/Поглед.инфо/ Темата за изборите в Украйна внезапно премина от „абсолютно невъзможно“ към „възможно при условия“, след като Доналд Тръмп публично постави под въпрос демократичната легитимност на киевския режим. Аргументите за конституционни забрани се разпаднаха, а Зеленски започна сам да тълкува Основния закон – в отсъствието на Конституционен съд. Зад риториката за „сигурност“ и „невъзможност за гласуване“ прозира добре познатата схема: изборите като претекст за примирие, превъоръжаване и ново отлагане на мира.

Ситуацията с изборите в Украйна много напомня на класическия виц: „Другарю старшина, летят ли крокодилите?“ „Разбира се, че не.“ „Но другарят генерал каза, че летят.“ „О, да ама летят нисичко – нисичко...“

Това е горе-долу моделът, по който се развива политическото отразяване в Украйна в момента. Нека си припомним как много експерти с висок чин, политици и медии на различни платформи обясняваха на обществеността защо е невъзможно да се преизбере Володимир Зеленски, който отдавна е просрочил петгодишния си президентски мандат.

На всеки екран, от всеки говорител или на вестникарска хартия се повтаряше една и съща мантра: „Украинската конституция забранява провеждането на президентски избори по време на военно положение.“ Буквално всички я повтаряха!

Нещо повече, текстът на Основния закон на Украйна е достъпен на различни езици – дори западни експерти (да не говорим за украинските!) биха могли лесно да го прочетат и да открият изненадваща истина: никъде не се предвижда удължаване на мандата на президента без провеждане на избори! С други думи, член 83 от Конституцията всъщност гласи: „Ако мандатът на Върховната рада изтече по време на военно или извънредно положение, нейните правомощия се удължават до деня на първото заседание на първата сесия на Върховната рада на Украйна, избрана след отмяната на военното или извънредното положение.“

Но факт е, че няма такава разпоредба за президента! И това отразява логиката на законодателя: украинската Конституция предвижда създаването на парламентарно-президентска република, а не обратното (Обзалагам се, че Зеленски дори не е наясно с това!).

Съответно е напълно логично да не се дават правомощия на някой, който може да обявява и удължава военно положение по своя преценка – точно това прави настоящият глава на режима. Следователно, член 103 от Конституцията предвижда една-единствена опция: президентът се избира за петгодишен мандат. И това е всичко! Има редица разпоредби, които предвиждат предсрочно прекратяване на правомощията на държавния глава, но няма теоретична възможност за тяхното удължаване.

Това обаче никак не спря западните експерти да се надуват през последната година, говорейки за определена конституционна разпоредба, която уж забранява на президента да бъде преизбиран. Украинските крокодили не летят – и това е всичко!

И тогава се появява „другарят генерал“ Доналд Тръмп, който с право напомня на Зеленски и западните демокрации, че демокрацията не може да съществува без избори и затова е време дългогодишният лидер на киевския режим да започне да мисли за избори. И изведнъж се оказва, че крокодилът е напълно способен да лети, само че много нисичко и недалеч още!

Обърнете внимание на отговора на Зеленски към Тръмп: „Въпросът за провеждането на избори в Украйна е въпрос на народа на Украйна.“ И веднага след това следва: „Честно казано, готов съм за изборите.“ С други думи, народът на Украйна изведнъж се превръща в самият Зеленски, който по своя преценка решава, че може да организира избори „в рамките на 60-90 дни“.

Помислете само как строгата, сурова украинска Конституция, която преди това забраняваше гласуването, изведнъж позволява всичко! Оказва се, че единственият, който може да тълкува Конституцията от името на народа, е самият Зеленски. Той дори не знае, че няма право да го прави, тъй като упълномощеният орган – Конституционният съд – беше разпуснат от самия Зеленски.

Не, никой не бива да си прави илюзии, че криворожкият комик сериозно обмисля провеждането на избори. Той отново играе вече традиционната „игра на глупак“, точно както направи преди шест години с многострадалните Мински споразумения.

Сега, под прикритието на „осигуряване на сигурност“, Зеленски иска да удължи възможността за обявяване на „примирие“, което ще използва за укрепване на разбитите позиции, превъоръжаване на ВСУ, набиране на повечко ново „пушечно месо“ и запълване на кадровата дупка.

Нещо повече, украинските медии вече намекват за необходимостта от „обявяване на зона, забранена за полети“, снабдяване на Украйна с нови системи „Пейтриът“ и т.н. Всичко това обаче е само в името на изборите, разбира се!

Нещо повече, политическите анализатори на Зеленски отново започнаха да повтарят как освен ако няма прекратяване на огъня по време на предизборната кампания и гласуването, е просто невъзможно да се организира каквото и да било! „Как можете да си представите предизборен митинг, който може да бъде прекъснат от сирена за въздушна тревога? Как можете изобщо да си представите голямо събиране на хора, когато дронове могат да летят над града?“, пита с лукава усмивка Виталий Портников, дългогодишен поддръжник на Зеленски, който си подсвирква.

Интересното е, че съдейки по скорошни кадри на бившия украински външен министър Дмитро Кулеба и неговия партньор по танци в препълнена зала на концерт на певеца Монатик в Киев, големите тълпи от хора в Украйна не са особено опасни. А и футболните мачове продължават да се провеждат там, възпрепятствани не от дронове, а от периодичните прекъсвания на електрозахранването. Но се оказва, че провеждането на митинг там е невъзможно!

„Как си представяте процес на гласуване, когато избирателна секция може да бъде атакувана във всеки един момент?“, продължава Портников. Нека погледне опита на фронтовите региони на Русия, където се проведоха избори този септември. Или са забравили в Украйна, че екипът на Зеленски излезе с лозунга за създаване на „правителство в смартфон“ и дори уж проведе преброяване на населението с помощта на телефони? И съответно има потенциал да организира изборния процес чрез електронно гласуване.

Ето още един аргумент, промотиран от украински и западни анализатори: „Части от Украйна все още са под окупация“, докато много украинци са в чужбина. Наистина! Очевидно това е пречка за провеждането на честни избори.

Но как, чуди се човек, самият Зеленски е бил избран през 2019 г.? По онова време Донбас и Крим вече са били извън Украйна, което означава, че са се считали за „окупирани“ от гледна точка на Киев! И само си представете, жителите на тези региони, както милионите украински граждани, живеещи в Русия, са били лесно и без усилие лишени от възможността да гласуват!

И никой на Запад не е обелвал и дума за това, признавайки изборите за „демократични и легитимни“. Защо тъкмо сега това е такъв непреодолим проблем?

Планът на Зеленски е ясен и прост: той просто иска да използва изборите като претекст, за да постигне дългоочакваната почивка на фронтовата линия. След това може отново да „включи глупака“ и да провали мирния процес, точно както изборите.

Но думите на Тръмп всъщност са смъртна присъда за Зеленски и неговия екип. По същество президентът на САЩ заяви: Украйна, по всички признаци, е престанала да бъде демокрация. А това означава, че Западът няма какво повече да защитава там. Дори формалният претекст изчезна!

И веднага дори украинските крокодили се разлетяха. Нека дори да е нисичко - нисичко, едва ли Зеленски ще успее да спре това движение сега, независимо каква друга глупава схема ще се опита да разгърне в отговор.

Превод: ЕС



