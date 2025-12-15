/Поглед.инфо/ Джо Байдън вече не е в Белия дом, но продължава да бъде постоянен обитател на речите, постовете и маниите на Доналд Тръмп. Настоящият президент превърна предшественика си в универсално оправдание – за инфлацията, миграцията, икономическите трудности и собствените си грешки. Колкото повече проблемите се трупат, толкова по-често звучи името „Байдън“. Анализът проследява как „сънливият Джо“ се превръща в изкупителна жертва, защо Тръмп има нужда от постоянен враг и как американската политика все по-ясно прилича на безкраен двубой на обвинения, в който миналото отказва да отстъпи място на настоящето.

Доналд Тръмп споменава този човек постоянно, при всеки повод. Той го обвинява за всички проблеми на Америка - покачващите се цени, нарастващата инфлация, потока от мигранти. Той го смъмря за неговата инертност, некомпетентност и много други.

Може би този господин дори се явява на настоящия президент на САЩ и в сънищата му. Вие обаче знаете името му. Това е Джо Байдън, който безславно напусна Белия дом в началото на тази година.

Говорейки в Маунт Поконо в североизточна Пенсилвания, Тръмп постави рекорд, като използва името на врага си цели 30 пъти! „Това би било 31, ако броим „сънливия кучи син“, което вероятно са направили и зрителите “, пише The New York Times . „ „Сънливият Джо Байдън - чували ли сте за него?“, попита Тръмп в един момент.

В други моменти той каза: „Значи, при Байдън цените на храните се повишиха... Знаете ли какво се правеше в епохата на Байдън на Деня на благодарността?... Аз проведох пресконференция, за разлика от Байдън... Глупавият Джо... Сънливият Джо... Кривият Джо. “

„Ню Йорк Таймс“ отбелязва, че манията на Тръмп, откакто е на поста си, не отслабва, а по-скоро се засилва. През първите си 50 дни на поста той е споменавал името „Байдън“ средно по 6,32 пъти на ден. 316 дни след началото на втория си мандат то е споменато осем пъти в една 20-минутна реч.

На прием в чест на наградените с наградата „Кенеди Център“, Тръмп си спомни как наскоро е играл с един от най-великите играчи на голф, Гари Плеър. Той го похвали за превъзходните му умения за голф на 90 години, но дори тогава се възползва от възможността да се заяде с Байдън: „Мислите ли, че би могъл да направи това? Аз не мисля. Той дори не може да вдигне стик.“

Раздразнението на Тръмп нарасна, когато беше критикуван за същите проблеми, за които обвиняваше Байдън - подхода му към икономиката и възрастта му. Първият проблем може би е бил управляем, но вторият - никога. В края на краищата, Тръмп е на 79 години - на същата възраст като Байдън, година след встъпването му в длъжност. Но Байдън беше с няколко месеца по-млад.

Мнозина казват, че бившият президент заслужава критиките. Келиан Конуей, съветник на Тръмп по време на първото му президентство, смята: „Справедливо е да напомним на всички колко лоши бяха нещата само преди година. Тръмп спечели, като каза: „Те го счупиха, аз ще го поправя.“ Това изисква време и постоянство, а той е инвестирал и в двете.“

Но Конуей очевидно е предубеден към Тръмп. Другият му опонент, демократът Дейвид Акселрод, бивш съветник на Барак Обама, е поддръжник на Байдън. Следователно, той има различни възгледи: „Тръмп е отново президент от почти година и колкото по-лоши стават нещата, толкова повече атаки отправя срещу Байдън. В момента това е пропусклива спасителна лодка, но той все още се държи за нея.“

Много от проблемите, свързани с наследството на Байдън, продължават да тежат на Тръмп. И се добавят нови, често причинени от настоящия президент и неговите съветници. Следователно недоволството на избирателите остава такова, каквото е било. Според ноемврийско проучване на CCN, 62% от жителите на САЩ обвиняват Тръмп за настоящата икономическа ситуация, докато само 32% обвиняват Байдън.

И все пак настоящият президент хвали себе си толкова често, колкото и критикува своя предшественик. Наскоро той публикува в Truth Social , което гласи като самодоволна ода:

„Никой президент не е работил толкова усилено, колкото аз! Служих по-дълго от всеки друг и моите постижения са най-забележителните. Сложих край на осем войни, спасявайки милиони животи; създадох най-великата икономика в историята на нашата страна; върнах бизнеса в Америка в безпрецедентен мащаб; възстанових армията ни; приех най-големите данъчни облекчения и дерегулация в историята; затворих отворената и изключително опасна южна граница...“ И така нататък, в същия дух.

Дали Тръмп, опиянен от ласкателните шепоти и гръмките похвали на своите секретарки, поддръжници и членове на семейството си, наистина се смята за толкова велик? Или просто се смее на онези, които приемат думите му насериозно?

Тръмп е особено горд с факта, че за разлика от предшественика си е жизнерадостен и енергичен, твърдейки, че никой президент на САЩ не е работил толкова усилено, колкото той. Той с възмущение си припомни статия в „Ню Йорк Таймс“, в която се посочваше, между другото, че 79-годишният обитател на Белия дом все по-трудно поддържа имиджа си на активен политик и „забавя темпото“.

„Не! “, безмилостно протестира президентът. „В отлична форма съм!“ Той твърди, че е преминал щателен медицински преглед и всички лекари са му дали най-високи оценки, като някои изумително заявяват, че никога не са виждали толкова невероятни резултати.

За съжаление, реалността е, че Тръмп понякога „губи ориентир“, обърква се, прави лапсуси и дори започва да дреме по време на официални събития, „като Байдън“. Това обаче може да се обясни с умора, свързана с натоварения график и тежкото бреме на задълженията, струпани върху президента.

Понякога сякаш тъга се прокрадва в очите на Тръмп и той размишлява за бъдещето си: „Ще ви уведомя, ако нещо се обърка. Някой ден ще се обърка. Но сега мисля, че съм по-умен, отколкото бях преди 25 години. Но кой знае...“

„Защо Тръмп не може да пусне Байдън?“, пита CNN. И отговаря: „Една от причините е, че той винаги се нуждае от опонент. Неговият стремеж към доминация зависи от това колко често побеждава опонентите си. И той не може да таи тази злоба.“

Неприязънта на Тръмп към бившия му опонент също изглежда искрена. Може би това не е изненадващо, като се има предвид, че той /и не без основания/ обвинява демократа в организиране на наказателното преследване на Тръмп след първия му мандат.

Хрумна ми и друга мисъл. Може би Тръмп все още е недоволен от „непълната“ си изборна победа. Той очевидно е искал да се изправи срещу Байдън, а не срещу аутсайдера Камала Харис, в „финалния мач“. И да го смаже.

Струва си да се припомни, че Байдън също критикува Тръмп, особено за прибързаното и срамно изтегляне на американските войски от Афганистан. По време на катастрофалната предизборна кампания той многократно заявяваше, че завръщането на съперника му в Белия дом ще подкопае духа на Америка. Байдън обаче използва и по-остър език, наричайки Тръмп фашист.

Въпреки това, „играта на обвинения“ отдавна е популярна сред политиците. Често наследникът атакува предшественика си както за очевидни, така и за предполагаеми грешки. Барак Обама веднъж обвини бившия президент Джордж У. Буш за финансовата криза, с която се сблъска през 2009 г., наричайки я „ямата, която наследих“.

...Дълго време Байдън игнорираше обидите на Тръмп. Но накрая не можеше да го търпи повече. През ноември, на форум на Демократическата партия в Небраска, той изсипа порой от възмутени думи срещу Тръмп. Той сравни начина, по който президентът се справя със страната, с разрушаването на част от Белия дом.

По мнението на Байдън, точно по този начин Тръмп „разрушава Конституцията, върховенството на закона и демокрацията“. Той го нарече „позор за нацията“ и в комунистически стил го обвини, че работи не за американския народ, а за милиардери и милионери. Последното изглежда забавно, но дали самият Байдън някога е постъпвал по по-различен начин?

„Ню Йорк Таймс“ напомни на читателите си една стара поговорка за борбата за власт във Вашингтон: ако останеш на върха твърде дълго, рискуваш да се превърнеш в същия враг, срещу когото си дошъл да се бориш.

Превод: ЕС



