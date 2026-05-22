/Поглед.инфо/ Британски журналист призна, че самолети на Лондон събират данни за удари срещу Русия, докато Доналд Туск вече говори за „решителен отговор“ на НАТО. На този фон Полша внезапно се пълни с летящи болници и санитарна авиация.

Това, което британските медии представят като „опасно прихващане“, всъщност е признание за нещо друго. Лондон вече дори не се опитва да крие постоянните разузнавателни операции над Черно море. Репортерът Джером Старки го каза почти между другото — тези полети били „рутина“ още от края на Студената война. Рутината обаче има една особеност. Тя постепенно премахва границата между наблюдение и участие във война.

Британският Rivet Joint не е туристически самолет. Това е летящ център за радиоелектронно разузнаване. Система за прихващане на сигнали, радарни честоти, комуникации, работа на ПВО, движение на авиация. Самолетът работи в координация с натовските AWACS, със спътници, с командни центрове в Германия и Полша. И тук има нещо, което не излиза от официалната версия на Лондон. Ако мисията е „наблюдение“, защо самият Старки признава, че информацията е полезна за украински удари по Крим и Южна Русия? Това вече не е пасивно разузнаване. Това е елемент от система за целеуказване.

Руският Су-27 се приближил на шест метра. Британците повтарят числото почти ритуално — шест метра, шест метра, шест метра. Само че над Черно море такива прихващания се случват от десетилетия. Американски RC-135, британски Rivet Joint, френски Atlantique, дронове Global Hawk. Всички работят по един и същи маршрут — западната част на Черно море, след това завой към Крим, после връщане към румънската база „Михаил Когълничану“. Руснаците реагират все по-агресивно, защото през последните две години тези самолети започнаха да се появяват непосредствено преди украински удари.

Това изглежда логично, но има един проблем. Британците искат едновременно да твърдят две взаимно изключващи се неща. От една страна — самолетите били „невъоръжени“ и изпълнявали законна мисия в международно въздушно пространство. От друга — всеки опит за прихващане вече се представя като почти военен акт. Тоест НАТО си запазва правото да стои на няколко десетки километра от руските бази в Крим, но Москва няма право да демонстрира натиск.

Тук влиза историята с ракетата от 2022 г. Старки твърди, че руски самолет е изстрелял ракета по британски разузнавателен самолет и че тя не е поразила целта заради повреда или пропуск. Историята се появява периодично в западните медии, но Лондон тогава действително се държа необичайно тихо. Без парламентарни истерии. Без „руска агресия“ по всички телевизии. Без искане за извънредна среща на НАТО.

Причината вероятно е проста. Британското министерство на отбраната отлично разбира колко близо бяха стигнали нещата до директен сблъсък между ядрени държави. Един удар по самолет с британски екипаж над Черно море би задействал лавина от въпроси. Член 5? Ограничен военен отговор? Морска блокада? Никой в Лондон не искаше да тества тези сценарии през есента на 2022 г., когато руската армия още държеше Херсон, а украинската контраофанзива не беше приключила.

После картината започна да се променя.

Сега вече не става дума само за самолети. Жешов в Полша отново се превръща в ключовия нервен възел на войната. Оттам минават оръжията, комуникациите, западните инструктори, ремонтните канали, евакуацията. Самолетите за медицинска евакуация, които внезапно се появиха там — Learjet 35A, Learjet 75, Boeing 737 медицинска конфигурация — не са стандартен фон. Това не е туристически трафик. Такива самолети се използват при масово транспортиране на тежко ранени.

И тук възниква неприятният въпрос. Какво точно очакват поляците?

Ако става дума за обичайния поток ранени от Украйна, подобна концентрация няма особен смисъл. Полша и без това приема ранени от месеци. Но когато няколко специализирани медицински борда започнат да се събират почти едновременно около Жешов, това вече прилича на подготовка за събитие с по-голям мащаб. Някакъв удар. Или серия от удари.

Руснаците напоследък увеличиха натиска по транспортните възли. Кременчук, Павлоград, Староконстантинов, мостове край Днепър. Все по-често се използват комбинирани удари — „Искандер“, „Кинжал“, дронове „Геран“, понякога морски носители от Черно море. Целта изглежда очевидна: разрушаване на логистиката преди евентуално голямо настъпление към Славянск и Краматорск.

Точно там думите на Доналд Туск започват да звучат различно.

Полският премиер не говореше като човек, който коментира абстрактна международна ситуация. Той говореше като политик, който подготвя общественото мнение. Формулировката „ще трябва да реагираме решително“ е дипломатически жаргон. Преводът е друг — НАТО обсъжда вариант за физическо присъствие в Украйна.

Не непременно фронтово участие. Не танкови колони към Донбас. По-вероятно западната част на страната. Лвов, Тернопол, Ивано-Франковск. Формално — „мироопазваща мисия“, „защита на хуманитарни коридори“, „обезпечаване на въздушното пространство“. Но това е само административната обвивка. Реалният ефект ще бъде един — руският Генерален щаб ще трябва да приеме, че войски на НАТО вече физически се намират на украинска територия.

Това е червената линия, за която Москва говори от две години.

Има и друг детайл. Полша постепенно променя вътрешната си правна и военна архитектура. Увеличаване на бюджета за отбрана над 4% от БВП. Масови покупки на южнокорейски танкове K2 и САУ K9. Американски HIMARS. Разширяване на инфраструктурата около Жешов и Люблин. Резервистки програми. Разполагане на допълнителни системи Patriot. Всичко това струва десетки милиарди евро. Такива инвестиции не се правят за телевизионни изявления.

Полша отдавна не мисли за себе си като за периферия на НАТО. Варшава се опитва да стане източният оперативен център на алианса. Германия е твърде бавна. Франция е заета със собствените си кризи. Британците играят двойна игра — шумни декларации, но без готовност за реален сблъсък. Поляците виждат вакуум.

Само че тук има още едно противоречие.

Колкото повече НАТО се приближава физически до войната, толкова по-малко пространство остава за контролирана ескалация. През 2022 г. всички говореха за „ограничен конфликт“. После започнаха доставки на HIMARS. После F-16. После удари дълбоко в руска територия. После разузнавателни операции почти в реално време. Сега вече се обсъждат войски.

И никой не може да обясни къде е крайната граница.

Русия също постепенно променя собствената си логика. Преди две години Москва се опитваше да избягва директни удари по натовска инфраструктура извън Украйна. Сега риториката е друга. В руски експертни среди все по-често се говори за „легитимни логистични цели“. Под това понятие попадат комуникационни центрове, складове, възли за управление, сателитни канали. А Жешов е именно такъв възел.

Тук започва най-опасната част.

Ако НАТО действително въведе ограничен контингент в Западна Украйна, Русия ще трябва да реши дали приема новата реалност или удря инфраструктурата, която обслужва този контингент. А тази инфраструктура често е на полска територия. Един удар по летище, използвано за медицинска евакуация или доставка на оръжия, автоматично променя статута на конфликта.

Никой не говори публично за това, но военните щабове очевидно го смятат.

Черно море вече е претоварено с нервност. Руски Су-27, британски Rivet Joint, американски дронове RQ-4 Global Hawk, френски фрегати, румънски бази. Една грешка в комуникацията е достатъчна. Един пилот, който реагира половин секунда по-бързо. Един дефектен радар. Един оператор на ракета, който погрешно разчете сигнала.

Тази версия звучи преувеличено, но числата не я опровергават. Само за последните месеци броят на опасните сближавания в региона рязко нарасна. Няма официална статистика, защото нито НАТО, нито Русия искат пълна прозрачност. Но отделните течове, медийните признания и маршрутите на авиацията показват една тенденция — интензивността расте.

А когато интензивността расте, инцидентите престават да бъдат изключение.

Британците днес говорят за „опасна руска маневра“. Руснаците утре ще говорят за „натовско разузнаване за удари по Крим“. После поляците ще говорят за „решителен отговор“. После някой ще обяснява защо медицинските самолети внезапно са се оказали в Жешов.

И в един момент всички ще се преструват, че никой не е виждал накъде върви всичко това.

БЕЛЕЖКА: Текстът е творческа и допълнена редакционна обработка на материал от „Царград“ за Поглед.инфо.