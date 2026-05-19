Премиерът Ли Цян призова за задълбочена интеграция на изкуствения интелект и високотехнологичното производство

/Поглед.инфо/ Китайският премиер Ли Цян подчерта необходимостта от засилени усилия за насърчаване на дълбоката интеграция между изкуствения интелект и високотехнологичното производство.

По време на посещение в пекинския Център за иновации в хуманоидните роботи той се запозна с технологичните нововъведения и развитието на индустрията и разгледа приложението на изследователските и развойни постижения на центъра в различни реални сценарии.

„Интелигентните роботи са ключов инструмент за дълбоката интеграция на изкуствения интелект и високотехнологичното производство“, отбеляза премиерът.

Ли Цян призова за постоянни усилия за укрепване на фундаменталните изследвания, постигане на пробиви в ключови технологии и насърчаване на авангардни изследвания в областта на интелигентните роботи. Той подчерта също необходимостта от ускорено иновативно развитие на готови продукти, ключови компоненти и интелигентни системи за вземане на решения и управление, с цел осигуряване на силна подкрепа за висококачественото развитие на индустрията.

Премиерът заяви, че индустрията за интелигентни роботи има широк потенциал за развитие и че Китай трябва да използва своите предимства – огромния вътрешен пазар, пълните индустриални вериги и разнообразните сценарии за приложение – както и съществуващите политики за подкрепа.

Ли Цян подчерта, че предприятията са основната сила, която движи индустриалната трансформация. Те трябва да бъдат подкрепяни в интелигентното надграждане на целия производствен процес, включително в изследванията и разработките, дизайна, производството, управлението на операциите и следпродажбеното обслужване. Така ще се гарантира по-добро удовлетворяване на нуждите на населението и ще се укрепи устойчивото развитие на индустрията, добави той.