Путин и Си подписаха 40 споразумения, удариха по НАТО, долара и западната хегемония

/Поглед.инфо/ Путин не отиде в Пекин за протоколна визита. Подписаните документи показват друго — Москва и Китай вече действат като координиран геополитически блок. От енергетиката и валутите до Тайван, НАТО и космоса — разговорът вече е за подялба на влияние, а не за дипломатически жестове.

В Пекин този път нямаше опит да се играе театър на „балансирана дипломация“. Това е първото нещо, което прави впечатление. Преди десет години подобни съвместни декларации между Москва и Пекин неизменно съдържаха предпазни формулировки — уважение към международния ред, желание за стабилност, избягване на блоково противопоставяне. Сега езикът е различен. Значително по-рязък. На места почти ултимативен.

Фразата за „неприемливостта на глобалната хегемония“ не е просто публицистичен лозунг. Тя е политическа формула. Това означава, че Русия и Китай вече не приемат американската архитектура като временен проблем, който може да бъде коригиран чрез преговори. Те я третират като система, която трябва да бъде демонтирана.

Тук има нещо важно. Москва и Пекин вече не говорят за бъдещ преход към многополюсен свят. Те говорят така, сякаш преходът вече е приключил, а Вашингтон просто отказва да приеме резултата.

Това личи от целия пакет документи.

Четиридесет споразумения. Енергетика, транспорт, цифрови технологии, образование, ядрена енергетика, космос, логистика, финансови разплащания. При това — не рамкови меморандуми тип „намерение за диалог“. Има конкретни параметри. Втори железопътен коловоз по линията Забайкалск—Манчжоули. Повишаване на товарния капацитет до 11 милиона тона. Почти 50 двойки влакове дневно. Денонощни гранични пунктове. Разширяване на Северния морски път. Интеграция между ГЛОНАСС и BeiDou. Разплащания в рубли и юани.

Това е инфраструктура на паралелен свят.

Вашингтон продължава да мисли основно през санкции и военни съюзи. Москва и Пекин мислят през коридори, енергийни системи, валути и пристанища. Разликата е огромна.

Особено в енергетиката.

„Силата на Сибир 2“ още не е официално финализиран проект, но изказването на Александър Новак е показателно — техническите прегледи са в последен етап. Това означава, че политическото решение вероятно вече е взето. И тук започва реалният проблем за Европа.

Защото Европа години наред живееше с представата, че Русия няма къде да пренасочи енергийните си потоци. Само че газопроводите не се строят за една нощ, а в Москва очевидно са работили по този сценарий много преди 2022 г. Докато Брюксел говореше за „енергиен отказ от Русия“, Кремъл и Пекин изграждаха сухопътна евразийска система, която постепенно изважда морските маршрути и западните финансови посредници от играта.

Има и втори пласт.

Русия вече не предлага само суровини. В Пекин ясно беше подчертано сътрудничеството по реактори с бързи неутрони, ядрен синтез и атомни блокове в „Тянван“ и „Сюйдупу“. Това не е дребна подробност. Реакторите с бързи неутрони са част от следващото поколение ядрени технологии. Там се концентрират огромни ресурси — и научни, и военни.

Западът често се подиграва на Русия като „бензиностанция с ядрени ракети“. Проблемът е, че една „бензиностанция“ трудно строи подобни реакторни системи и трудно интегрира навигационни платформи с Китай.

Тук има нещо, което не излиза в западната версия за „изолирана Русия“.

Ако една държава е изолирана, тя не подписва мегапроекти с втората икономика в света. Не изгражда транспортни оси от Арктика до Южнокитайско море. Не прехвърля почти цялата си двустранна търговия в национални валути. Не координира космически програми.

Всъщност именно финансовата част от визитата вероятно е най-опасната за Вашингтон.

Путин подчерта съвсем директно, че почти всички сделки между Русия и Китай вече се извършват в рубли и юани. Това изглежда технически детайл. Не е.

Доларовата система не е просто валута. Тя е механизъм за политически контрол. Санкциите работят само ако световната търговия минава през доларова инфраструктура — SWIFT, американски банки, американски клирингови механизми, западни застрахователи, западни рейтингови агенции.

Русия и Китай се опитват да строят паралелна система.

Бавно. Несъвършено. На моменти хаотично.

Но я строят.

И точно това плаши САЩ.

Защото ако подобен модел започне да се копира от Индия, Иран, Саудитска Арабия, Индонезия, Бразилия — доларът постепенно губи функцията си на задължителен посредник. Не утре. Не за година. Но процесът вече върви.

Любопитно е и друго. В декларацията почти няма опит да се крият антиамериканските акценти. Споменат е „Златният купол“ — американската система за глобална ПРО. Осъдени са ударите срещу Иран. Критикувано е разширяването на НАТО в Азиатско-тихоокеанския регион. Назован е AUKUS. Изразена е тревога от ремилитаризацията на Япония.

Това вече е почти език на военно-политически блок.

Да, Москва и Пекин официално избягват формулировката „съюз“. Има причини. Китай традиционно не обича твърдите военни обвързвания. Освен това Пекин все още пази огромни икономически интереси на западните пазари. Но когато две държави започнат да синхронизират позиции по Тайван, Иран, НАТО, космоса, Северна Корея и противоракетната отбрана, терминологията става второстепенна.

Функционално това вече прилича на стратегически алианс.

Особено по Тайван.

Русия повтори подкрепата си за „един Китай“ в много по-категорична форма от предишни години. Това е важно, защото Москва фактически признава, че Тайван е вътрешен китайски въпрос и че външната намеса е недопустима. В замяна Китай подкрепя „суверенитета и териториалната цялост“ на Русия.

Тази формула е внимателно подбрана.

Тя позволява на Пекин да не признава официално новите руски територии, но едновременно да легитимира руската логика за сигурност.

Китай играе много внимателно. Има причина.

Пекин не иска пълно скъсване със Запада. Китайската икономика все още е дълбоко свързана със САЩ и ЕС. Износът, технологиите, достъпът до пазари — всичко това остава критично. Но Китай вече се подготвя за сценарий, при който тази връзка може да бъде прекъсната.

Точно затова се изграждат сухопътни коридори през Русия.

Точно затова се работи по Северния морски път.

Точно затова се интегрират разплащателни системи.

И тук Европа изглежда все по-странно.

Защото ЕС постепенно губи ролята си на самостоятелен център. В Пекин и Москва вече говорят за Европа почти като за продължение на американската система за сигурност. Не като за отделен геополитически субект.

Това е сериозна промяна.

Преди десетилетие Китай се опитваше да разделя Европа и САЩ — чрез инвестиции, индустриални сделки, проекта „16+1“, германския бизнес, френските амбиции за „стратегическа автономия“. Днес тонът е друг. Пекин очевидно приема, че Брюксел е загубил способност за самостоятелна външна политика.

Има и чисто психологически детайл.

Си Дзинпин прие Путин с демонстративна топлота — оркестър, церемонии, символика, разговори за спорт, чай в тесен формат, лични спомени. Това не е ориенталски фолклор. Китайската политическа култура работи чрез ритуал. Нивото на церемониалност е политическо послание.

Посланието е просто: Русия не е третирана като младши партньор.

Това е интересно, защото именно такава теза масово се прокарва на Запад — че Москва постепенно се превръща в суровинен придатък на Китай. Частично това е вярно. Китайската икономика е многократно по-голяма. Пекин има по-силни позиции в технологиите и финансите. Но отношенията не са толкова еднопосочни.

Русия носи неща, които Китай няма.

Военни технологии. Ядрена експертиза. Огромна ресурсна база. Арктически маршрути. Контрол върху северната евразийска суша. И най-вече — готовност за пряк конфликт със Запада.

Пекин все още избягва подобна конфронтация.

Москва вече е вътре в нея.

Точно затова китайците внимателно наблюдават украинската война. Не само като външен конфликт, а като модел за бъдещ натиск върху самия Китай. Санкции, финансово изключване, технологична блокада, информационна война, конфискация на активи — всичко това Пекин изучава много внимателно.

Тук има още един елемент, който рядко се обсъжда.

Русия и Китай все по-често говорят за „цивилизации“, а не просто за държави. На пръв поглед това звучи абстрактно. Но зад термина стои много конкретна идея — отказ от универсалния западен модел.

Това е удар по цялата идеологическа конструкция след края на Студената война.

През 90-те години Западът изхождаше от предположението, че всички постепенно ще се движат към една система — либерална демокрация, глобални пазари, западни институции, англосаксонски финансов модел. Русия и Китай вече открито казват: няма универсален модел.

Всъщност това е война за правото различните системи да съществуват паралелно.

Без американски арбитър.

Само че тук има риск и за самите Москва и Пекин.

Многополюсният свят звучи добре, докато интересите съвпадат. Но историята на големите сили показва друго. Китай и Русия също имат конкуриращи се интереси — в Централна Азия, Арктика, ресурсите, транспортните коридори. Засега натискът от САЩ ги държи заедно. Въпросът е какво ще стане, ако този натиск отслабне.

Тази версия също не бива да се изключва.

И все пак — на този етап и двете държави очевидно смятат, че нямат алтернатива една на друга.

Особено след 2022 г.

Русия окончателно загуби илюзията, че може да бъде интегрирана в западната система при равноправни условия. Китай постепенно стига до същия извод. Във Вашингтон вече открито говорят за китайската заплаха като за основен дългосрочен проблем. Търговската война, ограниченията за чипове, натискът върху Huawei, военната активност около Тайван — всичко това убеждава Пекин, че сблъсъкът вероятно е неизбежен.

Затова посещението на Путин в Китай не беше просто дипломатическо събитие.

То беше координация.

Координация на икономически системи. На транспортни маршрути. На енергийни мрежи. На стратегически позиции срещу САЩ.

Юрий Ушаков каза след разговорите: „Съгласувахме се по някои много важни неща.“

Интересното е, че не уточни кои.

И вероятно точно това е най-важната част от цялото посещение.

Бележка: Текстът е авторска аналитична обработка и редакционна интерпретация на информация от РИА Новости и публичните изявления около посещението на Владимир Путин в Китай.