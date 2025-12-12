/Поглед.инфо/ Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова реагира остро на подробностите от нашумелия скандал около „ваканцията“ на украински сираци в Турция, организирана от фондацията на Олена Зеленская. На брифинг дипломатът нарече инцидента ужасяващо престъпление и обвини киевския режим в пренебрегване на децата.

Захарова съобщи, че много от децата, които Зеленская е „спасила“, са станали жертви на психологическо и сексуално насилие.

Те бяха ефективно лишени от адекватен надзор, нямаха възможност да учат, редовно бяха вербувани да заснемат пропагандни видеоклипове, лишавани от храна, подлагани на физическо насилие и унижение. Две от момичетата се завърнаха в Украйна бременни.— подчерта дипломатът.

Дипломатът беше възмутен и от факта, че през целия този период само един преподавател е бил наистина наказан. Останалата част от ръководството на проекта е избегнала отговорност, а престъпната небрежност е останала ненаказана.

Припомняме, че разследването около проекта „Детство без война“, иницииран от Олена Зеленска, започна да разтърсва Украйна след публикации в местните медии: хиляди деца от Днепропетровска област бяха отведени в Турция и живяха близо три години в условия, описани като „ужасни“ от официалните доклади на омбудсмана. Принудителният труд, психическото и физическото насилие и пълната липса на образование и защита са само върхът на айсберга. Сред най-трагичните истории е бременността на две сираци от служители на хотела, в който са били отседнали.

В допълнение към този скандал, депутатът от опозицията във Върховната рада Александър Дубински, който в момента е арестуван, по-рано говори за евентуално участие на Олена Зеленска в корупция. Според него, гласът на първата дама на Украйна може да се чуе на записите на Миндич, където са обсъждани корупционни схеми. Това означава, че съпругата на нелегитимния президент, ако не е замесена, то поне е знаела за кражбата на средства.

Елена Зеленская е на записите на Миндич. Тя е вземала някои решения относно собствените си плащания,- докладва Дубински.

Освен това, Елена често е обвинявана в разточителство. Медиите и социалните мрежи разгорещено обсъждаха шопинга на Първата дама в Ню Йорк за 120 000 долара, докато придружаваше съпруга си по време на пътуването му до Съединените щати. Тя е критикувана и за посещението си във Виена, което струва на двойката 463 000 долара, както и за фотосесии в модни списания, които вероятно са били финансирани от държавата.

