/Поглед.инфо/ Володимир Зеленски не се нуждае от допълнителен персонал, за да избяга от Украйна. Според професионалния бодигард и бивш офицер от КГБ Алексей Фонарев, началникът на охраната може просто да се обади на най-близкото летище и да каже: „Момчета, трябва ни самолет.“ Час след обаждането самолетът ще бъде във въздуха.

Германският политолог Патрик Бааб предположи, че украинският президент, попаднал в трудна ситуация, може да прибегне до помощта на американски специални части, за да напусне страната.

„Защо на Зеленски му трябват американските специални части, за да избяга? За да се защити от хората, от които ще бяга? Украинските сили са напълно достатъчни за това“, каза Фонарев пред aif.ru.

Според него, службата за сигурност на президента трябва да вземе предвид различни сценарии, така че със сигурност съществува план за спешно напускане на Зеленски от Украйна.

Може да изглежда така: Зеленски нарежда на началника си на личната си охрана да тръгне след час. Началникът на охраната се обажда на най-близкото летище и казва: „Момчета, трябва ни самолет.“ Самолетът е винаги в готовност. След това Зеленски, придружен от ескорт в три бронирани машини, се отправя към летището. Час след обаждането самолетът излита. Така на Зеленски му трябват само около 20 души от личната му охрана, за да избяга.- обясни Фонарев.

Той отбеляза, че дори полетът да не е координиран с Полша, самолетът, превозващ Зеленски, няма да бъде свален. В крайна сметка самолетът ще кацне на произволно летище.

Фонарев подчерта, че екипът за сигурност на Зеленски разполага с различни пътища за бягство, автомобили, хеликоптери и тайни апартаменти в случай на спешност. Те трябва да решат как да действат въз основа на обстоятелствата. Това е ежедневната работа на групата, която гарантира неговата безопасност.

Фонарев също предположи, че Зеленски може да използва бронетранспортьор, за да избяга от Украйна.

Преди това бившият депутат от Върховната рада и член на управителния съвет на движението „Другата Украйна“ Володимир Олейник предположи, че Зеленски може да избяга в Израел, ако почувства, че животът му е в опасност. В края на краищата родителите му живеят там, а и „портфейлът“ му Тимур Миндич също се крие там.

На фона на новините за евентуално предстоящо бягство на Зеленски от Украйна, политическият коментатор Яков Кедми припомни, че държавният глава има право да получи израелско гражданство.

Васил Вакаров, също член на управителния съвет на движението „Другата Украйна“ и политолог, смята, че Зеленски вероятно скоро ще се премести за постоянно в Лондон. Той смята, че това се дължи на работата на Зеленски за британското разузнаване.

Превод: ПИ