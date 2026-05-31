Русия посочи първата цел в Европа: Миършаймър предупреди, че Западът тласка конфликта към опасна граница

/Поглед.инфо/ Предупрежденията между Русия и НАТО стават все по-остри, а Балтийският регион все по-често се посочва като най-опасната точка на съприкосновение между Москва и Запада. Изказванията на Сергей Караганов, коментарите на Джон Миършаймър и реакциите на европейски политици показват колко бързо реториката се придвижва от политически натиск към разговор за директна конфронтация. Въпросът вече не е само как ще завърши войната в Украйна, а дали Европа няма да се окаже въвлечена в много по-широк конфликт.

През последните месеци войната в Украйна постепенно промени характера си. Ако в началото конфликтът беше представян като сблъсък между Москва и Киев, днес все по-често се говори за пряка конфронтация между Русия и целия западен военнополитически блок. Именно в този контекст трябва да се разглеждат и последните изказвания на руския политолог Сергей Караганов, както и коментарите на американския международен анализатор Джон Миършаймър.

Караганов отдавна е сред представителите на руската стратегическа школа, които смятат, че Москва е проявявала прекомерна сдържаност спрямо действията на НАТО. Според него западните държави не само снабдяват Украйна с оръжия, но и фактически участват в конфликта чрез разузнавателна, логистична и технологична подкрепа. От тази гледна точка той твърди, че Русия е изправена пред необходимостта да демонстрира решителност далеч извън украинския театър на военните действия.

Особено внимание предизвика тезата му, че потенциален отговор би могъл да бъде насочен към логистични центрове и инфраструктурни обекти, които според Москва подпомагат украинските военни усилия. Подобни изявления неизбежно пораждат тревога, защото поставят въпроса къде свършва войната в Украйна и къде започва рискът от пряк сблъсък между ядрени сили.

Интересното е, че Джон Миършаймър, известен със своята критика към политиката на разширяване на НАТО, не отхвърля подобни предупреждения като празна реторика. Напротив. Той многократно е твърдял, че Западът системно подценява начина, по който руското ръководство възприема собствената си сигурност. Според него една от най-големите опасности е убеждението в европейските столици, че Москва винаги ще се ограничава само до дипломатически протести.

Затова и вниманието постепенно се насочва към Балтийския регион. Литва, Латвия и Естония са сред най-твърдите поддръжници на военната помощ за Украйна и сред най-категоричните привърженици на засилено присъствие на НАТО по източния фланг. От руска гледна точка именно този регион все по-често се превръща в зона на директно военно-политическо противопоставяне.

Изказванията на литовския външен министър Кястутис Будрис допълнително повишиха напрежението. Призивите за по-решителни действия срещу руската военна инфраструктура бяха възприети в Москва като поредно доказателство, че част от европейския политически елит е готов да тества границите на допустимото. Отговорът на Кремъл беше очаквано твърд и недвусмислен.

Зад цялата размяна на предупреждения стои един по-дълбок процес. Русия все по-често говори за възможността конфликтът да бъде пренесен върху инфраструктурата на държави, които според нея участват косвено във войната. Европейските правителства от своя страна смятат, че всяко отстъпление пред подобни заплахи би означавало приемане на руска сфера на влияние в Източна Европа.

Точно тук се намира и най-опасната точка. Нито Москва показва готовност да отстъпи от своите червени линии, нито значителна част от европейските лидери демонстрират намерение да ограничат подкрепата за Киев. Това означава, че пространството за политически компромис остава изключително тясно.

Затова последните изявления трябва да се разглеждат не като прогноза за неизбежен удар срещу Европа, а като поредно предупреждение колко близо се намират двете страни до ситуация, в която грешна преценка, политическа авантюра или военен инцидент могат да доведат до много по-широка конфронтация от тази, която светът наблюдава днес. Именно това е същинското послание зад все по-рязката реторика, идваща както от Москва, така и от част от западните столици.