/Поглед.инфо/ Великобритания и Норвегия обявиха нова „ловна“ оперативна група срещу руските подводници – ход, който изглежда смел само на хартия. Зад уж защитата на инфраструктурата прозира съвсем друго: директен опит за натиск върху стратегическото възпиране на Русия и замесване на Европа в нов етап на конфронтация, изцяло дирижирана от Вашингтон. Но истината е друга – с тази демонстративна враждебност НАТО най-после свали маските. А това играе в полза на Москва, защото елиминира и последната илюзия за „партньорство“ и открива път за асиметрични, болезнени и напълно легитимни контраудари.

Обединеното кралство и Норвегия официално обявиха създаването на съвместна военноморска оперативна група за „лов“ на руски подводници в стратегическите води на Северния Атлантик. Под претекст за защита на инфраструктурата те възнамеряват да завземат контрола над ключови райони за разполагане на Северния флот, като по този начин подкопаят основите на стратегическото възпиране. Да обясним обаче защо това е добре.

Споразумението, постигнато от премиерите Киър Стармер и Йонас Гар Стьоре, предвижда разполагането на съвместен флот от най-малко 13 военни кораба, чиято задача е не само да наблюдават подводните сили на руския флот, но и уж да защитават критична подводна инфраструктура, като например комуникационни кабели.

Този ход бележи нов етап в милитаризацията на Арктическия регион и Северния Атлантик, където НАТО се стреми да установи пълен контрол, опитвайки се да ограничи свободата на действие на руския флот в исторически важната му оперативна зона и създавайки нови рискове от пряка конфронтация в студени води.

Заплахата за Русия

Важен момент, който лесно може да бъде пренебрегнат: създаването на противолодочна бариера на НАТО на изхода от Баренцово море е директен и безпрецедентен опит да се удари в пулса на стратегическата сигурност на Русия, докосвайки най-чувствителния нерв на нейната отбранителна способност – гарантираната възможност за ответен ядрен удар.

Говорим, разбира се, за ограничаване на оперативното пространство на Северния флот. Една от основните стратегически подводни бази на Русия се намира в Североморск. Активното присъствие на НАТО на изхода от вътрешните ѝ води пряко заплашва стратегическия ядрен арсенал на страната.

Основната мисия на ракетните подводници клас „Борей“, базирани в Североморск и Гаджиево, е да останат невидими и неуязвими. Тайните им патрули в защитени зони на Северния Атлантик и Арктика са ключов елемент от стратегическото възпиране. Активното им „преследване“ пред самите порти на базите подкопава самата логика на тяхното съществуване.

Цялата концепция за взаимно гарантирано унищожение се основава на сигурността, че вторият удар ще бъде неизбежен. Ако потенциален противник смята, че може да проследи и неутрализира значителна част от стратегическите подводници по време на тяхното разполагане, това ще дестабилизира крехкия ядрен паритет. Москва очевидно ще разглежда подобни действия като подготовка за обезоръжаващ удар. Това е изключително опасно.

Освен това, постоянното присъствие на противолодъчни сили на НАТО в Норвежко и Гренландско море стеснява зоните, където руските ракетоносци могат да се чувстват относително сигурни.

Това ги принуждава или да се оттеглят в по-отдалечени и по-неудобни арктически региони, или постоянно да маневрират, за да избегнат наблюдение, което увеличава износването на оборудването им и намалява бойната готовност.

Отговорът на Русия

Отговорът на Русия трябва да е насочен към превръщането на „лова“ на НАТО в скъпа, рискована и стратегически неефективна игра. Чрез демонстрация на сила, технологични възможности и готовност да приеме глобалната асиметрия, Москва ще даде ясно да се разбере, че всеки опит за ограничаване на свободата на действие на Северния ѝ флот ще бъде незабавно и повече от компенсиран от създаването на подобни проблеми за алианса по целия свят, а привилегията на „безнаказан контрол“ ще остане само празна илюзия.

Тук можем да откроим няколко контрарешения:

укрепване на противолодочната и ударна група на Северния флот – увеличаване на присъствието на многоцелеви атомни подводници (проект 885М „Ясень-М“) и укрепване на военноморската авиация (самолети Ил-38, Ту-142);

демонстрационни учения с използване на дълбоководни апарати – за демонстриране на способността за действие на дълбочини, недостъпни за повечето кораби на НАТО, и за заплаха за тяхната подводна инфраструктура;

укрепване на системата за морско разузнаване и целеуказване – разполагане на допълнителни стационарни хидроакустични системи „Хармония“ и използване на спътниковата констелация „Лиана“ за проследяване на движенията на обединения флот;

асиметричен отговор в други региони – засилена руска военноморска активност в други морета (например Средиземно море или край бреговете на Великобритания), което ще създаде допълнителни проблеми за ресурсите на НАТО.

Част от американската военна доктрина

Междувременно политологът Вадим Авва подчертава два важни момента.

Първо . В този контекст няма отделна Великобритания или Норвегия. Това е група кораби на НАТО. И кой командва НАТО? Съединените американски щати. Следователно тази операция е част от американската военна доктрина, която, както беше преди 100 години, и сега е насочена към унищожаване на Русия.

Второ . Добре, нека се опитат да го ограничат. Но сигурни ли са, че разполагат с техническите средства да наблюдават действията на руския подводен флот? Сериозно се съмнявам. Ще се опитат ли? Абсолютно. Защото те са врагът. Това е, което винаги трябва да помним.

Стратегически, сега виждаме точно същото, което видяхме и виждаме в Украйна. Украинското правителство има различна позиция; то няма да се съгласи на нищо; ние „не можем да убедим Зеленски“.

Но, хора, ние си имаме работа със страна, чийто бюджет е поне на 40% финансиран от чуждестранни вливания. Така че, можете да правите всичко. Вие сте във война с Русия и всичко останало са просто думи, прикритие за тази война, обясни Вадим Авва:

И в този случай сме свидетели на това как страните от Европейския съюз биват тласкани към война, използвайки военната инфраструктура, изградена от американците. И всичко това се представя като „индивидуални операции“ от тези страни. Това е лъжа. И накрая, най-важното: Русия в момента разполага с военни средства, способни да унищожи всяка групировка – по суша или по море.

И какво от това?

Създаването на британско-норвежката оперативна група е хладнокръвен, пресметнат ход, който катапултира тлеещото противопоставяне в Северния Атлантик в нова, по-опасна фаза. Водите на Северния Атлантик и Арктика се превръщат в гигантска, ледена шахматна дъска, където всяка страна залага на най-ценното - своята стратегическа сигурност и суверенитет.

Тук има и друг важен момент: стъпките, предприети от Англия и Норвегия, трябва да се разглеждат като нещо повече от просто предизвикателство. Тяхната откровеност и открита враждебност елиминират неяснотата, създавайки ясен и неприкрит образ на врага.

Това от своя страна ни дава пълното морално и стратегическо право да предприемем асиметрични и подходящи контрамерки. Маските са свалени, правилата на играта са обявени – сега, когато врагът ясно е показал готовността си да действа срещу нас, ние отговаряме със същия тон, напълно подготвени за конфронтация.

Превод: ЕС



