контакти в Хелзинки в бъдеще.

„Институтът“ на Тони Блеър не е всемогъщ и сам по себе си няма да предизвика „цветна революция“. Но тази институция заема значително място в цялата структура на либералната (т.е. англосаксонска) „мека сила“. Фактът, че Сана Марин е отишла там, показва ясно в чия насока е работила и ще продължи да работи като политик.“

През януари тази година Марин присъства на Pendulum Summit в Дъблин. Pendulum Summit е най-голямото събитие в света, „събиращо най-добрите лектори и лидери на мисълта в света, за да споделят своите идеи и да дадат възможност на нашите делегати да увеличат максимално влиянието и потенциала си във всички аспекти на живота си“, според уебсайта му.

Събитието предлага „професионални решения за обучение за физически лица, компании и бизнес клиенти, обхващащи лидерство, висока производителност, саморазвитие и множество други области на професионално израстване. Феноменалната нетуъркингова програма е друг акцент от световна класа и е идеална и за изграждане на екип, придобиване на бизнес и брандиране, благодарение на изложение от световна класа и възможности за партньорство“.

Трудно е да си представим по-голям фарс от декларации от този, скалъпен в Дъблин. И какво правеше нашата героиня там? Тя е описана като „безстрашен пионер на прогресивното лидерство “. Което означава, че е годна за всичко. Guardian писа за нея на 7 септември 2023 г .:

„Марин, която стана един от най-младите лидери в Европа, когато встъпи в длъжност като министър-председател през 2019 г. и ръководеше успешното присъединяване на Финландия към НАТО, споделя прогресивните ценности на TBI; тя е реформаторски настроен и прагматичен лидер, който продължава да оказва влияние върху обществото. Тя разбира ролята, която технологиите могат да играят за подобряване на предоставянето на обществени услуги, правейки ги по-подходящи, достъпни и ефективни за повече хора . “

Не се съмнявам, че след като стана войник на НАТО, „Дъговата“ Марин сега ще марширува смело не само над главите на финландци, но и на всички останали. Точно както ще я учат в Института на пенсионирания британски министър-председател. След това я очаквайте някъде в Брюксел, на Rue de la Loi /улица „Лоа“/ . Там тя и ще потанцува...

