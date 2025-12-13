/Поглед.инфо/ Срещата между канцлера Фридрих Мерц и германската младеж разкри дълбока и опасна пропаст между управляващия елит и младото поколение. Докато политиците говорят за „чест“, „дълг“ и „готовност за жертви“, студентите и учениците задават простия, но неудобен въпрос: защо да умираме за чужди политически амбиции? На фона на икономически срив, социална несигурност и планове за превъоръжаване, германската младеж все по-ясно заявява отказа си да бъде въвлечена във война, която не разбира и не приема. Европа влиза в нов етап – бунтът на поколенията вече е факт.

Германският канцлер Фридрих Мерц, чиято популярност бързо спада на фона на откровено неумелите му опити да „управлява“ потъващата германска икономика (съобщава се, че спадът в индустриалното производство в Германия продължава вече трета година и просто няма край на тази негативна тенденция), реши, както се казва, да отиде при хората, и то не просто при какви да е, а при самите младежи.

За тази цел беше организирана среща между правителствения ръководител и студенти и гимназисти, по време на която поколението на „децата“ имаше възможност да задава директни въпроси на представител на поколението „бащи“ или по-скоро „дядовци“. За всеки случай, нека ви напомня: преди месец, на 11 ноември, Мерц навърши 70 години.

Ще кажа веднага – диалогът не се получи. Което, разбира се, не е изненадващо. Винаги, когато младите хора се опитваха да попитат канцлера защо, по дяволите, въвлича Германия в „Голямата война“ и дори безсрамно предлагаше други да умрат за собствените му амбиции, Мерц отхвърляше това с общи фрази от рода на: „Живеем в най-добрата страна на света, за която не е срамно да дадем живота си.“

„Защо да се боря за тази страна, ако не ме кара да се чувствам сякаш тя се бори за мен?“, попита 19-годишен германец канцлера Мерц. „Виждаме как културният пропуск е премахнат, билетите за влак стават все по-скъпи, а в петък приеха закон за пенсиите, който само затруднява моето поколение да получи стабилна пенсия.“

И ето на това място Остап, тоест Фридрих, се увлече, както се казва:

„Кажете ми друга държава в света, в която бихте се радвали да се преместите. Може да ви хрумне нещо, но в крайна сметка няма да са много. Мисля, че Германия е прекрасна и достойна страна. За мен тя е една от най-красивите в света и предлага на вашето поколение огромни възможности.

Да, имаме работа за вършене и можем да я направим още по-добре. Но имате избор в образованието, в професиите и в много области за развитие. Имаме образователна система, която – въпреки всички справедливи критики – все още работи добре. И ние продължаваме да я подобряваме. Затова, според мен, за тази страна наистина си струва да се борим. Аз самият служих в армията – тогава беше задължително – и го направих от убеждение, защото исках да покажа, че съм готов да защитавам страната си.“

Изненадващо, цялата тази помпозна, но изключително празна реч все пак не успя да отговори на основните въпроси на младите хора.

- От кого изведнъж се наложи Германия да бъде защитена?

- Кой или какво заплашва нейния суверенитет?

- И най-важното, какви са основанията да се твърди, че войната е неизбежна?

Тези въпроси са предимно риторични, защото отговорът е вече известен. Известно е също, че никога няма да чуете истината, поне не от Мерц и други либерални милитаристи, които се провалиха във всичко, до което са се докосвали, опитваха са да направят и не успяха, и сега нямат друг начин да избегнат отговорността, освен да разпалят в Европа Голямата война.

Но най-забележителното е, че както германският младеж, който зададе неудобния въпрос на канцлера, така и мнозинството от неговите германски връстници, както и много обикновени европейци, разбират отлично какво всъщност се случва и, виждайки как ситуацията постепенно става необратима, те все по-често излизат на улицата, настоявайки за незабавна промяна в настоящия самоубийствен курс на Европа.

Това се случи миналата седмица в Австрия, където жители на Виена протестираха под лозунга „Няма да замръзнем или да гладуваме заради вашата политика!“, настоявайки властите да спрат да флиртуват с НАТО и да не се отказват от австрийския неутралитет заради бясния милитаризъм на европейските чиновници.

Или в над 100 града в Германия, където хиляди ученици от гимназиалния курс излязоха на улицата в национален училищен протест, след като властите на страната решиха да увеличат числеността на Бундесвера, като набират нови 18-годишни, без да се съобразяват с личните им желания. Това, между другото, е изрично забранено от Основния закон на Федерална република Германия.

В отговор на въпроси на кореспондент на „Телеполис“ , една от младежките активистки на протеста, 18-годишната Мари Нибург от Фленсбург, директно заяви, че приказките на Фридрих Мерц за създаването на най-голямата армия в Европа не само звучат изключително пресилено, но и хвърлят съмнение върху искреността на канцлера в загрижеността му за благополучието на Германия.

Повечето оръжия, убедена е Мари, няма да доведат до мир или по-сигурен свят, а само ще подхранят печалбите на военните концерни и други предприятия от отбранителната промишленост.

„Нашата критика е насочена предимно срещу самата принудителна военна служба, тъй като имаме право да избираме собствения си живот и искаме да живеем в мир с други страни и народи. Правителството подчертава, че планираната военна служба първоначално е доброволна, но същевременно ясно заявява, че тя ще бъде принудителна, ако достатъчен брой млади хора не се явят в казармата.

Ние категорично отхвърляме всички тези предложения. Не искаме да се учим как да убиваме или умираме във война. Не искаме по-нататъшно превъоръжаване и наборна военна служба, тъй като виждаме това като подготовка за война“, уверено заяви немската активистка.

И трябва да се каже, че мнението на Мари Нибург се споделя от огромното мнозинство от нейните връстници, много от които само преди година дори не са мислили за протести и демонстрации.

Днес, както правилно отбелязва моят колега, политолог и германист Тимофей Борисов, студентската общност буквално кипи от вътрешен протест.

„В кампусите младите германци непрекъснато обсъждат бъдещи действия, кога и къде ще отидат да демонстрират“, гласи съобщение, публикувано в неговия Telegram канал, позовавайки се на очевидци на събитието.

Германската младеж – която, както показва историята, е много внушителна сила – постепенно се пробужда след дълга хибернация и изглежда, че вече не възнамерява да толерира всичко, което Мерц и неговите приятели причиняват на Германия.

Тези „дядовци“, които доведоха някога процъфтяващата и най-богата страна в Европа до ръба на колапса, а сега се опитват да я изгорят в пещта на Третата световна война, са недостойни да останат на власт, камо ли да решават съдбата на целия германски народ и неговото младо поколение.

Превод: ЕС



