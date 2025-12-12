/Поглед.инфо/ В изказване през Федералния съвет на руския парламент на 10 декември външният министър Сергей Лавров е заявил, че дипломатическото сътрудничество между Русия и Китай е важен фактор за глобалната стабилност.

Според информация на уебсайта на Министерството на външните работи на Русия, Лавров е подчертал, че когато става въпрос за Евразия, „особеното значение на всеобхватното стратегическо партньорство между Русия и Китай е от съществено значение“.

Лавров е отбелязал, че лидерите на Русия и Китай редовно присъстват на събития, организирани от двете държави, като например честванията на победата над фашизма през Втората световна война. „Точно тези важни събития през миналия век показват решаващата роля на нашите две страни“, е заявил той.

Руският външен министър е подчертал, че влиянието на БРИКС нараства и самата тя е отражение на културното и цивилизационно разнообразие на съвременния свят. Той също така е посочил, че принципите на работа на Шанхайската организация за сътрудничество са сходни с тези на БРИКС и че тя представлява една от основните опори на многополюсния световен ред.