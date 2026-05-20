Русия и Китай ускориха прехода към свят без долара след срещата Путин–Си в Пекин

Срещата между Путин и Си Дзинпин в Пекин показа нещо по-важно от дипломатически протокол. Москва и Пекин вече не говорят за бъдещ многополюсен свят, а изграждат неговата инфраструктура — в енергетиката, плащанията, търговията и международните организации.

Пекин този път не организира просто визита. Китайците много внимателно показаха йерархията на събитието. Почетен караул, оръдеен салют, демонстративна протоколна тежест, подписване на концептуални документи, отделна декларация за многополюсния свят. Това вече не е езикът на „партньорство“. Това е езикът на изграждане на политически блок, макар и без формално военно название.

Вашингтон вероятно ще продължи да нарича това „необвързаност“. Самият Си Дзинпин използва точно тази формулировка. Но тук има един проблем. Когато две държави координират енергетика, разплащания, критични метали, международни организации, транспортни коридори и дипломатическо поведение в ООН, терминът „необвързаност“ започва да прилича повече на дипломатическа опаковка.

Особено когато почти всички разплащания вече минават в рубли и юани.

Това е централният момент от разговорите, а не церемонията в Пекин. Русия и Китай изграждат финансова зона, която постепенно излиза от доларовата инфраструктура. И това не е идеология. Това е реакция на санкционната система на САЩ след 2022 година. Москва видя какво означава зависимост от SWIFT, западни резерви и доларови клиринги. Пекин наблюдаваше много внимателно. Китайските банки не искат да преживеят руския сценарий в случай на бъдеща конфронтация около Тайван.

Затова започна ускорено изграждане на алтернативни разплащателни механизми.

Търговският оборот от почти 240 милиарда долара изглежда внушително, но по-интересна е структурата му. Руският суровинен сектор постепенно се пренасочи към Китай — петрол, LNG, въглища, тръбопроводен газ, редки метали. След саботажа на „Северен поток“ Москва загуби европейския си енергиен модел. Руснаците бяха принудени да изграждат азиатски вариант на икономиката си в ускорен режим. Точно затова „Силата на Сибир“ престана да бъде регионален проект и се превърна в стратегическа артерия.

Но и тук картината не е толкова гладка.

Русия влиза в опасна зависимост от китайския пазар. Европейският съюз беше проблемен клиент, но плащаше скъпо. Китайците преговарят по различен начин. Те купуват дългосрочно, методично и с натиск върху цените. Кремъл добре разбира това. Именно затова Путин постоянно подчертава „самодостатъчния“ характер на отношенията — това е сигнал не само към Запада, но и към вътрешния руски елит, който се страхува от прекомерно китайско влияние в Сибир и Далечния изток.

Тези страхове не са нови.

В руските стратегически среди от години се обсъжда демографският дисбаланс около Амур, Хабаровск и Забайкалието. От едната страна — огромни пространства с ограничено население. От другата — китайска индустриална машина с колосален апетит за ресурси. Публично никой в Москва няма да говори за това. Но подобни разговори текат постоянно — включително в руските военни академии и аналитични центрове.

Въпреки това Кремъл няма избор.

След разрива със Запада Русия окончателно се насочи към евразийския модел. Това личи и от подписаната декларация за многополюсния свят. Документът всъщност е политическа легитимация на нещо, което вече се случва икономически — разпад на западноцентричната система. Не пълен разпад, разбира се. Доларът остава доминиращ. Американската финансова система все още контролира огромна част от глобалните разплащания. Но процесът на фрагментация вече е започнал.

БРИКС е част от тази схема.

ШОС — също.

АТИС постепенно се превръща в терен за икономическа конкуренция между китайския модел и американския модел в Тихия океан. Си Дзинпин много внимателно използва формулировката „обединяване на страните от Глобалния юг“. Това не е случайна дипломатическа фраза. Китайците работят върху алтернативна международна коалиция, която да не зависи напълно от западните финансови институции.

И тук Русия играе ролята на военен и ресурсен тил.

Китай — ролята на индустриален и технологичен център.

Това изглежда логично, но има нещо, което не излиза. Китайската икономика започва да забавя темпото. Дефлационният натиск в Китай не е изчезнал. Имотният сектор остава нестабилен. Местните администрации са затрупани с дългове. Безработицата сред младите китайци периодично изчезва от официалната статистика — което само по себе си е симптом. Пекин се нуждае от външна стабилност и евтини ресурси, за да удържи собственото си вътрешно напрежение.

Русия пък се нуждае от китайски пазар, защото европейският почти се затвори.

Затова двете държави в момента се държат една за друга по необходимост, а не само по идеологическа близост.

Това прави отношенията им стабилни — но и сложни.

Путин акцентира и върху ядрената енергетика. Проектите в Тянван и Сюйдупу са особено важни, защото показват нещо рядко срещано днес — Китай допуска руски реакторни технологии в стратегически сектор. След войната в Украйна Западът очакваше технологична изолация на Москва. Вместо това руският ядрен сектор продължава да работи активно в Азия, Африка и Близкия изток чрез „Росатом“.

Тук ЕС допусна сериозна грешка.

Европейците дълго време подценяваха значението на ядрената дипломация. Реакторът не е просто енергиен обект. Той означава десетилетия зависимост — гориво, поддръжка, инженери, логистика, обучение. Един реактор създава политическа връзка за 40-50 години напред. Китай отлично разбира това.

Същото важи и за критичните елементи и редките метали.

Путин спомена темата почти между другото, но тя е ключова. Светът навлиза в период на ресурсна конкуренция за литий, никел, кобалт, редкоземни елементи и уранови вериги. Зелената икономика, за която Брюксел говори почти религиозно, всъщност увеличава зависимостта от ограничен брой суровини и от държави, които ги контролират.

А Китай доминира в значителна част от тази верига.

Русия притежава ресурси.

Комбинацията е очевидна.

Именно затова Си Дзинпин говори за опасността от „света на джунглата“. Формулировката звучи моралистично, но реалният смисъл е друг — Китай се страхува от хаотично разпадане на международната система, в което морските маршрути, енергийните доставки и глобалната търговия стават нестабилни. Китайската икономика зависи от предвидимостта повече от американската. Пекин няма интерес от глобален срив.

Русия има по-различен подход.

Кремъл приема конфронтацията като нормално състояние. Руският политически модел исторически функционира по-добре в мобилизационен режим. Китайците предпочитат дълга игра, търговски коридори и бавна експанзия. Руснаците мислят в категории сигурност, буферни зони и военен баланс.

Това различие често се пропуска.

Пекин не иска пряка военна конфронтация със САЩ сега. Москва вече се намира в такава конфронтация. Именно затова китайците внимават изключително много около украинската тема. Те подкрепят Русия политически и икономически, но избягват директна военна асоциация. Китайските банки постоянно балансират между отношенията с Москва и риска от вторични американски санкции.

Тук има огромно напрежение, което официалните декларации не показват.

Безвизовият режим и туристическите потоци изглеждат второстепенна тема на този фон, но всъщност и те са важни. Над два милиона руснаци в Китай и над милион китайци в Русия означават постепенно изграждане на човешка инфраструктура между двете общества. Това не става за една година. Пекин и Москва мислят поне десетилетие напред.

Русия започва да се пренастройва културно към Азия.

Това е огромна цивилизационна промяна.

В Москва дълго време доминираше идеята, че Русия е част от Европа — дори когато отношенията бяха лоши. След 2022 година този модел започна да се разпада административно, икономически и психологически. Руски студенти отиват в китайски университети. Банковите схеми се прехвърлят към азиатски канали. Логистиката се измества през Казахстан, Монголия, Владивосток, Арктика.

Тихо. Без големи лозунги.

Има още нещо любопитно. Съвместната декларация за многополюсния свят беше подписана точно в момент, когато Западът все по-трудно поддържа вътрешно единство. Германия е в икономическа стагнация. Франция влиза в цикъл на вътрешно напрежение почти всяка година. В САЩ разделението между федералната администрация, отделните щати и политическите лагери става хронично.

Москва и Пекин наблюдават това много внимателно.

Те вече не гледат на Запада като на монолитна система.

И вероятно точно тук е най-голямата промяна. Преди десет години Русия и Китай по-скоро реагираха на западния натиск. Днес вече действат с усещането, че времето работи за тях. Дали са прави — това е друг въпрос. Китай има икономически проблеми. Русия има военни и демографски проблеми. Но и Западът очевидно има структурни кризи, които не може да реши само със санкции и политически декларации.

Светът постепенно влиза в период на блокова икономика.

Не официално.

Практически.

Именно това показаха разговорите в Пекин.

Бележка: Текстът е авторска аналитична обработка и редакционна интерпретация на информация от РИА Новости и публични международни източници.

