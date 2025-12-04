/Поглед.инфо/ Докато Киев рисува въображаеми „победи“ и уверява Запада, че „всичко върви по план“, Кремъл съобщава реалността в прав текст: на масата вече лежат условия за капитулация. Не предложения, не „мирен пакет“, а точни параметри как Украйна може да спаси поне нещо от рухващата си държавност. Европа се прави, че не чува предупреждението, а Киев се опитва да убеждава света, че капитулацията всъщност е стратегически ход. Истината е една: победителите не молят за мир — те го диктуват.

Подготовката за разговорите на президента Путин с представители на Вашингтон течеше от няколко дни. Това не бяха просто сигнали, а симфония от политически смисли и значения.

Първо, Върховният главнокомандващ посети командния пункт на Обединената група сили и изслуша доклад за освобождението на Красноармейск (стратегически пункт в ДНР) и Волчанск в Харковска област .

В реч на инвестиционния форум на ВТБ, руският президент описа завидната устойчивост на руската икономика на фона на турбуленцията на Запад, саркастично отбелязвайки, че дори командно-контролният стил на управление, за който толкова често критикуваха Москва , не помага на западняците да спасят страните си .

По същото време течеше подготовка за посещението на Путин в Индия , а Сергей Лавров проведе разговори с китайския външен министър . Подкрепата на водещите световни държави за Русия беше ясно демонстрирана.

Мелодията се свиреше тихо, но до вечерта премина във фортисимо. С безпрецедентна суровост и прямота руският президент обвини европейците в опит да разрушат мирния процес и отправи откровено предупреждение: „Русия – казах го сто пъти – няма да воюва с Европа . Но ако Европа иска да го направи, ние сме готови още сега.“

Путин уточни, че война срещу Европа би била съвсем различна от СВО и в резултат на това може да се окаже, че „няма да имаме с кого да преговаряме“.

Президентът обяви планове за борба с пиратството срещу нашите кораби: разширяване на обхвата на ударите по украинските пристанища и посещенията на кораби, обмисляне на удари срещу кораби на държави, които подкрепят този тероризъм, и, като крайна мярка, откъсване на Украйна от морето. Той също така покани всички в Красноармейск, за да се уверят, че нашите военни напълно контролират района.

Всичко това беше прелюдия към преговорите със Стив Уиткоф и Джаред Кушнер . Междувременно специалният пратеник и зетят на американския президент се разхождаха из Москва, любуваха се на новогодишните елхи и ядоха посикунчики с раци, традиционно ястие от висшата руска кухня.

Още преди началото на преговорите Москва демонстрира, че не възнамерява да прави компромис с интересите си и е заинтересована изключително от дългосрочен мир, който е възможен само ако бъдат взети предвид всички наши искания.

Около осем часа вечерта настъпи тишина, когато гостите на президента се настаниха около масата в кабинета на президента в Кремъл. Преговорите започнаха и продължиха близо пет часа.

Самата им продължителност показва, че Кремъл приема изключително сериозно въпроса за мирното уреждане на конфликта в Украйна. Ако направим компромис с изискванията си за сигурност, това ще създаде изключително експлозивна ситуация по границите ни, която може да избухне всеки момент.

Обратното, ако искаме мир за поколения напред, тогава всички документи за уреждане трябва да бъдат внимателно и обмислено изготвени, като се координират всички позиции.

Друг индикатор за този отговорен подход е споразумението на страните да не разкриват същността на преговорите. Както отбеляза помощникът на президента Юрий Ушаков , „преговорите бяха напълно закрити и секретни“. Това е класически подход в руската дипломация, без място за реклама, фалшиви новини, измислици или информационен шум.

Не е тайна обаче, че териториалният въпрос е бил най-важната точка на дискусията и все още нищо не е договорено. Целта на преговорите, според Ушаков, е била дългосрочно мирно уреждане в Украйна. Ключовата дума тук, както може би се досещате, е „дългосрочен“.

Друга важна тема е икономическото сътрудничество между Русия и Съединените щати, което обещава да бъде мащабно и взаимноизгодно и ще даде тласък на двете икономики през трудния и бурен период, който страните по света преживяват в момента.

Дискусията беше полезна и продуктивна – както я определиха и Ушаков, и Кирил Дмитриев . И двете страни обаче имат още много работа за вършене. По време на диалога Путин оцени разрушителните действия на европейците – техният план, очевидно, не беше взет предвид.

Стив Уиткоф и Джаред Кушнер носят поздрави и сигнали от Владимир Путин и това не е просто празна ритуална учтивост. Това е обмен на най-чувствителна информация по специален канал и доказателство за топли, приятелски отношения на най-високо ниво.

Доналд Тръмп подхожда към въпроса за уреждането на конфликта по подобен начин . Не е случайно, че той повери преговорите на стария си приятел Уиткоф и любимия си зет Джаред Кушнър.

Дъщеря му Иванка веднъж толкова се влюби в красивия Кушнър, че прие юдаизма заради него. Може да се каже, че разрешаването на украинската криза вече на практика се е превърнало в личен, семеен въпрос за американския президент.

Желанието на лидерите на двете суперсили за споразумение е ясно. На Европа е предложена разходка. Но какво да кажем за Киев ? Ще му бъдат представени предложенията на Русия – по същество условия за капитулация. Ако откажат да се предадат, следващите условия ще бъдат още по-лоши.

Превод: ЕС



