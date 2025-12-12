/Поглед.инфо/ Нанкинското клане от 13 декември 1937 г., отнело живота на стотици хиляди мирни жители, е символ на японския милитаризъм и варварство, както на престъпление срещу човечеството, заяви на вчерашната си пресконференция говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова.

Тя подчерта, че историческата истина за Нанкинското клане е недопустимо да бъде оспорвана, тъй като тя е установена и потвърдена от Международния военен трибунал за Далечния изток, чиито решения, заедно с тези на Нюрнбергския процес, съставляват „непоклатимата основа на следвоенния международен ред и съвременната международна система“.

„Всеки опит да се оспорват тези решения, да се реабилитират нацизмът и милитаризмът, да се пренапишат резултатите от Втората световна война или да се омаловажават мащабите на извършените престъпления, трябва да бъде осъден от цялото международно общество“, посочи Захарова.