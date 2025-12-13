/Поглед.инфо/ Новото чешко правителство не воюва с Европейския съюз, но отказва да се подчинява автоматично. Без гръмки жестове и радикална реторика Прага поставя под въпрос догмите на Брюксел – от Зелената сделка до ролята на националния интерес. Този тих сблъсък може да се окаже по-опасен за Европейската комисия от открития евроскептицизъм.

Чехия срещу Брюксел: моментът, в който лоялността се превръща в съмнение

Чехия дълго време беше удобната държава в Европейския съюз. Не шумна като Полша, не предизвикателна като Унгария, не драматична като Италия. Държава, която не създава проблеми, а ако има възражения, ги изказва тихо, технократично, почти извинително. В Брюксел я възприемаха като „разумния централноевропейски партньор“ – достатъчно критичен, за да изглежда демократично, но достатъчно послушен, за да не нарушава общия строй.

Точно тази роля днес се разпада. И не защото в Прага са дошли революционери, а защото европейският модел започна да влиза в директен конфликт с елементарния политически и икономически разум. Новото чешко правителство не е антиевропейско в класическия смисъл, но е нещо далеч по-опасно за системата – то е скептично, прагматично и социално заземено. То не атакува Евросъюза като идея, а поставя под въпрос начина, по който тази идея се управлява от Европейската комисия.

Тук започва истинският проблем.

Защото ЕС може да живее с шумни противници. Може да демонизира Орбан, да поучава Фицо, да изолира „неудобните“. Но много по-трудно е да се справи с държава, която не крещи, не заплашва и не излиза от рамката, а просто започва да пита: Кой взема решенията? В чий интерес? И защо националната икономика трябва да бъде жертвана в името на абстрактни цели, формулирани от неизбираеми комисари?

Новото чешко правителство не обявява бунт. То прави нещо далеч по-радикално – прекратява автоматичното съгласие. И това е първият голям разрив с досегашния европейски модел, който разчиташе на навика, инерцията и страха от „да не излезем от линията“.

Особено ясно този разрив се вижда в отношението към Зелената сделка. В Брюксел тя отдавна не е предмет на дебат. Тя е догма. Тя е морален абсолют, в който икономиката, социалната стабилност и индустриалната реалност са вторични. В Прага обаче Зелената сделка започва да се възприема не като „европейско бъдеще“, а като потенциален икономически капан.

Чехия не е постиндустриална държава с финансови буфери и глобални корпорации, които могат да преместят производството си за една нощ. Тя е индустриална, експортно ориентирана икономика, в която автомобилостроенето, машиностроенето и енергийно интензивните производства не са идеологически абстракции, а гръбнак на заетостта и бюджета. Когато чешкото правителство започва да говори за „реалната цена на зелените регулации“, това не е популизъм. Това е отражение на нарастващ обществен натиск, който вече не може да бъде игнориран.

Тук се случва ключовият обрат: правителството престава да бъде посредник на брюкселските директиви и започва да се позиционира като защитник на националния интерес срещу прекомерната регулация. Тази промяна е фундаментална. Тя означава, че Прага вече не приема ролята си на изпълнител, а започва да се държи като съавтор – и това автоматично я вкарва в конфликт с Европейската комисия.

Сходна логика започва да се проявява и по темата Украйна. Чехия не обръща гръб на Киев, но изоставя езика на безусловната мобилизация. Подкрепата започва да се обвързва с въпроси за икономическата устойчивост, за умората на обществото, за границите на солидарността. Това са въпроси, които в Брюксел се смятат за „неудобни“, защото разрушават черно-бялата морална рамка, върху която беше изградена цялата европейска политика след 2022 г.

Новото чешко правителство не отрича общата линия, но я рационализира. А рационализацията е смъртоносна за идеологическите конструкции.

Така Чехия постепенно се превръща в нещо ново за Евросъюза – умерен дисидент. Държава, която не напуска, но не се подчинява автоматично. Която не руши, но отказва да мълчи. Която не иска разпад, а промяна на баланса между националните правителства и Европейската комисия.

И точно тук се крие дълбокият страх в Брюксел. Защото ако Чехия успее да наложи този модел, той ще бъде последван. От Австрия. От части на Германия. От други централноевропейски държави, които вече усещат, че цената на „европейската добродетел“ започва да надвишава ползите.

Когато Брюксел усеща опасност: натискът, който не се вижда

Истинският конфликт между новото чешко правителство и Европейската комисия не се води по микрофоните, нито на официалните пресконференции. Там всичко изглежда цивилизовано, усмихнато, дори скучно. Използва се познатият европейски език на „загриженост“, „диалог“, „общи ценности“ и „конструктивен подход“. Но под този гланц вече тече студена война – тиха, технократична и безкомпромисна.

Брюксел много добре разбира какво се случва в Прага. И именно затова реакцията не е истерична, а хладнокръвна. Европейската комисия не бърза да влиза в открит сблъсък, защото знае, че Чехия не е лесен противник. Тя не може да бъде представена като „отстъпник“, „авторитарна“ или „антиевропейска“. Тя няма удобен образ за демонизация. И точно това я прави опасна.

Чехия не говори на езика на бунта, а на езика на европейските договори, икономическите разчети и социалната реалност. Когато чешки представители поставят въпроси за Зелената сделка, те не я отричат, а я сравняват с производствени капацитети, енергийни цени, заетост и бюджетен баланс. Това е кошмар за Европейската комисия, защото превръща идеологията в счетоводство.

Реакцията на Брюксел затова е типична за съюз, който не иска открит конфликт, но и не може да допусне заразителен пример. Първо идват „предупрежденията“ – дипломатични сигнали, че Прага „изпраща смесени послания“. След това се появяват анализи, доклади, експертни становища, които внезапно започват да проблематизират чешките позиции. И накрая – добре познатият инструментариум: намеци за процедури, забавяне на фондове, по-строга интерпретация на правилата.

Тук няма нужда от наказание. Достатъчно е да се напомни кой държи лостовете.

Но проблемът на Европейската комисия е, че този механизъм вече не работи така, както преди. Чешкото общество не е в еуфория, но и не е в страх. То е уморено. Уморено от моралния шантаж, от постоянното внушение, че всяко съмнение е предателство, а всяка критика – „подарък за враговете на Европа“. И тогава умората започва да се превръща в политически капитал.

Новото чешко правителство много добре усеща това. То знае, че ако влезе в открит сблъсък с Брюксел, ще загуби. Но ако остане в зоната на разумната съпротива, ще печели вътрешна легитимност. И затова стратегията му е внимателна, почти хирургическа. Не „не“, а „да, но“. Не отказ, а „преглед“. Не бунт, а „адаптация към националните специфики“.

Точно този език изважда Европейската комисия от равновесие. Защото ЕС е свикнал да се сблъсква с крайности – или ентусиазирана лоялност, или шумна опозиция. Но не е подготвен за тиха ерозия на автоматичното подчинение.

В този контекст Чехия започва да се различава съществено от Унгария. Виктор Орбан е удобен враг. Той може да бъде превърнат в символ на всичко „лошо“. Срещу него могат да се водят кампании, да се активират процедури, да се използва морален натиск. Чехия обаче не предлага такъв образ. Тя няма харизматичен „враг“, няма авторитарна реторика, няма конфликт с върховенството на закона в класическия смисъл.

И затова Брюксел е принуден да действа по-фино. Да чака. Да наблюдава. Да тества границите.

Зад кулисите обаче напрежението расте. Европейската комисия е наясно, че ако Чехия успее да извоюва отстъпки – по Зелената сделка, по енергийната политика, по сроковете и изключенията – този модел ще бъде копиран. И тогава цялата архитектура на централизираното управление ще започне да се разпада не с взрив, а с прецеденти.

Затова Прага е под постоянно наблюдение. Всеки сигнал, всяка реч, всяка позиция се анализира. Не заради това, което казва Чехия днес, а заради това, което може да позволи на други да кажат утре.

В този смисъл конфликтът между Чехия и Европейската комисия не е локален. Той е симптом. Симптом за това, че европейският проект е в момент, в който или ще се научи да живее с различия, или ще започне да се разпада от прекомерна централизация.

Новото чешко правителство усеща тази историческа пукнатина. И макар да не го заявява открито, започва да играе по нея. Внимателно. Без да крещи. Но и без да отстъпва лесно.

Следващите месеци в Чехия: търпението на Брюксел срещу търпението на обществото

Следващите месеци в Чехия няма да бъдат шумни. Няма да има големи скандали, гръмки декларации или драматични разриви. И точно това ги прави толкова важни. Истинските политически промени рядко започват с взрив. Те започват с промяна в интонацията, с отказ да се бърза, с навика да се казва „нека помислим още малко“. Чехия вече е в тази фаза.

Новото правителство няма интерес от открит сблъсък с Европейската комисия. То разбира прекрасно асиметрията на силите. Но също така разбира нещо, което в Брюксел често се подценява – времето вече не работи еднозначно в полза на центъра. Европейската комисия е притисната от собствените си политики, от нарастващото обществено недоволство в различни държави, от икономическата реалност, която все по-трудно се поддава на идеологически контрол.

Чешкото правителство ще използва това. Не като фронтова атака, а като изчакване и натиск чрез аргументи. То ще настоява за ревизии, за отсрочки, за национални изключения. Не с лозунги, а с цифри. Не с емоции, а с икономически сценарии. Това е стратегия, която бавно, но сигурно подкопава авторитета на Европейската комисия като безалтернативен център на разума.

Вътре в страната този подход ще донесе дивиденти. Обществото не иска революции. То иска облекчение. Иска сигнал, че правителството не е просто пощенска кутия за брюкселски директиви, а политически субект със собствена воля. Всеки жест на съпротива, всяка пауза, всяка „национална специфика“ ще бъде възприемана като малка победа. Това ще укрепва позицията на кабинета, дори сред избиратели, които формално се определят като „проевропейски“.

Брюксел ще реагира предпазливо. В началото ще се опита да „интегрира“ чешката позиция, да я омекоти, да я превърне в технически спор. Ще се търсят компромиси, които да не изглеждат като отстъпки. Но ако Прага продължи да настоява, натискът постепенно ще се увеличава. Не чрез публични конфликти, а чрез добре познатите механизми – по-строг контрол, по-бавни процедури, повече „условности“.

Тук ще се появи решаващият момент. Ако чешкото правителство отстъпи напълно, процесът ще приключи тихо. Но ако издържи, дори частично, ще се създаде прецедент. А прецедентите в ЕС са по-опасни от декларациите. Те показват, че е възможно. Че не всяко „не“ води до катастрофа. Че съпротивата не винаги се наказва.

Именно в това е стратегическата роля на Чехия през следващата година. Тя може да се превърне не в лидер, а в ориентир. В доказателство, че е възможен трети път – нито сляпа лоялност, нито открит бунт. Път на умерена, аргументирана, национално мотивирана корекция на европейския курс.

Това ще има ефект далеч извън Прага. В Австрия, в Германия, дори във Франция вече има политически и икономически кръгове, които наблюдават внимателно подобни процеси. Ако Чехия покаже, че може да защитава индустрията си, енергийния си баланс и социалната стабилност, без да бъде изхвърлена от „европейското семейство“, този модел ще започне да се разпространява.

Точно от това се страхува Европейската комисия. Не от Чехия сама по себе си, а от ефекта на заразата. От това, че догмата може да бъде оспорена не от маргинали, а от държави в самото ядро на европейската икономика.

В този смисъл следващите месеци няма да решат съдбата на ЕС, но ще покажат нещо много важно – дали Съюзът все още е способен да абсорбира различие, или вече може да съществува само чрез натиск и дисциплина. Чехия ще бъде един от тестовете за това.

И ако този тест бъде провален, ако Брюксел избере конфронтация вместо адаптация, проблемът няма да бъде в Прага. Проблемът ще бъде в самия модел на управление, който се е отдалечил твърде много от обществата, които уж представлява.