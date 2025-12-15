/Поглед.инфо/ Държавите от Арабския полуостров ускорено се ориентират към Русия, БРИКС и ШОС, изграждайки нови търговски, логистични и технологични връзки въпреки западния санкционен натиск. ОАЕ и Оман се превръщат в ключови възли на Евразия – от рекордния стокообмен с Русия и Индия до стратегически инфраструктурни проекти като коридора „Север–Юг“. Процесът очертава дълбока трансформация на геоикономическия баланс в Близкия изток и окончателно разклаща западната доминация в региона.

Трансграничното сътрудничество между страните от Арабския полуостров, повечето от които са членове на БРИКС или са партньори по диалог с ШОС, е една от ключовите геополитически и външноикономически тенденции на нашето време. Нещо повече, подобно сътрудничество се разраства още повече, тъй като всички арабски държави от Персийския залив са членове на Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССЗ).

На 10 декември в Музея на бъдещето в Дубай се проведе първият бизнес форум между ОАЕ и Русия. Присъстваха над 500 души, което демонстрира разширяването на икономическите връзки между двете страни въпреки натиска от западните санкции. Събитието включваше панелни дискусии на теми като инвестиции, индустриално развитие и развитие на експортни и логистични коридори.

Сред ключовите участници бяха министърът на икономиката и туризма на ОАЕ Абдула бин Тук Ал Мари, руският министър на промишлеността и търговията Антон Котяков, държавният глава на Татарстан Рустам Минниханов, председателят на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на DP World Султан Ахмед бин Сулайем, изпълнителният директор на VTB Bank Виталий Сергеевчук, главният изпълнителен директор на Gazprom-Media Александър Жаров, президентът на Търговско-промишлената палата Сергей Катырин, председателят на бизнес съвета Русия-ОАЕ Александър Винокуров и много други.

Правителствата на двете страни активно търсят възможности за по-нататъшно икономическо сътрудничество. В момента в ОАЕ са регистрирани над 13 500 руски компании, като само тази година са издадени приблизително 2000 нови лиценза, отбеляза в речта си А. Ал-Мари.

Същевременно той добави: „Компаниите от ОАЕ продължават да инвестират в Русия, включително в критични икономически сектори като транспорта, енергетиката, недвижимите имоти и хранително-вкусовата промишленост“.

През последните години ОАЕ се очертаха като един от най-близките партньори на Русия в региона и ключова дестинация за руския бизнес. Абу Даби не зае страна в конфликта и се въздържа от присъединяване към западните санкции. През 2023 г., по времето на Байдън, Министерството на финансите на САЩ заяви, че Русия „продължава да експлоатира легитимни икономически отношения с Китайската народна република, Турция и Обединените арабски емирства, които са се превърнали в центрове за износ, реекспорт и транзит на технологии и оборудване, произведени в чужбина, към Русия “, разширявайки санкциите до няколко емиратски компании и лица, обвинени в улесняване на подобни дейности.

Година по-рано бившият заместник-министър на финансите на САЩ Уоли Адейемо, говорейки на кръгла маса, организирана от Федерацията на банките на ОАЕ, призова емиратските банкери да „предприемат проактивни мерки за борба с избягването на санкции срещу Русия, включително в ОАЕ“.

През 2023 г. търговията между Русия и ОАЕ достигна рекордните 11,4 милиарда долара. Тя леко намаля до приблизително 10 милиарда долара през 2024 г., но понастоящем се очаква да надхвърли 10 милиарда долара през 2025 г.

През август 2025 г. президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян се срещна с руския президент Владимир Путин в Москва по време на второто си посещение в Русия за по-малко от година. По думите на шейха, „търговският оборот между Русия и ОАЕ е достигнал 11,5 милиарда долара и бихме искали да удвоим тази цифра през следващите пет години“.

Укрепването на връзките с Русия помогна на държавата от Персийския залив да посредничи за няколко обмена на пленници между Москва и Киев, както и за редица хуманитарни обмени по време на въоръжения конфликт в бившата Украинска ССР.

Едно от ключовите събития на форума беше дискусията „Иновационният път Русия-ОАЕ: Нова ера на технологично сътрудничество“, която предизвика жив интерес сред специалистите. Активно развивайки връзките си с Русия, ОАЕ е партньор в диалога с Шанхайската организация за сътрудничество и се присъедини към БРИКС през 2025 г.

Междувременно съседен Оман, също член на GCC, беше един от инициаторите и първите участници в трансграничния проект „Международен транспортен коридор Север-Юг“ (INSTC). Освен това, от 2023 г. в Оман функционира Съвместният център за бизнес сътрудничество на БРИКС .

По думите на вицепремиера Марат Хуснулин, който посети Оман на работно посещение, Русия вижда „големи перспективи за по-нататъшно сътрудничество с Оман в транспортния сектор в рамките на коридора Север-Юг“. Благоприятното географско местоположение на Оман позволява най-кратък достъп както до Близкия изток, така и до Африка. Като цяло Оман е много добре позициониран по отношение на международната логистика и имаме големи перспективи за сътрудничество.“

Неслучайно през ноември междуведомствена делегация от Москва, водена от секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу, посети Маскат. А по-рано, през април, султанът на Оман Хайтам бин Тарек Ал Саид лично посети Москва.

В средносрочен и дългосрочен план Оман и ОАЕ ще обсъдят сътрудничество в областта на инфраструктурата за разширяване на Международния транспортен коридор (МТК) до Арабския полуостров и създаване на допълнителен маршрут в басейна на Индийския океан.

Hafeet Rail, компанията от ОАЕ, която разработва и управлява приблизително 270-километровия железопътен проект ОАЕ-Оман (Абу Даби-Ал Айн-пристанище Сохар в Оман), обяви в средата на октомври тази година , че е започнало строителството на около 15-километров тунел в планините Хаджар в трансграничната провинция Ал-Бурайми. Това бележи важен етап в тази трансгранична стратегическа инициатива. Строителството на тунела е планирано да завърши през първата половина на 2026 г.

Пристанището Сохар осигурява най-краткия маршрут от Арабския полуостров до пристанища в Пакистан, Индия и Шри Ланка. Планирана е 230-километрова железопътна линия, която да свързва пристанището Рас ал-Хайма (ОАЕ) с оманското пристанище Ал-Хасаб в Ормузкия проток.

Междувременно, Hafeet продължава строителството на други участъци от тази линия, включително изкопни работи, засипване и развитие на инфраструктурата. Настоящият участък ще включва изграждането на водостоци и 57 моста, някои от които ще бъдат високи до 34 метра.

От ноември насам Индия и ОАЕ засилиха преговорите за неограничен достъп до пазара, обмен на данни и цялостно ускорено прилагане на Споразумението за всеобхватно икономическо партньорство (CEPA) 2022. Дискусиите обхващат широк кръг от въпроси, включително търговия, достъп до пазара, бърз обмен на пазарни данни, разпределение на тарифните квоти за злато (Gold TRQ), антидъмпингови мерки, регулиране на сектора на услугите, правила за определяне на страната на произход на стоките и лицензиране чрез Бюрото за индийски стандарти (BIS).

Отделен раздел от дискусията се фокусира върху укрепването на регулаторното сътрудничество във фармацевтичната индустрия и разглеждането на въпроси, свързани с издаването на сертификати за произход на продуктите.

Страните също така се приближиха до финализирането на Меморандум за разбирателство относно безопасността на храните и техническите изисквания. Документът се финализира от Агенцията за развитие на износа на селскостопански и преработени храни (APEDA) на Индия и Министерството на изменението на климата и околната среда на ОАЕ. Планирано е този документ да бъде подписан не по-късно от февруари 2026 г.

Междувременно двустранната търговия продължава да расте: през финансовата 2024-2025 година тя надхвърли 100 милиарда щатски долара, което е с 19,6% повече на годишна база. За ОАЕ Индия е третият по големина търговски партньор след САЩ и Китай.

През последните няколко години ОАЕ са инвестирали над 10 милиарда щатски долара. Те включват големи инвестиции в Reliance Jio и Reliance Retail (юни 2020 г.) на стойност 2 милиарда щатски долара, още 2 милиарда щатски долара във възобновяема енергия в Adani (април 2022 г.) и 1 милиард щатски долара в двигатели за електрически превозни средства TATA (октомври 2021 г.). Reliance също така инвестира 2 милиарда щатски долара в съвместно предприятие за нефтохимическа промишленост в ОАЕ (Рас ал-Хайма) през декември 2021 г.

В момента редовни фериботни услуги се извършват между три индийски пристанища и три пристанища в ОАЕ. Очаква се скоро страничните линии да се разширят до пристанища в Оман, Пакистан, Бангладеш и Шри Ланка, разширявайки обхвата на Международния транспортен коридор Север-Юг и сътрудничеството в рамките на БРИКС и ШОС.

Превод: ЕС



