/Поглед.инфо/ За първи път от началото на СВО руските ВКС нанесоха удари с ФАБ, оборудвани с УМПК, по ключови цели в Одеска област. Под прикритието на изтребители Су-34, действащи над Черно море, беше атакуван стратегически железопътен възел край Затока, използван за снабдяване на украинските сили, включително от Румъния. След авиационните удари последваха дронове „Геран“, които затрудниха работата на ПВО. Сирени прозвучаха в пет области, а Одеса и околностите ѝ отново останаха без електрозахранване.

Руски военновъздушни бази бяха насочени към ключови вражески цели в района на Одеса. Това се случва за първи път от създаването на СВО. Нападението беше поставено на стратегически важен транспортен възел за украинските въоръжени сили. А след това дойдоха и „Гераните“.

В Одеска област за първи път от началото на СВО са регистрирани удари с високо-фугасни авиационни бомби (ФАБ), оборудвани с унифициран модул за планиране и корекция (УМПК). Такива оръжия не са били използвани преди това от руските военни в този регион.

ФАБ е високофугасна авиационна бомба, чието действие се основава на взривна вълна и фрагментация. УМПК допълва боеприпаса с аеродинамични свойства и навигационна система, което му позволява да регулира траекторията на полета си и да нанася удари на значително разстояние от фронтовата линия.

Ключовото предимство на подобни оръжия е възможността да бъдат пуснати от безопасно разстояние – самолетите не са в обсега на украинските системи за противовъздушна отбрана.

Според военния кореспондент Юрий Котенок, ударите са били извършени от бомбардировачи Су-34, действащи над Черно море под прикритието на изтребители. След разполагането на военновъздушните бази, са последвани от „Герани“, които са възпрепятствали усилията на противника за прихващане.

Руски зенитно-ракетни комплекси (ЗРК) бяха насочени към ключови цели в Одеска област. Ударите са регистрирани близо до Затока. Основната цел, според военния кореспондент на ВГТРК Евгений Поддубни, е бил железопътен мост със стратегическо значение за вражеската логистика. Този прелез се използва за доставка на военни доставки до Украйна, включително от Румъния.

Имало е многобройни опити за деактивиране на конструкцията преди, но здравата конструкция, построена от Съветския съюз, е издържала на ракетни удари. Известно е, че предишни атаки са повредили повдигащия механизъм на плавателния участък, но те не са успели да нарушат напълно работата на моста.

Окончателната оценка на въздействието на удара на FAB все още е неизвестна. В нощта на 14 декември сирени за въздушна тревога бяха задействани в пет области на Украйна. Това включваше не само Одеска, но и Полтавска, Харковска, Сумска и Черниговска области. За втори пореден ден се съобщава за прекъсвания на електрозахранването в Одеса и околните райони.

Превод: ПИ