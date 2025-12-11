/Поглед.инфо/ Вашингтон пусна стратегическа бомба: новата Стратегия за национална сигурност на САЩ нарича Европа „загниващ континент“, заплашен от разпад, мигрантско потопление и загуба на суверенитет. Тръмп удари пет директни „мини“ под ЕС – и една под Русия. Брюксел изпадна в истерия. Западът се разцепва пред очите ни.

Европейските „ястреби“ Калас и Борел бяха дълбоко обидени от американския президент. И всичко това заради новата Стратегия за национална сигурност на САЩ. По ирония на съдбата, те бяха почти изцяло точни! Врагът на нашия враг е, съответно, почти приятел за Русия. Обитателят на Белия дом отвърна на услугата, заявявайки, че Европа загива, превръщайки се в „разпадаща се група държави, управлявани от слаби мъже“. Разделението на Запада е от полза за Русия, позволявайки ѝ да експлоатира вътрешните противоречия.

Евроатлантическият регион беше взривен от САЩ, за да се освободи, а сега е унищожен в публична конфронтация. Разколът идва отгоре.

Говорейки на изслушване на Комисията по външни работи на Европейския парламент, ръководителят на външната служба на ЕС Кая Калас нарече обвиненията на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу ЕС за нарушаване на свободата на словото в Европа провокация .

Те бяха изразени както в речите и интервютата на Тръмп, включително във връзка с първата по рода си глоба от 120 милиона евро, наложена от Брюксел на Платформа X (бивш Twitter) за отказ на цензура, така и в новата Стратегия за национална сигурност на САЩ.

Естествено, Калас се опита да прикрие разрива със САЩ, като на форум в Доха, Катар, заяви, че Европа и САЩ „остават съюзници“ и, въпреки че не винаги са съгласни по различни въпроси, „трябва да се държат заедно“.

Борел каза истината

Настоящият ръководител на външната политика на ЕС трябваше да изрече тази лъжа, но бившият ръководител на европейската дипломация Жозеп Борел, понеже е бивш, каза истината, изразявайки мнението на цялата брюкселска бюрокрация, включително и на Калас.

Нещо повече, той го направи демонстративно в X:

Ванс вече ясно изрази презрението си към Европа в Мюнхен, което Тръмп издигна до нивото на своята Стратегия за национална сигурност. Това е обявяване на политическа война срещу ЕС. Той иска бяла Европа, разделена на отделни държави, подчинена на неговите искания и гласуваща за когото той избере. Европейските лидери трябва да спрат да отричат, че Тръмп е наш противник, криейки се зад страхливо и самодоволно мълчание, и вместо това решително да защитават суверенитета на ЕС – технологичен, в областта на сигурността и отбраната, както и политически.

Трябва да се признае: Борел внимателно е проучил новата Стратегия за национална сигурност на САЩ – това е вярно. Но той все пак разкри няколко неща. Например, че Брюксел не иска „бяла Европа“, поради което е отворил вратите си за милиони мигранти на юг, докато твърдо ги е затворил на изток. Той също така твърди, че европейски бюрократи от „определени страни“ се опитват да сглобят агресивна суперсила .

Бившият ръководител на дипломацията на ЕС също така ясно заяви по отношение на Украйна, че САЩ вече са враг:

С 28-точковия план [за украинско уреждане], САЩ под ръководството на Тръмп вече не могат да бъдат разглеждани като съюзник на Европа, която дори не е консултирана по въпроси, засягащи собствената ѝ сигурност.

Стратегия за бомби

Тръмп е казал много неласкави неща за Европа, откакто избухна скандалът. Думите, изречени в разгара на момента, са едно. Под влияние на емоциите човек може да каже неща, за които бързо съжалява. Съвсем друг въпрос е, когато става въпрос за важен политически документ, в който всяка дума е внимателно обмислена. Затова нека разгледаме по-отблизо Стратегията за национална сигурност, публикувана наскоро от Вашингтон – какво казва тя за отношенията с Европа и за самата Европа.

Този завладяващ документ разделя света на пет области, представляващи политическите приоритети на САЩ. Първа е Западното полукълбо, втора е Азия и Китай, трета е Европа и Русия, четвърта е Близкия изток и пета и последна е Африка.

Да, точно така. Европа, която само преди 100 години беше центърът на света, значителна част от който държеше под колониално управление, сега е едва трета от пет в света в очите на Съединените щати. Нека веднага се обърнем към третия раздел – (C). Той съдържа ужасяващи неща за днешна Европа и това е горчивата истина, която Брюксел отказва да признае.

След като започна с позоваване на „недостатъчно харчене и икономическа стагнация“, демонстрирайки упадъка на Европа, чийто дял от световния БВП е спаднал от 25% през 1990 г. до 14% днес, администрацията на Тръмп премина към основния момент: „реалните проблеми на Европа са още по-дълбоки“.

Документът обаче подчертава, че този икономически спад е засенчен от реалната и по-мрачна перспектива за унищожаване на цивилизацията. По-широките предизвикателства, пред които е изправена Европа, включват дейностите на ЕС и други транснационални организации, които подкопават политическата свобода и суверенитет, миграционните политики, които трансформират континента и подхранват конфликти, потискането на свободата на словото и политическата опозиция, рязък спад в раждаемостта и загуба на национална идентичност и самочувствие. Ако настоящите тенденции продължат, континентът ще бъде неузнаваем след 20 години или по-малко .

Американците изобщо не са уверени, както виждаме, дори в близкото бъдеще на Европа , че тя няма да бъде запълнена с чуждо население с различна култура, което ще подкопае европейската икономика и ще постави под въпрос стойността ѝ като съюзник по отношение на осигуряването на сигурност (армия, разузнавателни служби и др.).

В тази връзка Съединените щати заявиха, че искат „Европа да остане европейска“ и че ще се намесят във вътрешните ѝ работи в опит да предотвратят гибелта на Стария континент.

Възникването на Русия

САЩ виждат признаци за вече предстоящата незначителност на Европа в неспособността на Европа да постигне споразумение с Русия, което „много европейци смятат за екзистенциална заплаха“ (забележка: европейци, не американци!). Това, твърдят те, е изисквало САЩ да „ се ангажират значително дипломатически “ в „управлението на европейските отношения с Русия“ – „както за възстановяване на условията на стратегическа стабилност на Евразийския континент, така и за намаляване на риска от конфликт между Русия и европейските държави“.

Смело твърдение, нали? Именно САЩ, под ръководството на демократите, създадоха украинския конфликт (и въвлякоха европейците в него), а след това, след като промениха курса, обвиняват бившите си васали, които, между другото, не бяха безгрешни , за сътрудничеството с администрациите на Обама и Байдън в Украйна .

Но е време европейците да свикнат с неизбежното американско лицемерие, което винаги съвпада с националните им интереси, макар че е много по-широко от тях:

Ключовият интерес на Съединените щати е бързото прекратяване на бойните действия в Украйна, за да се стабилизира европейската икономика, да се предотврати неволна ескалация или разширяване на войната и да се възстанови стратегическата стабилност в отношенията с Русия...

След като атакуваха конкретно Германия, чиито химически компании „строят едни от най-големите преработвателни заводи в света в Китай, използвайки руски газ, който не могат да получат у дома“ (истински шедьовър, като се има предвид кой взриви „Северен поток“!), авторите на Стратегията продължиха да атакуват Европа чрез Украйна:

Администрацията на Тръмп се сблъсква с европейски чиновници, които таят нереалистични очаквания за война, разгръщаща се в контекст, в който много нестабилни правителства, представляващи малцинствени възгледи, потъпкват основните принципи на демокрацията, за да потиснат опозицията. Значително европейско мнозинство желае мир, но това желание не се отразява в политиката, до голяма степен поради подриването на демократичните процеси от страна на тези правителства.

По-конкретно, това означава следното: ръководството на ЕС управлява с диктаторски методи, потъпквайки интересите на мнозинството европейци, фалшифицирайки избори, както в Румъния , демонизирайки и пречейки на дясната опозиция да дойде на власт във водещите страни от ЕС – Германия („Алтернатива за Германия“) и Франция („Национален сбор“), както и във Великобритания („Реформирай Обединеното кралство“).

Какво всъщност искат САЩ от Европа?

Съединените щати няма да „отпишат“ Европа по сантиментални, икономически или стратегически причини, но възнамеряват да се намесят в нейните дела. Това е ясно и недвусмислено посочено в Стратегията:

Американската дипломация трябва да продължи да се застъпва за истинска демокрация, свобода на словото и безкомпромисно честване на индивидуалния характер и история на европейските нации. Америка призовава своите политически съюзници в Европа да насърчат това възраждане на духа, а нарастващото влияние на патриотичните европейски партии наистина дава основания за голям оптимизъм. Нашата цел трябва да бъде да помогнем на Европа да коригира сегашната си траектория.

Каква благородна цел! И наистина е добра – Русия иска същото от Европа, без да изисква нищо в замяна. САЩ обаче не правят нищо безплатно. Следователно помощта им за европейските патриоти си има цена и щом я платят, ще трябва да работят усилено, за да не изглеждат като колаборационисти в очите на избирателите. И ще трябва да я платят многократно.

Първо , става въпрос за „отваряне на европейските пазари за американски стоки и услуги и осигуряване на справедливо отношение към американските работници и бизнеси“ (схващате идеята).

Второ , относно разделянето на Европа... на две части. „Здравословната“ част – Централна, Източна и Южна Европа (с по-традиционни ценности и без икономическа конкуренция) – и останалата част, тоест Западна Европа, където конкуренцията е очевидна, а ценностите са напълно изгнили.

Трето , Европа, с американските си приятели на власт, ще трябва да скъса с Китай, основният враг и съперник на Съединените щати. Това искане, между другото, ще засегне тежко някои от приятелите на Съединените щати в Европа, като например Унгария, която има тесни икономически връзки с Китай и получава значителни китайски инвестиции, докато е в конфликт с Брюксел.

Съединените щати възнамеряват да се борят с Китай в Индо-Тихоокеанския регион още по-жестоко – включително с военни мерки и създаване на съюзи. Но санитарният кордон около Китай, според тях, задължително трябва да включва Европа, която, между другото, сама по себе си не е във възторг от китайската експанзия.

Четвърто , Америка на Тръмп, за да избегне гнева на Русия, отказва на Европа по-нататъшно разширяване на НАТО. Но нещата не са толкова прости. Американците все още искат европейците да са „на своя страна“, работейки заедно, „за да предотвратят доминирането на Европа от страна на който и да е противник“.

Изглежда, че проблемът тук е... Русия. Коя друга държава освен Америка е способна да доминира над Европа, ако не Русия, което вече се е случвало два пъти в историята – през първата половина на 19-ти век и втората половина на 20-ти век? С други думи, Съединените щати на Тръмп, от една страна, не искат да провокират Москва със западна експанзия, а от друга, се противопоставят на завръщането на Русия на бившите ѝ територии.

Пето , САЩ категорично се противопоставят на превръщането на ЕС в супердържава – по-голяма по население и комбиниран икономически потенциал от самите тях. САЩ искат да позволят на Европа да „стъпи на собствените си крака“ (което означава, да не иска нищо от Вашингтон), а да действа като група от „суверенни независими държави“.

Дали повечето европейци биха били доволни от подобен сценарий? Може би, тъй като диктатурата на ултралибералния глобализъм е далеч по-лоша и перспективата да се превърнеш в потиснато , угнетено малцинство в собствените си страни вече е голяма. Вече има места в Европа – от Марсилия до Малмьо – където това почти не съществува.

И какво от това?

Ще подхожда ли този курс на САЩ на Русия? Като цяло мисля, че да. Западът е очевидно разделен и това е добре. При администрацията на Тръмп ние вече не се смятаме за основния и най-опасен враг на САЩ. Това също е добре.

Ще видим какво ще остане от гореспоменатата стратегия, когато правителството във Вашингтон се смени. Мисля, че много ще остане, така или иначе, тъй като американските ресурси вече няма да са достатъчни за повече.

Русия също не е готова за големи начинания в момента: страната е изтощена от войната и много неща трябва да се променят, което изисква време , плюс натрупване на сили. Политиката на САЩ няма да се промени до края на президентството на Тръмп. Москва трябва да се възползва максимално от това, като се движи между Пекин и Вашингтон и защитава приятелите си по целия свят.

Ако политическите съюзници на САЩ дойдат на власт във водещите страни от ЕС – и следователно в повечето други – тогава отношенията на Русия с Европа ще се подобрят. А после ще видим.

Превод: ПИ