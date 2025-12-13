/Поглед.инфо/ ДО



БЪЛГАРСКИЯ НАРОД



ГРАЖДАНСКИТЕ, ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ,

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ



БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ И МЕДИЙНИ ГРУПИ



ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

П Р И З И В

за свикване на НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

за възстановяване на народния суверенитет

СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

След огромните протестни митинги в цялата страна правителството бе принудено да подаде оставка. Кабинетът РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ е вече в историята. И остави България в невиждана по дълбочина политическа и икономическа криза.

По решителен и недвусмислен начин българският народ изрази своето решение за съдбата на корумпираната, клептоманска, некомпетентна, антинационална власт на България. Днес обществото е обединено около основния лозунг – справедливост. Днес, сега и веднага!

В края на годината, броени дни преди Коледните и Новогодишните празници, на прага на влизане в Еврозоната, недоволството на българите стигна най-висока точка на кипене. Прерасна в масов гняв и съпротива срещу властта и нейните изпълнители.

Възникнаха огнища на организирана съпротива. Обществото започна да се самоорганизира за сваляне на компроментираното управление и промяна на курса на държавата. Особено активни през последните дни бяха най-младите граждани, някои от тях наскоро придобили право на глас и участие в политическия живот. Тяхната обществена енергия взриви гражданския мир и откри възможности за обновление и промяна.

Вчера, 10.12.2025г. станахме свидетели на седма поредна оставка на българско правителство. 36 години след смяната на политическата система, България е в състояние на дълбока всестранна криза – на властта, елитите, политиката, икономиката, морала и духовността.

На фона на динамичните процеси на обновление и промяна в съвременния свят, постоянните обществено-политически кризи в страната не само спъват нашето развитие, но изправят страната и пред реалността на поредна национална катастрофа. А реална защита на нацията няма. В Министерството на отбраната нямат дори необходимите кандидати за попълването на военните училища; военните формирования са с недокомплектован кадрови състав; бойната техника и въоръжение са в незавидно състояние.

Най-голямата загуба на нашия народ през времето на криминалния преход е загубата на народния суверенитет. Отговорност за това носят част от политическите партии, техните ръководства и представители във властта през последните 36 години.

Масовите протести, обхванали цялата страна свидетелстват за натрупване на критична маса и енергия в обществото, което безусловно иска промени. И не просто промени, а смяна на системата!

Но как ще се осъществи тази смяна, ако бъде назначено служебно правителство, което да организира парламентарни избори при наличието на сегашния дискредитиран Изборен кодекс? Безразборно изменян 27 пъти откакто е приет през 2014 г., всеки път води към провеждането на нелегитимни избори за парламент, местни органи на властта и европейски парламент? Изборен кодекс, стъкмен да узаконява статуквото? Искаме ли ново потъпкване истинската воля на избирателите?

Пътят за изход от кризата, който преди шест месеца предложи Национално движение за Народен суверенитет, е свикване на НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА, по подобие на Кръглата маса от 1990 г., която започна, но не доведе до реално осъществяване ценностите на правовата държава. Днес държавните органи не са място за истински дебати за съдбата на народа ни.Затова предлагаме друга платформа за широки обществени дискусии и вземане на отговорни решения. Днес демократичното осъществяване на народния суверенитет е обсебено от едни и същи политици във властта, а икономиката – от олигархически структури с криминален характер.

Инициативата ни се подкрепя от над 30 патриотични неправителствени организации, движение „Дойран-25“, резервистки организации от сферата на сигурността, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и лично от неговия председател ген. Златан Стойков; от академични учени и видни дейци на културата; от независимите медии… Очакваме подкрепа и от общините, повечето от които най-много страдат от безхабериетона 36-годишното властване и загубата на народен суверенитет.

Ето защо измежду многото въпроси, предлаганата НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА на първо място трябва да реши:

- възстановяване на народния суверенитет, императивно разписан в чл. 1, ал. 2 и 3 на Конституцията на Република България;

- привеждане на Изборния кодекс в съответствие с основните начала и принципи на Конституцията на Република България така, че да се създадат условия за честни избори;

- на Националната кръгла маса – освен това, следва да бъде дадена реалистична оценка на т. нар. преход, на състоянието на обществените отношения и отговорностите за кризата, в която се намира Отечеството; както и да начертае задължителни рамки за излизане от кризата и последващо възходящо развитие на нацията.

Ако на предлаганата НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА се осигури широко представителство на граждански, професионални, политически организации и сдружения; на институциите; на представителите на деловите среди и реалната икономика, съхранения експертен потенциал на нацията; БАН и творческите съюзи; местното самоуправление; и т.н.; тя може да се превърне в ЛЕГИТИМЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ на българската нация, решенията на която стават задължителни за приемането им от Народното събрание.

Българи, защитете правото си да упражнявате властта без намеса от вън, без зависимости, без представители на криминални и задкулисни среди, без делене на млади и стари, леви и десни, партийни и безпартийни.

Предлагаме първата сесия на Националната кръгла маса да бъде насрочена за началото на февруари 2026г.



УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА

СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

НАРОДЕН СУВЕРЕНИТЕТ

адв.Владимир Шейтанов, email: vcheytan@abv.bg

д-р Тихомир Стойчев, email: tstoichev@gmail.com

д-р Радко Ханджиев, email:adb.bg@abv.bg





София, бул. „Братя Бъкстон“, бл.3, вх.В , ет.7, ап.54



