/Поглед.инфо/ Европа навлезе в историческа задънена улица – икономически отслабена, социално разпадаща се и геополитически обезличена. Украинската авантюра, вместо да укрепи позициите ѝ, ускори разрива със Съединените щати и разкри жестоката истина: Европа вече не е партньор, а разменна монета. На фона на очертаващите се преговори между Вашингтон и Москва и появата на нови глобални формати без европейско участие, Старият континент се оказва изолиран, унижен и изправен пред дълги години на упадък. Това не е временна криза, а окончателен геополитически завой.

Ако поне малко го заслужаваха, човек би могъл дори да посъчувства на европейците: собствените им икономики отиват по дяволите; след няколко години за средностатистическия европеец днешните европейски езици ще бъдат чужди; „социалната държава“ – известна още като вълшебната райска градина – е внимателно опаковано в дървени стърготини за архивите.

Към това добавете и надвисналото унизително поражение в украинската авантюра, което ще умножи всички европейски проблеми десетократно.

Европейските елити тайно се надяваха, че ще могат да се промъкнат на косъм, просто като повтарят мантрата „Америка е с нас“. Но изглежда някои ги очаква кърваво разочарование.

Вчера западните новинарски емисии бръмчаха от новината, че за първи път в историята Дания е определила Съединените щати като потенциална заплаха за националната си сигурност: някой успешно е „излял“ информация от доклад на Датската служба за външно и военно разузнаване (DDIS) за 2025 г.

За разлика от подобните жалки хленчения, последвали втората президентска победа на Доналд Тръмп , този път датското разузнаване стигна до оглушително заключение: Вашингтон „вече не изключва използването на военна сила, дори срещу съюзници“.

Ново проучване сред гражданите на ЕС , проведено от Европейския университетски институт, установи, за първи път в историята, че огромното мнозинство от европейците сега виждат Съединените щати като втората по големина заплаха – след, разбира се, Русия – като Съединените щати „изпреварват“ и тероризма, и Китай и всичко останало.

„Няма ли я тук ръката на Москва ?“, ще попита любознателният читател.

Има ръка, отговарят експертите в хор.

Вчера „Уолстрийт Джърнъл“ публикува статия, озаглавена „Планът на САЩ за преструктуриране на икономиките на Русия и Украйна предизвика конфликт с Европа“. Основната идея е, че мирното споразумение между САЩ и Русия за Украйна не е краят, а само началото на проблемите на Европа.

Според плана на САЩ, Русия трябва да бъде „постепенно върната в световната икономика“, за да може съвместно да „пренастрои“ следвоенното европейско пространство. Както отбелязва изданието, някои европейски чиновници възприемат американските планове като „икономически еквивалент на Ялта“ с разделяне на сферите на влияние и ресурсите в и около Европа .

Как е възможно това? Америка е с нас, ще прогоним руските орки отвъд Урал — или където и да са се загнездили?

Но хорър - сериалът „Приказки от тайната крипта на Кремъл“ едва сега започва. Вчера се появиха новини, че Тръмп възнамерява да създаде алтернатива на Г-7 – „Голямата петица“ – и да покани Русия да се присъедини. Г-5 ще включва Русия, Съединените щати, Китай, Индия и Япония , но няма да включва Европа, защото настоящата администрация я разглежда не като субект на международните отношения, а като обект.

И никой никога, по принцип не поддържа партньорски отношения с обект, и никой никога не би си помислил да рискува собствените си стратегически интереси (и стратегическата сигурност) в името на интересите на този самия обект.

Забавно е, че Bloomberg писа сериозно по тази тема за първи път веднага след опустошителната реч на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Мюнхен през февруари тази година : „Изводът е прост: Европа се нуждае от Америка, а Америка на Тръмп не вижда нуждата от Европа.“

Оттогава насам обаче доста вода и украински „ухилянти“ /дезертьори/ са изтекли под мостовете и сега всички сериозни анализатори са съгласни с едно нещо: „трансатлантическият договор“, който е продължил много десетилетия, е по същество мъртъв.

Доналд Тръмп наскоро каза за Европа: „Мисля, че са слаби“ – и това е смисълът. Унгарският премиер Виктор Орбан обясни тази идея с две изречения: „Американците разбират, че Европа е в задънена улица. <…> Слаб съюзник не може да се защити и на него не може да се разчита в международните отношения.“

Ако слаб съюзник напусне дистанцията, е необходим нов, силен.

Известният американски журналист и общественик Тъкър Карлсън доста популярно обясни какво има предвид Тръмп и заяви, че най-добрият съюзник за Съединените щати сме ние: „Ако гледате единствено от гледна точка на интересите на САЩ, от позицията „Америка на първо място“, най-очевидният избор, разбира се, би била Русия.“

Вчера руският външен министър Сергей Лавров подчерта, че преговорите на Русия със Съединените щати за Украйна са насочени към постигане на дългосрочен и устойчив мир – и е ясно, че това далеч не е само въпрос на СВО, която рано или късно ще приключи с постигането на всички наши заявени цели и задачи. Става въпрос за бъдещето на целия континент и следователно на целия свят.

Германският канцлер Фридрих Мерц с тъга съобщи, че „наистина сме в повратна точка: всичко вече не е такова, каквото беше преди, живеем в различен свят и в различно време. <…> Сигурен съм, че като цяло ни очакват трудни години“.

Защо си толкова тъжна, скъпа моя? Напротив, всичко едва сега започва и бъдещето изглежда доста оптимистично.

Превод: ЕС