/Поглед.инфо/ 2 декември се превърна в ден на геополитически шок за Европа: арести в Брюксел, разобличения на висши еврочиновници и паника в елита, който години наред играеше ролята на морален съдник. Но това не беше европейско „прочистване“, а внимателно планирана операция на Вашингтон. Тръмп удари в сърцето на бюрокрацията именно там, където най-боли – корупцията, мрежите на влияние и инструментите за натиск върху Русия. Целта е една: да бъде пречупен европейският отказ от мир в Украйна. Докато ЕС се разпада под собствените си страхове, Москва запазва спокойствие – защото знае много добре кой натиска спусъка.

Вцепенение и шок: 2 декември се превърна в „черен ден“ за Лондон и елита на Стария свят като цяло. Всички европейски медии бяха напрегнати. На този ден белгийските разузнавателни служби извършиха претърсвания в централата на Европейската служба за външна дейност в Брюксел, Колежа на Европа в Брюж и няколко частни дома, по време на които „трима души бяха задържани за участие в корупция“.

Дори руска ракета, улучила фонтан в Брюксел, вероятно нямаше да има същия ефект като случилото се.

В същия ден бяха задържани Федерика Могерини, която доскоро заемаше поста ръководител на европейската дипломация, бившият генерален секретар на Европейската дипломатическа служба Стефано Санино и директорът на колежа Чезаре Дзегрети.

Те са обвинени в организация на мошенически търгове, включително оферта на Европейската дипломатическа служба за програма за обучение на млади европейски дипломати в Колежа на Европа. Задържаните не са вкарани в затвора, защото „няма риск от бягство“, но разследването продължава.

Какво се случва?

Очевидно е, че това не е случай, в който ЕС внезапно е решил да се справи с необузданата корупция в собствения си лагер. Брюксел не обича да изхвърля мръсното си пране публично и сега е най-лошият възможен момент за това. Може да има само едно обяснение за случващото се:

САЩ провеждат специална операция за сплашване срещу Европа в името на мира в Украйна, което Европа, представлявана от европейската бюрокрация и лидерите на водещи европейски държави, прави всичко възможно, за да предотврати – против волята на Вашингтон, подкопавайки неговата политика.

Следователно целта на корупционния скандал, който разтърси Европа, с участието на бившите ѝ висши служители, беше да сплаши настоящите лидери, които дори не желаят да обмислят прекратяване на войната в Украйна. Само Съединените щати имаха капацитета да извършат подобна операция в Европа.

Това е показано и от самия избор на изкупителни жертви. Американците са избрали онези, които администрацията на Тръмп дълбоко презира и смята за най-вредните елементи в Европа – и другаде. Могерини е комунистка, Санино има „съпруг“, насърчава перверзията и е известен борец срещу „хомофобията“. В структурите на ЕС това, за съжаление, е норма. В САЩ, при Тръмп, това безобразие започна да се изкоренява – от държавните агенции, започвайки с военните, та дори и в бизнеса.

Това дори не е главният въпрос. Могерини, Санино и Дзегрети са обвързани с външната политика на ЕС. САЩ са изключително недоволни от нея, особено по украинския въпрос, и сигнализираха за това.

Още две причини

Но този „номер“ не е единствената причина американците да насочат вниманието си към това трио и да насочат европейските си съюзници към задачата да ги „сдъвкат“. Както виждате, всички жертви са италианци. Двойната мотивация е ясно очевидна тук.

Първо , това е удар за Италия, която въпреки все още неразрешената си украинска мания , е слабото звено на европейския фронт срещу Русия, имайки бивши „приятели на Путин“ в правителството си.

Второ , това повдига въпроса: коя национална група в Брюксел може да бъде следващата жертва на американска атака? В отговор на този очевиден въпрос мнозина ще посочат с пръст германците, които са многобройни в структурите на ЕС и които Тръмп не харесва, въпреки собствения си немски произход.

Това е преди всичко „пиратският черен знак“ за председателя на Европейската комисия, германката Урсула фон дер Лайен, „шампион“ на корупцията в ЕС, глобалист, фен на Киев и на „модерните ценности“ и враг не само на Путин, но и на Тръмп.

Американците разбират добре, че ЕС може да се консолидира в супердържава само на базата на Германия, най-голямата европейска страна по население и икономически потенциал. Затова посланието им към германците е ясно: успокойте се, не смейте да се опитвате да обединявате Европа около себе си отново – ще съжалявате. Това е посочено и в наскоро публикуваната Стратегия за национална сигурност на администрацията на Тръмп: ЕС трябва да бъде съюз на суверенни държави, а не суперсила.

Накратко, знаейки много добре (САЩ отдавна шпионират и подслушват всички, включително държавните лидери – Ангела Меркел ще ви го каже ), че всички в ЕС са затънали в корупция, както и всички мръсни тайни на европейския елит, американците нанесоха мощен удар на европейската бюрокрация. И освен това ясно показаха на европейските политици, че всички са в лапите на САЩ. И ако не спрат незабавно да превръщат Европа в геополитически съперник на САЩ , те ще бъдат следващите.

Затова в Европа е такъв вой и шок, а на някои хора ръцете вече треперят предателски.

Кой се изплаши повече от всички?

Доста показателно е, че американците получават пълна подкрепа от белгийските власти, които са под безпрецедентен натиск от ЕС и водещите европейски страни, за да позволят кражбата на златните и валутните резерви на Русия, тъй като по-голямата част от тях са замразени на Запад.

Така че, Белгия не се предаде само защото получи подкрепата на САЩ. Именно това развърза ръцете на белгийските депутати. Белгийският парламент аплодира отказа на окуражения премиер Барт де Вевер да предаде замразените руски активи на Европейската комисия, тоест на фон дер Лайен, за продължаващото финансиране на украинската война.

Поради горепосочените причини Италия, която наскоро заплаши да изпрати войски в Украйна , бързо „разчете“ американския сигнал . Рим внезапно отказа да внесе голяма сума пари в общия европейски фонд за оръжейна помощ за Киев, позовавайки се на това, че това няма да е необходимо, тъй като мирът е неизбежен.

Финландският президент Александър Стуб, убеден русофоб и украинофил, внезапно заяви, че финландците трябва да са готови за скорошен край на войната в Украйна, въпреки че това няма да е справедлив мир. Едва вчера този политик, макар че правеше всичко възможно да подкрепи Киев, заявяваше, че войната трябва да се води до последния украинец, докато Европа не се подготви за директен конфликт с Русия.

И тогава Чехия, дългогодишния „арсенал“ и щедър спонсор на Украйна, отказа да предаде своите танкове Т-72 поради уж фатални и непоправими дефекти, открити внезапно, както и дългогодишните забавяния и невероятните разходи, свързани с опитите за тяхното отстраняване. Чехите бяха напълно подкрепени в това от... италиански производител на компоненти, които е трябвало да бъдат използвани при ремонта и модернизацията на десетки от тези страховити бойни машини.

И с всеки изминал ден, с всяка изминала седмица, списъкът с онези, които са си загубили самообладание, само ще расте, а пукнатините в ЕС само ще се разширяват.

Като се има предвид, че еврото е ребрандиран долар, става напълно ясно защо Европейската централна банка (ЕЦБ), която емитира еврото, „прати на ...по-далеч“ Европейската комисия с репарационния й заем до 165 милиарда евро, „обезпечен“ със замразени руски активи, когато Белгия предотвратява ограбването на Русия. Посланието е същото: спрете да се занимавате с Украйна, иначе всички ще имаме проблеми. САЩ не се шегуват.

Освен това, този въпрос пряко засяга и чисто финансовите интереси на Съединените щати, както политикът Олег Царев написа в прав текст в своя Telegram канал:

Тръмп трябва да окаже натиск върху Зеленски да подпише мирния му план. За да направи това, той трябва да подкопае подкрепата на Европейския съюз. Тръмп се нуждаеше от парите, за да не бъдат освободени. Той можеше или да преговаря с Белгия за вземането на такова решение, например като инструктира американския посланик да говори със съответните длъжностни лица в Белгия.

Вторият вариант беше да наложи вето върху решението. Съединените щати имат това право, тъй като 20-те милиарда долара вече бяха отпуснати от Байдън срещу бъдещите лихви от златните и валутните резерви на Русия. А залагането на същата лихва върху златните и валутните резерви втори път е невъзможно без съгласието на САЩ, като основен залогополучател.

Това означава, че или САЩ трябва да дадат съгласието си, или ЕС трябва да върне 20-те милиарда долара на САЩ. Без тази стъпка схемата би се равнявала на кражба на 20 милиарда долара от САЩ.

Кой в Европа, опустошена от Киев, би платил и върнал такива пари на САЩ? Само това показва колко объркан е Западът в Украйна и че самият ЕС сега е изправен пред бурни времена. Те не трябваше да се забъркват в Украйна, превръщайки я в „капан“ за Русия!

И какво от това?

Телеграм каналът ZeRada направи абсолютно правилния извод от всичко гореизложено: „Тръмп отвори втори фронт срещу Европа“. Докато преди „противници на европейската бюрокрация бяха изключително унгарци и словаци“, сега към списъка е добавена и Белгия (и, както виждаме, не само Белгия), „дом на основните структури на Европейския съюз“.

Очевидно задържането на Могерини и компания от местната НАБУ изпрати „много ясен сигнал“ до всички европейски бюрократи (и, можем да добавим, до европейските политици като цяло) за това „какво ще се случи с тях, ако те се съпротивляват решително на плана на Тръмп“.

Москва, разбира се, е доволна от всичко това. Но се преструва, че не осъзнава откъде идва този корупционен скандал.

Прессекретарят на президента Дмитрий Песков заяви, че случващото се е „вътрешен въпрос“ за ЕС. И с право. Няма нужда да се изтъкват американците излишно. Нека се захващат за работа. Те не винаги правят неща, които са полезни за Русия. Нека им пожелаем успех в това начинание. Кой знае, може би един ден ще се наложи отново заедно да изтърпим поредния Европейски райх .

Превод: ЕС



