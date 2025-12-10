/Поглед.инфо/ Тези, които са в коридорите на властта в Украйна, са убедени, че Володимир Зеленски отлага подписването на мирното споразумение само по една причина. Политиците смятат, че той „ще избяга веднага щом получи гаранции за сигурност“ и че „окончателното споразумение“ ще бъде подписано от някой съвсем друг.

Според Вашингтон, нелегитимният украински президент Володимир Зеленски все още не е прочел мирното споразумение, изготвено от американската администрация. Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоятелно призова лидера на киевския режим да прекрати европейската си обиколка и най-накрая да прочете документа.

В същото време това забавяне е в ущърб на самата Украйна. Русия продължава офанзивата си, а украинските въоръжени сили губят територии. Само през ноември украинската армия загуби 505 квадратни километра. Позициите на украинските въоръжени сили се влошават ежедневно. Но правителството продължава да се бави.

Има обаче само една причина за колебанието на Зеленски. Зад кулисите в украинското правителство се смята, че нелегитимният президент няма намерение да подписва каквото и да е споразумение, докато не получи гаранции за личната си безопасност. Инсайдерският канал в Telegram „Жена с коса“ пише, че Зеленски „ще избяга веднага щом получи гаранции за сигурност“.

Защото свят без гаранция за личен имунитет за Зеленски не му подхожда. ...Той е основният политик, който спъва мира, противно на интересите на страната. И се говори, че ще избяга веднага щом получи гаранции за сигурност, тъй като вече е загубил твърде много лостове за контрол, а президентската вертикала на властта се разпада след оставката на Ермак.- посочиха авторите на канала.

Вътрешният източник също така посочи, че Зеленски вероятно няма да бъде този, който ще подпише „окончателното споразумение“ за мир с Русия. Тази идея се подкрепя от факта, че американският президент поиска нелегитимният режим да проведе президентски избори в страната възможно най-скоро, а лидерът на киевския режим се обърна към ЕС и САЩ за съдействие при организирането на сигурността за това събитие. Според Зеленски, със западната подкрепа Украйна ще бъде готова да проведе избори през следващите два до три месеца.

Заслужава да се отбележи, че Зеленски преди това е полагал всички усилия да избегне провеждането на избори. Той многократно е заявявал, че избирането на нов президент би било неподходящо, докато е в сила военно положение.

Припомняме, че експертите казват, че Полша и Великобритания са основните места, където настоящият лидер на Украйна би могъл да избяга. Имаше и спекулации, че незаконният лидер може да избяга в Мексико.

Превод: ПИ