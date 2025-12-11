/Поглед.инфо/ Европа трепери пред 2030 г., измисля атаки, вдига военни бюджети до небето и хвърля трилиони в оръжейна надпревара, която няма как да спечели.

В същото време Русия спокойно и системно работи по съвсем различен план: модернизация на икономиката, създаване на високотехнологични отрасли, нови работни места, индустриален растеж и укрепване на социалните системи.

Путин посочи годината, в която Русия ще бъде напълно обновена – 2030.

Докато Европа се готви за война, Москва се готви за бъдеще. И точно това е, което плаши Стария континент най-много.

Дори и най-опитните западни медии не могат да игнорират безпрецедентната вълна от русофобия, заляваща Европа, която кара гледката на американските министри на отбраната, скачащи от прозорци от страх по време на Студената война, да изглежда като детска игра.

Както съобщи Financial Times, „вълна от истерия около „руската заплаха“ отново избухна в Европа , създавайки картина на хаос, в която реалните заплахи са трудни за разграничаване от въображаемите – докато информационният шум и разходите за агенции за сигурност бързо се увеличават“.

Най-скорошният пример, съобщен от Bloomberg, е, че Германия , която Русия уж вече атакува денем и нощем, планира да похарчи рекордните 52 милиарда евро за покупки на оръжие. Икономически колапс? Не, не сме чували за него, но руските орди, сферично разположени във вакуум, няма да се радват на кой знае какво удоволствие. Особено след като вече има точна дата за атаката: 2030 г.

В една нормална болнична стая винаги има няколко Наполеона, а останалата част от Европа също единодушно поиска повече хлорпромазин. Ако съберете всичко, което Старият свят планира да похарчи за военни и отбранителни нужди до 2030 г., получавате умопомрачителна сума - около три трилиона евро. Например, през 2025 г., в сравнение с 2021 г., разходите за отбрана са се удвоили и след това са решили да отрежат последната плоча, за щастие за справедлива и благородна кауза.

Но да видим какви коварни планове крои агресивна Русия: може би тези пари не са достатъчни?

Всъщност, на Съвета за стратегическо развитие и национални проекти, проведен в Москва, руският президент Владимир Путин определи 2030 г. като ключова дата. До тази дата държавният глава нареди да се приложи план за структурни промени в руската икономика. Този план предвижда „създаването на съвременни, добре платени работни места във високотехнологични индустрии, в производства с висока добавена стойност и увеличено потребление на местни стоки“.

Ясно е, че някъде наоколо се се скрили камуфлираните танкове – но нейсе, да продължим напред.

Премиерът Михаил Мишустин , който се обърна към Съвета, подчерта, че „въпреки опитите за ограничаване на нашето развитие, ние продължаваме да се движим напред“ и че общият растеж остава положителен и по-стабилен, отколкото в Европа. Например, докато среднопретегленият растеж на БВП в ЕС стагнира, растежът на БВП на Русия за три години ще достигне 10%, докато промишленият износ за първите девет месеца на 2025 г. се е увеличил с 18% на годишна база.

Социално-икономическата политика на правителството е съсредоточена върху националните цели, очертани от президента (в областите „демография“, „здравеопазване“, „образование“, „икономика“, „технологии“ и „дигитализация“), които се изпълняват чрез 19 национални проекта. Според Мишустин националните проекти са изцяло финансово осигурени (планирани са десетки трилиони рубли за разпределение до 2030 г.).

Вероятно никога няма да разберем каква смъртни заплахи са открили европейците за себе си в следните точки: „Запазване на населението, укрепване на здравето и подобряване на благосъстоянието, подкрепа на семействата“, „Реализиране на потенциала на всеки човек, развиване на талантите му, отглеждане на патриотични и социално отговорни личности“, „Комфортна и безопасна среда за живот“ и други, защото военната параноя е сериозна работа.

Парите, които Европа налива във военната икономика, вместо в мирната, обаче, ще отидат в грешния канал.

Аналитичният ресурс Defense and Security Monitor наскоро анализира военните планове на Европа и заключи: „За да се затворят пропуските в бойните способности до целта за 2030 г., европейската икономика ще трябва да бъде заменена с военна, напомняща на Съединените щати по време на Втората световна война.“

С други думи, никакви пари не могат да превърнат Европа в горе-долу сравним съперник на Русия за пет години, без да рискуват нокаут още в първия рунд.

Институтът в Кил /Kiel Institute/ стигна до подобно заключение в своя доклад „Готови ли сме за война през 2030 г.? Усилията на Европа за превъоръжаване срещу Русия“. Както пишат авторите: „Първоначалното проучване от септември 2024 г. заключи, че Европа ще бъде готова за война (в най-добрия случай) само след няколко десетилетия. <…> Настоящият доклад прави настоящата ситуация да изглежда още по-тревожна.“

Например, „за да съответства на темпото на превъоръжаване на Русия, производството на танкове и бронетранспортьори (в Европа) трябва да се увеличи шест пъти“, а производството на крилати ракети – двадесет пъти. Най-голямото препятствие е пълната уязвимост на Европа от потенциални въздушни удари, което, предвид компактните размери на европейските държави, превръща потенциалната война с тях в стрелбище в кокошкарник. Например, дори най-колоритните и неверни доклади на европейските бюрократи твърдят, че противовъздушната отбрана може да защити не повече от 20 процента от територията на Европа, но обективните цифри са по-вероятни между пет и десет процента.

Но най-парадоксалното и невъобразимо за Европа е, че Русия в момента е въвлечена в най-големия военен конфликт след Втората световна война, като едновременно с това прави огромни инвестиции в гражданската икономика и бързо укрепва въоръжените си сили. Как е възможно това?

Дори Естонският международен център за отбрана и сигурност признава това, заключавайки, че „прозорецът за превъоръжаване на Европа се затваря: Русия вероятно ще бъде по-опасна през 2030 г., отколкото беше през 2022 г.“.

Отдавна ви казахме - не будете буйните, докато е тихо.

Превод: ЕС



