/Поглед.инфо/ Мирният план на Тръмп „виси“ без резултат, но според д-р Саймон Ципис истинският процес вече тече: подготовка за смяна на властта в Киев – чрез оставка, вот на недоверие или дори силов сценарий. Той обяснява в предаване с д-р Владимир Трифонов защо паузата на фронта е по-опасна за Зеленски от самата война, как Западът ще опита да „спре Русия“ с дипломатически натиск и защо Москва няма видима причина да спира, докато печели. Във втората линия на разговора Ципис разгръща голямата тема за наднационалната бюрокрация, „диктатурата на правото“, кризата на институциите – и стига до футуристична прогноза: дигитализацията като път към дистанционно управление на държави и „цифрово гражданство“.

Във втората част на разговора на д-р Владимир Трифонов с д-р Саймон Ципис обсъждаме защо мирният план на Тръмп не дава резултат и какво реално се готви зад кулисите. Според Ципис властта в Украйна е в режим на финално износване, а прекратяването на огъня може да се окаже инструмент за политическо „преформатиране“ – от оставка и разпускане на институциите до по-твърди силови варианти.

Разговорът преминава и към Европа: щетите от наднационалната бюрокрация, кризата на ЕС и НАТО и механизмите, с които „неизбираеми“ чиновници концентрират власт. Финалът е най-широкият хоризонт: дигитализация, изкуствен интелект и „цифрова държава“, която може да превърне управлението в дистанционна система – и да измести традиционната държавност.

Ципис твърди, че в следващите месеци Украйна може да влезе в мащабна смяна на властта – от политически до силови сценарии.

Корупционният скандал и „разворованата помощ“ са представени като фактор, който Вашингтон (Тръмп) трудно би простил.

Прекратяването на огъня се разглежда като механизъм за „паузиране“ на войната, в която да се реши въпросът кой управлява Киев .

Западът според него цели да спре Русия дипломатически , защото силово вече не може; Москва няма стимул да спира, докато напредва.

Отделна голяма тема: кризата на наднационалната бюрокрация и феноменът „диктатура на правото/бюрокрацията“.

Финална перспектива: дигитализацията може да доведе до „цифрова държава“ , дистанционно управление и нов тип гражданство „в облака“.

ПЪРВА ЧАСТ: https://www.youtube.com/watch?v=t05M6Lech-0&t=2s

