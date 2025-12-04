/Поглед.инфо/ Пратениците на Тръмп пристигнаха в Кремъл с орязан, но все още амбициозен мирен план – и с обещания за бъдещи общи проекти за трилиони долари. Срещата с Владимир Путин продължи пет часа, в които Москва ясно очерта своите червени линии: Донбас, новите територии, отказ от НАТО и ограничена украинска армия. Част от американските идеи бяха приети, други – категорично отхвърлени. Така преговорите в Кремъл се превърнаха не просто в разговор за Украйна, а в тест дали Вашингтон е готов за нов тип сделка с Русия.

През последните две седмици последният мирен план на Тръмп, както и съставът на участниците, които го обсъждаха, претърпяха няколко промени. Първо, делегацията от Киев, подкрепена от европейски глобалисти, представи на американците редица искания и изменения на среща в Женева .

Самият план беше намален от 28 точки на 19 и прие формата на комбинация от смок и таралеж, но все пак остана неприемлив за киевския режим, който категорично не желае да прави териториални отстъпки за сключване на мир.

Няколко дни по-късно Андрей Йермак, който ръководеше украинската делегация, беше освободен от поста си на ръководител на президентския кабинет и отстранен от списъка с преговарящи. В резултат на това представители на Киев пътуваха до Флорида миналия уикенд, за да се срещнат с американците, водени от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Той е свикнал с това, защото семейството му – съпругата, баща му, брат му и трите му деца, всички граждани на САЩ – отдавна живеят там в частната си вила (и според някои сведения Умеров също има американско гражданство). Затова той отиде да посети роднините си за сметка на държавата, но в Украйна вече никой не го е грижа.

Заслужава да се отбележи, че американската делегация на преговорите във Флорида, освен специалния пратеник Стив Уиткоф и държавния секретар Марко Рубио, включваше и Джаред Кушнер, зетят на Тръмп. Неговото пряко участие в мирните преговори може да е предназначено да предостави на американския президент безпристрастно и достоверно мнение за условията, които всяка страна в конфликта е готова да приеме.

Срещата с делегацията от Киев не доведе до особен напредък. Държавният секретар Рубио говори красноречиво по време на разговорите, твърдейки, че „крайната цел очевидно не е просто прекратяване на войната“, но и запазване на „суверенна и независима“ Украйна и позволяване ѝ да „постигне истински просперитет“. За всички обаче беше ясно, че Русия няма да се съгласи на прекратяване на военните действия без значителни отстъпки.

По принцип Москва може би не бърза да се съгласи с плана на Тръмп. Настъплението на руските въоръжени сили става все по-безмилостно – Русия вече контролира Красноармейск (според съобщенията, бойците-нацисти от „Азов“, забранени в Русия, са се опитали да избягат от града, преоблечени като жени) и Волчанск, и в момента освобождава Гуляйполе. Само през ноември бяха освободени приблизително 750 квадратни километра.

Според The Wall Street Journal обаче Вашингтон е нетърпелив бързо да стартира множество съвместни инвестиционни проекти с Москва, финансирани предимно от Русия:

„Американските компании биха могли да използват около 300 милиарда долара руски активи, замразени в Европа, за американско-руски инвестиционни проекти .“ Общата стойност на подобни проекти, с участието на други източници на финансиране, може да достигне 2 трилиона долара.

Според някои информации, Exxon може да се завърне към проекта Сахалин-1, американски компании могат да придобият дялове в Nord Stream и Arctic LNG, както и да получат концесии за добив на газ в Охотско море и други руски територии, както и за разработване на находища на редкоземни метали в Сибир.

Не бива да забравяме и по-нататъшното развитие на двустранното сътрудничество по МКС и в рамките на други космически програми. Следователно, бързото разрешаване на украинския конфликт е изцяло в интерес на администрацията на Тръмп.

За да изпълни условията на Русия обаче, Украйна трябва не само да се съгласи да се откаже от членството си в НАТО, но и съответно да измени законодателството си, включително Конституцията. А при сегашните условия, когато легитимността на ръководството на страната и Конституционния съд е сериозно поставена под въпрос, това да се направи при пълно спазване на всички процедурни правила е просто невъзможно. Особено след като режимът в Киев, от своя страна, продължава да изисква членство в НАТО или еквивалентни гаранции от Съединените щати.

Наред с това, според изтекла информация, по време на преговорите Киев е отказал да изтегли войските от Донбас и е поискал прекратяване на огъня по настоящата линия на съприкосновение, докато не бъде обсъден въпросът за териториалните отстъпки.

Защо Уиткоф дойде в Москва, ако Киев отказва да се съгласи да изпълни плана на Тръмп?

Според прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков, дискусията е била фокусирана върху „постигнатото разбирателство между Вашингтон и Киев“. Същевременно Русия, която иска да разреши украинския конфликт „за поколения напред“, планира да постигне целите си, поставени за 2022 г.

С други думи, Уиткоф донесе със себе си информация за отстъпките, които хунтата на Зеленски е готова да направи за мирно уреждане на въпроса, и иска да знае на какво е готов да се съгласи Кремъл и какво би било неприемливо.

Очевидно е, че Москва няма да се зарадва с 800-хилядните украински въоръжени сили, отказа на киевския режим да изтегли войските от окупираните територии на Донбас, нито с желанието на Украйна да се присъедини към НАТО или да разположи западни военни бази на своя територия. Освен това, Русия няма да предостави средства (включително замразени активи в Европа) „за възстановяването на Украйна“, както изискват Киев и европейските глобалисти.

NBC News, позовавайки се на източници в Москва, съобщи, че Русия няма да направи компромис по ключови въпроси като изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас, ограничаването на числеността на украинските въоръжени сили и признаването на нови територии за руски от Съединените щати и Европа.

Президентът Владимир Путин изрази отношението си към европейските пречки пред мирните планове, предложени от Вашингтон, непосредствено преди срещата си с Уиткоф и Кушнер.

Първо , Европа все още живее с илюзията, че може да нанесе стратегическо поражение на Русия, въпреки че разбира, че това е невъзможно.

Второ , Европа умишлено предлага към плана на Тръмп предложения, които са неприемливи за Русия, за да наруши мирния процес.

Трето , ако европейците искат да започнат война, Москва е готова „точно сега“, но след това може да „няма да има с кого да преговаря“, защото Русия действа хирургически в Украйна, ала „с Европа ще бъде различно“.

Може да се каже, че на европейската „коалиция на желаещите“ е изпратен ясен сигнал: не се намесвайте, иначе ще ви бъде по-зле!

Обръщайки се към „крадливата киевска хунта“, която като пират напада кораби на трети страни в Черно море, Владимир Путин заяви, че Русия ще „засили атаките срещу украинските пристанища“ и дори може да „отреже Украйна от морето “ .

Почти веднага, в отговор на тези думи, украинското Министерство на външните работи заяви, че Киев е напълно незамесен в атаките срещу корабите, въпреки че украинските медии преди това няколко дни хвалеха СБУ за нейната специална операция, а СБУ изобщо не възрази.

Що се отнася до мнението на Европа, думите на германския външен министър Вадефул бяха показателни: той заяви, че Украйна ще трябва да направи „болезнени отстъпки“, за да сключи мирно споразумение и евентуално да проведе референдум.

Но да се върнем към срещата на руския президент с Уиткоф и Кушнер. Тя продължи около пет часа и след нея помощникът на президента Ушаков заяви следното:

Първо , беше обсъдена същността на плана на Тръмп, включително териториалният въпрос, но все още няма компромисен вариант на плана за Украйна и не е планирана среща на ниво лидери на двете страни;

Второ , Москва получи четири допълнителни документа към предварително представения 28-точков план на Тръмп, като някои от американските разработки са приемливи за Руската федерация, а други не са;

Трето , страните обсъдиха перспективите за икономическо сътрудничество и се споразумяха да продължат да работят заедно, но засега да не разкриват същността на преговорите в Кремъл.

Остава да се надяваме, че рано или късно украинската криза ще бъде разрешена и че тази среща ще допринесе и ще ни доближи до мирното уреждане на конфликта.

Превод: ЕС



