/Поглед.инфо/ Базираната в Словения китайска компания за потребителска електроника и домакински уреди Hisense Europe очаква да приключи 2025 г. с около 4,8 милиарда евро приходи, което е с 6% повече от 2024 г., заяви изпълнителният ѝ вицепрезидент Бостян Печник в четвъртък.

На брифинг за медиите Печник посочи, че печалбата на компанията също ще надхвърли миналогодишните 31,7 милиона евро. Hisense Europe е инвестирала общо 65 милиона евро през 2025 г.

Печник каза, че компанията е увеличила пазарния си дял с един процентен пункт тази година, което е най-високият ръст сред конкурентите в индустрията, въпреки стагнацията на европейския пазар на домакински уреди.

Hisense Europe също така регистрира ръст в продажбите на телевизори, постигайки 9,1% пазарен дял и класирайки се като третия по големина доставчик на телевизори в Европа. Компанията, по думите на Печник, ще се стреми да генерира 5,5 милиарда евро приходи през 2026 г. и да достигне 10% пазарен дял в ключови сегменти на домакинските уреди и телевизори.

Към момента Hisense Europe има около 9600 служители на целия континент, включително 450 инженери в развойния си център в Словения. Компанията бе формирана след като през 2018 г. китайската Hisense придоби словенския производител на домакински уреди Gorenje през 2018 г. Оттогава насам продажбите на компанията са се увеличили около четири пъти. Hisense е третият по големина износител на Словения и е сред най-големите работодатели в страната с около 5000 служители.