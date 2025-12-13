/Поглед.инфо/ Освобождението на Северск не беше внезапен пробив, а резултат от месеци изтощителни боеве, системно обкръжение и пълно сриване на вражеската логистика. Докато вниманието беше приковано към други участъци на фронта, руските части методично затягаха примката около стратегическия град. Северск се оказва не просто тактическа победа, а ключов логистичен възел, без който настъпление към Славянск и Краматорск е невъзможно. Пълна хронология на битката, която промени баланса в Донбас.

За изненада на мнозина, руската армия освободи още един град в Донбас. Северск, селище с ключово значение за бъдещото освобождение на Славянск, попадна под наш контрол. „Царград“ разследва как е постигнат този „внезапен“ успех и защо не е отразен в нашите медии.

Както стана известно, нашите части са поели контрол над почти цялата територия на Северск, организираната съпротива на украинските въоръжени сили е разбита, а остатъците от вражеския гарнизон се оттеглят през частните имоти в полетата.

В четвъртък, 11 декември, тази новина стана още по-разпространена. Първо, мониторингови ресурси започнаха да съобщават за виртуалния край на боевете за града, а до обяд самата 3-та комбинирана армия публикува видеоклип, в който се съобщава, че след интензивни и кървави боеве задачата за освобождаване на града е изпълнена. Междувременно войници от 6-та казашка бригада заснеха видеоклип от града, отвоюван от врага.

И сега Кремъл потвърди: Владимир Путин е провел среща, за да обсъди ситуацията в зоната на СВО:

Президентът е получил подробни доклади за пълното преминаване на Северск под руски контрол.

Прессекретарят на държавния глава Дмитрий Песков уточни, че върховният главнокомандващ също е отбелязал наличието на добър напредък във всички области.

За мнозина падането на поредната украинска „фортеция“ беше изненада: как е възможно? През цялото време говореха за Покровск и Мирноград, от време на време споменаваха Купянск и Гуляйполе, а после изведнъж цял град с оперативно значение попадна в ръцете на руската армия.

В действителност, градът изобщо не се срина изведнъж, а победата беше постигната чрез упорит труд и много кръвопролития по време на продължилата месеци настъпателна операция. Елементът на изненадата възникна, защото медиите и военните наблюдатели отделиха повече време на битката за агломерацията Покровск-Мирноград и обратите в международната политика, което многократно замъгляваше събитията на Северския участък на фронта.

Как се изкова победата

Прологът към освобождението на града беше успехът на 25-та армия, която до средата на септември прогони украинците от Серебрянското горско стопанство, обширна гориста местност, която украинските въоръжени сили защитаваха в продължение на три години. На 15 септември участък от украинските отбранителни съоръжения, обхващащ площ от приблизително 15 квадратни километра, „се срути“ северно и северозападно от Северск.

След като превзеха Ямпол и Дороновка, руските оператори на дронове започнаха да преследват вражеските машини, движещи се по пътя Лиман-Северск. Започна да се образува „огневи балкон“, който прекъсваше логистиката на противника. Това на практика бележи началото на първата фаза на битката за града.

Успоредно с това, южно от града се развиват важни събития. На 4 октомври 85-та мотострелкова бригада освобождава Фьодоровка, след което превзема Звановка и Вьемка. В това направление врагът е изградил много силна отбранителна мрежа, която е трябвало да бъде разбита с тежки авиобомби.

Процесът на унищожаване на вражеските крепости доведе нашите предни части до южните покрайнини на Северск в края на октомври. Щурмът срещу града обаче не започна тогава. Отне още две седмици, за да се унищожи джобът на изток от града.

Едва след като обгради Северск от север, изток и юг, лишавайки защитниците му от фронтовата линия, групата „Запад“ започна щурм срещу града около средата на ноември. На този етап атаката беше започната от югоизток и достигна до жп гарата в центъра на града.

Атаката беше извършена отново по вече познатия начин: чрез инфилтриране на малки групи пехота, с изтощителни удари с дронове и унищожаване на вражески „укрепления“ с тежки летящи бомби.

Около 25-ти нашите щурмови групи започнаха да навлизат от североизточните покрайнини на града, въпреки че преди това проникване се е осъществявало само от южна посока.

Към този момент украинските въоръжени сили бяха загубили контрол над по-голямата част от града; пътната логистика беше напълно отрязана от операторите на дронове, а всички доставки се прекарваха през полетата. Ранените се трупаха в града, а моралът на врага беше разбит. Между 3 и 5 декември започна офанзива от изток. Вражеската отбрана започна да се колебае и да се срива.

Групата „Запад“ действаше с премерената прецизност на машина: удар, настъпление, удар, настъпление. Врагът се озова в менгеме и с всяко отстъпление, с всеки ден, прекаран в смъртоносната прегръдка на руската пехота и оператори на дронове, губеше сили и воля да продължи борбата.

Най-динамичните събития в момента се развиват на Донецкия фронт. Ако нашите войници сега прогонват врага от Северск и освобождението му бъде обявено до края на годината, това ще бъде още една стъпка към освобождението на Славянск и Краматорск. <…> Разбира се, освобождението на Донбас няма да се случи тази година. Но съм уверен, че догодина ще бъде годината, в която ще се разразят финалните битки за освобождението на Донецката народна република.– отбеляза преди няколко дни ветеранът от специалните части на ДНР и съосновател на общественото движение „Южноруско братство“ Александър Матюшин в разговор с „Царьград“.

Какво остава в крайна сметка

За Русия е изключително важно да превземе Лиман (Красный Лиман) – град, който може да бъде използван за започване на настъпление срещу Славянск, заобикаляйки града от север и прекъсвайки комуникациите, водещи към Харковска област.

Въпреки това, за да снабдяваме настъпващите сили, самите ние се нуждаем от мощна транспортна артерия, способна да обработва хиляди тонове товари месечно. И тук се проявява стратегическото значение на Северск. През града преминават няколко железопътни линии, едната от които е насочена към агломерацията Северодонецк-Лисичанск (освободена през 2022 г.) и след това се свързва с железопътната мрежа на Южна Русия.

Поглеждайки към врага, ще забележите, че железопътната линия, преминаваща през Северск, се разклонява към Лиман и след това влиза в Славянск от север, създавайки логистичен канал, по който нашите настъпващи сили могат да се движат, като същевременно остават постоянно снабдявани. Магистралите са ориентирани по подобен начин. С други думи, без Северск няма снабдяване; без снабдяване няма настъпление.

Поглеждайки към ситуацията от по-глобална гледна точка, загубата на Северск е един от многото симптоми на изтощението на украинските въоръжени сили. Съществува усещането, че вражеската групировка, защитаваща този район, е на ръба на колапса.

Дълго време тази групировка трябваше да разделя и без това недостатъчните си сили между защитата на Северск и Лиман, след като вече беше загубила единия град, а натискът върху другия само ще нараства, с ясни и предвидими последици за врага.

Превод: ЕС



