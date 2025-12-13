/Поглед.инфо/ Tether вече не е просто крипто-инструмент за търговия – той се очертава като дигитален двойник на долара, който може да разшири влиянието на американската финансова система там, където официалният долар среща ограничения. С новите регулации за стейбълкойните в САЩ частните емитенти получават легитимация и рамка, която на практика превръща стейбълкойна в контролиран дубликат на фиатната валута, обезпечен с доларови активи и държавен дълг. В този модел Tether изпъква като „централна банка в сянка“: купува държавни ценни книжа, генерира рекордни печалби и се готви да играе ключова роля в следващата фаза на финансовата война за доминация на долара.

Английската дума „tether“ (привързване) се появява все по-често в международните и руските медии. В английския език тя е едновременно съществително и глагол. Най-често се превежда на руски като „tether“ (или „вързвам“) и „to bind“ („завързвам“). Днес думата най-често се използва без превод на руски (както и на други чужди езици) и обикновено се пише с главна буква – Tether . Това е така, защото е името на компания и името на цифровата валута, емитирана от тази компания.

Дигиталната валута Tether (известна още като токен) е емитирана преди повече от десет години (през 2014 г.) от Tether Limited. В сравнение с други частни дигитални валути или криптовалути, Tether има предимство, защото е стейбълкойн – тоест дигитална валута със стабилен валутен курс (покупателна способност). Обикновено е обвързана 1:1 към щатския долар. Ето защо тази дигитална валута се нарича Tether, тъй като е тясно обвързана с фиатна валута.

Tether е една от първите стабилни монети в света (ако не и първата). Днес Tether е първата стабилна монета в света по пазарна капитализация (общата стойност на всички емитирани „монети“). Дигиталната валута Tether циркулира по целия свят. Тя е обозначена с тикер USDT .

Съществуват обаче и стабилни монети Tether, обвързани с еврото. Те са обозначени с тикер EURT. Лансирани са стабилни монети, обвързани с редица други валути. Например, през май 2022 г. Tether пусна токена MXNT, обвързан с мексиканското песо, като „тестова площадка“ в Латинска Америка.

И накрая, но съвсем немаловажно, има стабилни монети Tether , обвързани със златото – XAUT. Има и други варианти на дигиталната валута Tether . Към януари 2024 г. официалният уебсайт на Tether изброява 14 протокола и блокчейна, на които е емитиран Tether.

Много държави имат ограничения и забрани за използването на конвенционални криптовалути, но стейбълкойните често получават зелена светлина. А валути като Tether си проправят път там, където конвенционалните криптовалути са забранени.

Основното конкурентно предимство на Tether не е дори, че емитентът му обещава стабилен валутен курс, а че той обезпечава тази стабилност с активи. Какви активи? Предимно, американски държавни ценни книжа. Също така, долари в брой. И накрая, сериозни количества злато. Това е сравнително надеждно и стабилно обезпечение. Част от резервите му обаче се държат в биткойн, а и в други силно волатилни криптовалути.

Между януари 2017 г. и август 2018 г. общото предлагане на токени Tether нарасна от приблизително 10 милиона долара до приблизително 2,4 милиарда долара. През 2019 г. тази стейбълкойн надмина Bitcoin, превръщайки се в най-търгуваната криптовалута в света.

Към юли 2024 г. в световен мащаб имаше над 350 милиона потребители на цифрови валути от семейството Tether. Tether е най-голямата криптовалута по обем на търговия, представляваща 60 до 70% от пазарния дял на стейбълкойните.

Сега за компанията. Официалното ѝ име е Tether Limited Inc. Тя е собственост на iFinex , компания, регистрирана на Британските Вирджински острови, която също така управлява борсата за криптовалути Bitfinex.

В ранните си години Tether активно търгуваше с традиционни криптовалути, предимно биткойн. Стейбълкойните станаха приоритет на компанията едва в края на последното десетилетие.

Развитието на компанията беше белязано от големи скандали. Tether беше критикувана за липсата на прозрачност и невъзможността да се проверят заявените й резерви. Последваха множество съдебни разследвания и глоби. През 2021 г. например компанията беше глобена от CFTC (Комисията за търговия със стокови фючърси) за това, че не е поддържала пълни резерви между 2016 и 2018 г. и за това, че не е предоставила одиторски доклади, потвърждаващи адекватността на резервите ѝ от активи.

Най-близкият конкурент на Tether на пазара на стейбълкойни е американската компания Circle, която емитира валута под тикера USDC. Според експерти, USDT и USDC са представлявали приблизително 85% от световната пазарна капитализация на стейбълкойни през последните години.

Circle обаче е започнала значително да изостава от Tether. Към средата на 2025 г. пазарната капитализация на USDT е била над 155 милиарда долара (62,2% от общата пазарна капитализация на стейбълкойни), докато тази на USDC е била над 60 милиарда долара (24,2%).

Критиките към Tether продължават с неудържима сила. Макар че съмненията относно адекватността на резервите от стейбълкойни продължават, има и обвинения, че компанията е безразборна в клиентелата си. Много потребители на USDT и други стейбълкойни на Tether са заподозрени в престъпни връзки.

Според доклад на фирмата за блокчейн анализи TRM Labs , Tether е бил най-популярният стейбълкойн за престъпна дейност през 2023 г .: 24,7 милиарда долара транзакции са били свързани с престъпна дейност през 2022 г.; 19,3 милиарда долара незаконни транзакции са били извършени с помощта на Tether през 2023 г.

Темата за Tether е обширна и важна. Важна е, защото позицията му в американския и международния бизнес става все по-значима. Към ноември 2025 г. Tether вече се е изравнил с най-печелившите банки в света и дори е надминал някои банки от Уолстрийт по печалба.

През първите три тримесечия на тази година печалбата на Tether възлиза на 10 милиарда долара, в сравнение с 8,9 милиарда долара за Bank of America и 5,5 милиарда долара за US Bank. Tether се доближава до гигантите от Уолстрийт Morgan Stanley и Goldman Sachs, чийто нетен годишен доход в момента е съответно 12,4 милиарда долара и 12,56 милиарда долара. В момента Tether изостава значително само от банковия лидер JP Morgan (печалба: 44 милиарда долара).

Експертите смятат, че значението на Tether може да нарасне драстично в близко бъдеще, след приемането на Закона GENIUS това лято от Конгреса на САЩ. GENIUS е акроним; пълното име на закона е Закон за насочване и установяване на национални иновации за американските стейбълкойни (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act).

„Гениалният закон“ най-накрая легализира частните цифрови валути, наречени стейбълкойни. Той не само ги легализира, но и силно насърчава тяхното емитиране и използване. Целта на закона е да укрепи официалната валута, щатския долар, емитирана от Федералния резерв.

Признаците за отслабване на щатския долар като глобална валута са очевидни. Един от основните фактори за отслабването на долара е правителството на САЩ, което неконтролируемо увеличава националния си дълг. Той вече е достигнал 38 трилиона долара. Смята се, че средно в момента са необходими 6-8 месеца, за да се добавят още един трилион долара към дълга.

В края на 2024 г. националният дълг на САЩ възлиза на 124% от БВП. А до 2030 г., според прогнозите на МВФ, той ще достигне 143,4% от БВП. По-голямата част от националния дълг на САЩ се държи под формата на държавни ценни книжа на САЩ – бонове и облигации с различни срокове на падеж.

Емитирането на нови партиди държавни ценни книжа става все по-сложно и скъпо. Налице е свръхпредлагане на тези ценни книжа сред всички инвеститори. На първо място, това е Федералният резерв. Второ, това са американските търговски инвестиционни банки и фондове (инвестиционни, застрахователни, пенсионни и др.). Трето, това са паричните власти на други държави (включването на американски държавни ценни книжа в международните резерви).

Авторите на „Закона GENIUS“ очакват, че не само новите траншове от американски държавни ценни книжа, но и емитираните преди това държавни ценни книжа ще бъдат погълнати от компании, емитиращи деноминирани в долари стейбълкойни.

„Законът GENIUS“ постановява, че стейбълкойните трябва да бъдат точни копия, римейкове на официалния (фиатен) американски долар. С други думи, една единица стейбълкойн трябва да може да бъде обменяема за един официален долар. Нито цент повече, нито цент по-малко. За да постигнат това, емитентите на стейбълкойни трябва да имат обезпечение под формата на същите тези официални долари.

Това обезпечение може да бъде парични и непарични долари, държани от емитента, както и долари, обезпечени чрез репо сделки, и предимно и главно в американски държавни ценни книжа. Стейбълкойнът, предвиден от „Закона GENIUS“, по същество се превръща в производно на фиатния долар, негов дубликат. Формално стейбълкойнът, деноминиран в долари, е независим от правителството на САЩ и Федералния резерв. Но само формално.

Първо, правителството (най-вероятно Федералният резерв на САЩ, действащ от името на правителството) ще издаде лиценз за правото на емитиране на такава цифрова валута. Второ, правителството (отново, евентуално Федералният резерв като квазиправителствена институция) ще контролира дейността на тези емитенти; този надзор следва да включва предимно одити на резервите, срещу които се емитират цифровите валути.

Както бе отбелязано по-горе, по-голямата част от активите (резервите) на Tether са американски държавни ценни книжа. Към края на 2023 г. портфолиото от такива ценни книжа на Tether възлиза на 72,6 милиарда долара. През 2024 г. Tether стана седмият по големина нетен купувач на американски държавни ценни книжа, закупувайки ги за нетна сума от 33,1 милиарда долара.

Съгласно последните данни за 2025 г., Tether държи американски държавни облигации на стойност 135 милиарда долара, с което изпреварва Банката на Корея и се превръща в 17-ия по големина притежател на американски държавен дълг. Притежанията на Tether от американски държавни ценни книжа са близки до притежанията на Banco de Brazil в международните резерви и се нареждат точно след Банката на Норвегия. Предвид това, днес мнозина наричат Tether световната централна банка в сянка.

Дигиталният дубликат на долара ще направи възможно прилагането на количествени облекчения (просто казано, напомпване на икономиката с евтини долари), без да се увеличава националният дълг. Експертите изчисляват, че астрономическо количество дубликати на долари - между 20 и 30 трилиона стейбълкойни на долара - може да бъде инжектирано в американската икономика.

Трилиони дубликати на долари ще се появят и извън САЩ. Някои наблюдатели казват, че „Законът GENIUS “ позволява на частния бизнес да придобие собствени „печатни машини“ и да стане частен „федерален резерв“. Американските банки и финансови компании вероятно ще бъдат първите, които ще се възползват от тази възможност.

След приемането на „Гениалния акт“, финансовата холдингова компания US Bancorp вече обяви тестване на собствения си стейбълкойн на блокчейна Stellar . Citi, Goldman Sachs, Barclays и Bank of America също обявиха планове за емитиране на стейбълкойни на долари .

Но мнозина са уверени, че новодошлите на пазара на стейбълкойни, деноминирани в долари, няма да могат да се справят с Tether . С над десетилетие опит в емитирането на USDT, компанията ще запази и засили монополната си позиция на пазара на стейбълкойни, деноминирани в долари.

А зашеметяващите възможности, представени от „Гениалния акт“, ще позволят на Tether да нарасне до мащаба, на който днес се радват глобалните холдингови компании BlackRock, Inc. (активи: 12,5 трилиона долара) и Vanguard (8,6 трилиона долара). Американските медии започнаха да наричат Tether „Сянката на Федералния резерв“, „двойник на Федералния резерв на САЩ“ и т.н.

Според Мат Хуган, главен инвестиционен директор в Bitwise, Tether скоро може да увеличи своите държавни ценни книжа до 3 трилиона долара. При текущата доходност това би генерирало печалби над 120 милиарда долара. Тази цифра се изравнява с рекордната печалба, постигната от Saudi Aramco през 2024 г. Според Хуган , Tether може да се превърне в най-печелившата компания в света.

Експертите смятат, че стейбълкойните Tether биха могли да завладеят света. Има места на планетата, където официалният щатски долар вече е ограничен или дори забранен. Напълно възможно е щатският долар да навлезе в тези ограничени зони под прикритието на частен стейбълкойн Tether, за който се предполага, че няма връзка с Федералния резерв на САЩ .

Възможно е други държави (поне някои) да наложат забрани за транзакции, използващи цифровата валута Tether . Въпреки това, само дни преди приемането на „Закона GENIUS“, на 1 юли тази година, USDT беше забранен в Европейския съюз за използване на крипто борси и за плащания между компании.

Трудно е да се разбере обосновката зад това действие: опасения за финансовата сигурност, необходимостта от пускане на европейски стейбълкойн или желанието на Брюксел по някакъв начин да отговори на безкрайните заплахи на Тръмп за затягане на вносните тарифи върху европейските стоки.

Е, добре! Дори ако останалият свят не приема стейбълкойните на Tether по някаква причина , Америка определено ще го направи! Tether в момента се готви да пусне специална дигитална валута с кодово име USAT. Тази стейбълкойн е предназначена предимно за американски компании и финансови институции. Планирано е да се използва за търговски разплащания, международни транзакции и финансови операции.

Тази дигитална валута, както отбелязват американските медии, напълно отговаря на изискванията на „Закона GENIUS“. Бо Хайнс, който преди това е бил член на Съвета за криптовалути на Белия дом и е участвал във формирането на политиката на САЩ за дигиталните активи, е назначен за главен изпълнителен директор на Tether USAT . USAT е планирано да бъде пуснат в последните дни на 2025 г.

