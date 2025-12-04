/Поглед.инфо/ Срещата на върха на НАТО в Брюксел трябваше да демонстрира единство. Вместо това показа най-дълбокия разрив между Америка и Европа от десетилетия. Държавният секретар Марко Рубио не присъства — не от липса на време, а защото Вашингтон вече играе съвсем друга игра. Докато Европа настоява за безкомпромисно противопоставяне срещу Москва, САЩ водят тайни преговори с Русия, в които най-важните фигури не са дипломати, а доверени хора на Тръмп: Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Рубио — символът на „ястребите“ — е временно отстранен, за да не саботира курса към сделка. Европа се чувства пренебрегната, Киев — оставен в безтегловност, а самият Рубио търси спасение в Латинска Америка, докато чака своя политически час. И така, за първи път от началото на конфликта, Америка и Европа открито вървят по различни пътища.

В сряда в Брюксел ще се проведе среща на върха на НАТО на ниво министри на външните работи, но държавният секретар на САЩ Марко Рубио няма да присъства. Тъй като САЩ са водещата сила в алианса, този ход сам по себе си е по-значим от всеки вероятен резултат от европейската среща на върха. Освен това, той е отражение на разговорите за Украйна, които се проведоха в Москва.

Неизпращането на висш представител на място, където се очаква, е дългогодишна практика в САЩ. Този подход е проява на хладно презрение към съюзниците и партньорите, когато те не се държат така, както би искал Вашингтон.

В случая с водещите европейски членове на НАТО, изглежда има причина за това: сериозни разногласия относно политиката спрямо Русия и Украйна. Въпреки всичките си усилия, Берлин, Брюксел, Лондон, Париж и други не успяха да разубедят Вашингтон от решението му да търси мир чрез натиск върху Киев и отстъпки от Украйна.

Но американците също не успяха да убедят европейците да се подпишат за тяхната мироопазваща инициатива.

Резултатът беше оттегляне. Европа сякаш каза: „Добре, не можем да ви спрем, но и вие не можете да решавате нищо вместо нас.“ Така първоначалната американска концепция за мир загуби шест точки: от 28 на 22. Журналисти от няколко западни издания откриха, че точките, свързани специално с Европа, бяха заличени.

Сред зачеркнатите точки са маловажни, като например възстановяването на Г-8 чрез повторно поканяване на Русия в Г-7. Има и важни, като например отмяната на антируските санкции и признаването на така наречените нови територии за пълноправни части от Руската федерация. Засега САЩ могат да дават тези обещания само от свое име, а не от името на Запада като цяло.

Още по-лошо е, че въпреки изключително уязвимата позиция на Украйна и факта, че Володимир Зеленски е напрегнат, Вашингтон досега не успява да убеди Киев да се съгласи на някои от най-важните условия на Русия, включително окончателното изтегляне на украинските въоръжени сили от Донбас.

По този начин „пакетното предложение“, което американците донесоха в Москва, изглеждаше скромно спрямо руските искания, макар че беше пробив в сравнение с дневния ред на Киев и Вашингтон за 2022-2024 г. Това оставяше малка надежда, че срещата в Кремъл ще промени коренно всичко.

Подробностите, които руският президент Владимир Путин обсъждаше с гостите си от Съединените щати в продължение на близо пет часа, ще останат тайна, поне засега. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи само за едно фундаментално споразумение между двете страни: да не се разкрива съдържанието на разговорите. Но едно е сигурно: ръководителят на американската дипломация, държавният секретар Марко Рубио, не участва. Той е „лошия полицай“, който ще седи в затвора засега.

По същество той е бил отстранен от украинския въпрос , както посочват много „ястреби“ (т.е. поддръжници на безкомпромисна конфронтация с Русия) както в Европа, така и в САЩ. Те са обезпокоени, защото самият Рубио е „ястреб“ , най-влиятелният във вътрешния кръг на Доналд Тръмп.

Минималното му участие в споразумението е важно, наред с други неща, за да се гарантира поверителността на преговорите. Тръмп досега многократно е научавал по трудния начин, че не може да разчита сериозно на Държавния департамент.

Министерството на външните работи е заето от твърде много негови врагове, идеологически противници на Русия и други видове зъбни колела на дълбоката държава.

По този начин опитът за прекратяване на конфликта се фокусира върху семейството на американския президент . Неговите ключови преговарящи в Москва са старият му приятел Стив Уиткоф, който поема тази роля за шести път, и Джаред Кушнер, потомък на беларуски партизани , чието значително участие беше разкрито едва наскоро. Кушнер обаче няма официална власт; статутът му е на зет на Тръмп.

Междувременно, ръководителят на официалната американска дипломация (тоест Рубио), бидейки много амбициозен човек, не се оплаква от това положение. Той е зает с далеч по-приятни неща, изчаквайки си подходящия момент.

Като водещ ястреб в Белия дом, най-високопоставеният латиноамериканец в историята на САЩ и твърд антикомунист, Рубио в момента е зает с Венецуела. Венецуелският президент Николас Мадуро е подложен на натиск да капитулира и вероятността той да го направи, както и Пентагонът да започне сухопътна операция, ако откаже , е доста висока. Изпращайки анонимен заместник в Брюксел за срещи с европейците, държавният секретар има пълното право да се позовава на натоварения си график:

В момента той не мисли за русофобия, а за други зловещи планове.

Но има и друга очевидна причина, поради която Рубио няма да присъства на срещата на върха на НАТО. Това е политически по-безопасно и по-удобно за държавния секретар.

Тъй като европейците в момента не се интересуват от нищо друго освен от Украйна, всички въпроси на срещата на върха на алианса ще бъдат за нея, а държавният секретар, първо, знае малко, и второ, рискува да сподели, че е съгласен с Европа, което би го понижило в очите на началниците му.

Ръководителите (тоест Тръмп) вече заявиха, че този път не определят никакъв срок за опитите на рационалистичните оптимисти (Виткоф, Кушнър и вицепрезидентът Дж. Д. Ванс) да постигнат споразумение с Русия и Украйна. Но срок все пак има - около година. Републиканците почти сигурно ще загубят изборите за Конгрес през 2026 г. След това демократите и техните съюзници-ястреби не само ще възпрепятстват опитите на Вашингтон и Москва да постигнат споразумение, но и ще принудят контролът върху външната политика да бъде върнат на Държавния департамент, върху който имат влияние.

Рубио е системен политик с връзки с Конгреса: той е аутсайдер за екипа на Тръмп , но получи 100 от 100 гласа за номинацията си в Сената. И е изключително важно той да запази поста си до януари 2027 г., когато ще бъде значително по-трудно да бъде уволнен и Тръмп ще започне да се превръща в куца патица.

Ако Украйна все още има капацитета да се съпротивлява дотогава, Рубио ще се радва да отлети за Брюксел, за да обсъди с европейците нови стратегии за сдържане на Русия, а местните ястреби ще го посрещнат с отворени обятия.

Между другото, на това разчита и Зеленски: да извлече победа на демократите с всички необходими средства. Малко вероятно е обаче да успее, но Рубио има шанс, ако избягва провокативни проекти и се съсредоточи върху Латинска Америка – единствената област на външната политика, в която настоящата администрация на САЩ е постигнала успех .

Превод: ЕС



