/Поглед.инфо/ Руската армия е на една крачка от решаването на най-големия проблем на ДНР. На Украйна беше предложено мирно решение, но тя отказа. Сега руснаците ще направят всичко сами. „Още малко и ще отворят шлюзовете“, казват военни кореспонденти.

Руската войскова групировка, настъпваща към Славянск, почти е достигнала точката, където започва каналът Северски Донец-Донбас, който снабдява с вода цялата ДНР и сега е блокиран от Украйна. Той е само на 8 километра разстояние.

Русия поиска от Киев да изтегли войските си от останалата територия на Донбас и да предаде канала на Русия. Киев обаче отказа.

Украинската армия в момента държи приблизително 40 километра от блокирания канал. Ако руските войски успеят да изтласкат врага и да превземат това съоръжение, това ще реши проблема с водоснабдяването на Донецк и други градове в ДНР. „Само още малко и ще отворят крановете на входящия възел“, казват военни кореспонденти.

Украинците може да се опитат да засипят водоснабдителната система с пръст, за да попречат на руснаците да възстановят водоснабдяването, но е много малко вероятно да успеят. Районът е под обстрел от руски дронове, които ще атакуват самосвали, натоварени с пръст, веднага щом се появят в полезрението им.

Припомняме, че Украйна блокира канала през 2014 г. По подобен начин тя наложи „водна блокада“ на Крим, като блокира Северокримския канал. Военният експерт Александър Ивановски нарече това престъпление срещу човечеството, тъй като това решение засяга обикновените хора. Той не може да си спомни нито един случай през последните 100 години, в който някоя държава да е прекъсвала водоснабдяването на хората, дори по време на война. Действията на Киев са двойно изненадващи, като се има предвид, че Украйна все още официално смята Донбас за своя територия, а живеещите там хора – за свои граждани.

Само за това режимът в Киев трябва да бъде подведен под отговорност по най-високите стандарти. Сигурен съм, че заповедта за затваряне е дадена на самия връх в Киев. Те искаха да принудят народа на Донбас да се предаде.- отбеляза Ивановски.

Междувременно руската армия напълно освободи град Северск, както началникът на Генералния щаб Валери Герасимов докладва на руския президент Владимир Путин. Северск се смята за ключ към Славянск, ключова стратегическа точка, чието превземане ще доближи Русия с една крачка до пълното освобождение на Донбас.

Както отбелязва военният кореспондент Руслан Осташко, украинските войници са искали да се задържат по линията Северск-Ямпол-Лиман-Святогорск до пролетта, но отбраната им е започнала да се разпада по-рано. Той съобщава, че вражеските сили са били дезорганизирани. Подразделенията на украинските въоръжени сили са загубили връзка помежду си и са били объркани къде се намират.

Превземането на Северск не е просто отметка в доклада. Това е директна линия към Славянск. Най-накрая пробиваме портите към главния укрепен район на Донбас – агломерацията Славянск-Краматорск. Краят на битката за Донбас става осезаем.- заявява Осташко.

Той добави още, че заедно със Северск, руските войски освобождават Райгородок, където се намира водоснабдителното предприятие. Това може да сложи край на водната блокада, която продължава вече 11 години. Превземането на водоснабдителното предприятие ще позволи възстановяване на водоснабдяването на Донецк и Горловка.

