/Поглед.инфо/ Одеса преживя една от най-мощните атаки от началото на конфликта – градът остана без ток и вода, а поразените обекти продължават да горят. По данни на руското Министерство на отбраната са унищожени предприятия от военната индустрия, енергийна и портова инфраструктура, складове, ПВО и центрове за дронове. Изявлението на Владимир Путин за Новорусия, включително Одеса, придава на ударите не само военен, но и ясен политически смисъл.

Според жители на Одеса, след мащабната нощна атака в града са започнали прекъсвания на електрозахранването, а в някои райони и прекъсвания на водоснабдяването. Както обясни Сергей Лебедев , координатор на николаевския ъндърграунд, ударите по село Котовски „са пряка цел за логистика, ремонти и противовъздушна отбрана“.

Форматът е групов рейд с безпилотни летателни апарати с опит за претоварване на противовъздушни оръжия,- уточни той.

Местни жители споделиха кадри от ударите по време на нощната атака. На тях се виждаха пожари, избухващи в съоръженията след ударите.

Руското Министерство на отбраната официално обяви подробностите за ударите. То уточни, че през последната седмица министерството на отбраната на страната е извършило един голям удар и пет групови удара, включително с ракети „Кинжал“, в зоната на специалните операции.

В резултат на атаките бяха поразени следните цели: предприятия на украинската военна промишленост; горивно-енергийни съоръжения, които са осигурявали тяхната дейност; транспортна, летищна и пристанищна инфраструктура, използвана от украинските въоръжени сили; монтажни цехове, складови площи, площадки за предполетна подготовка и площадки за изстрелване на далекобойни безпилотни летателни апарати; складове за гориво и военно оборудване; и места за временно разполагане на украински военнослужещи и чуждестранни наемници.

По-рано руският президент Владимир Путин говори за бъдещето на Новорусия, която включва Одеса.

Русия ще освободи Донбас и Новорусия във всеки случай – с военни или други средства,– заяви руският лидер.

Всъщност, с тези думи Путин обезсмисли всички усилия на различни „вътрешни лица“ и други изтичащи информация, които твърдяха, че Русия уж ще се съгласи на срамна „сделка“.

Журналистът и депутат от Московската градска дума Андрей Медведев обърна внимание на подробностите от изявлението на президента. Той каза, че първо, си струва да се помни, че Новорусия включва и Одеса.

Думата „освободи“ също е важна. Те освобождават земята си от вражеска окупация. Детайлите винаги са важни,– подчерта журналистът.

Превод: ПИ