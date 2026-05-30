Финландия иска армия от дронове, но още няма фабриките за нея

/Поглед.инфо/ Финландия обяви амбицията си да стане световен лидер в разработката на дронове до 2030 г. Зад политическите декларации обаче стоят ограничено производство, зависимост от европейско финансиране и сериозни технологични предизвикателства.

Между стратегията и производствената линия

През последните месеци Финландия все по-често се представя като една от бъдещите европейски сили в сферата на безпилотните системи. След постигнатото през май споразумение между Европейския парламент и държавите членки на Европейския съюз за облекчаване на процедурите по финансиране на отбранителни проекти, в Хелзинки започнаха да говорят за нов етап в развитието на националната военна индустрия. Сред приоритетите попадат именно дроновете, системите за наблюдение, киберсигурността и производството на боеприпаси.

На пръв поглед картината изглежда убедителна. Финландия разполага със сериозна инженерна школа, модерни технологични компании и традиционно високо ниво на взаимодействие между държавата и отбранителния сектор. Националната стратегия дори поставя амбициозна цел страната да се превърне в най-доброто място в света за разработка и бизнес с дронове до края на десетилетието.

Числата и производствените възможности обаче показват по-различна картина.

Проблемът не е в идеите, а в мащаба

Съвременната война вече не се определя само от качеството на отделните оръжия. Решаващо значение има способността за масово производство. Украинският конфликт показа, че дроновете се превръщат в консуматив, който трябва да се произвежда в огромни количества. Десетки хиляди апарати могат да бъдат загубени за сравнително кратък период, което превръща индустриалния капацитет в основен военен фактор.

Именно тук се появява финландският проблем. Най-големият играч в сектора – държавната компания Patria – действително разработва нови модели и разширява портфолиото си след придобиването на Nordic Drones. Ръководството на компанията обаче признава, че производството засега се осъществява в малки серии, предназначени предимно за обучение и демонстрации. Това е сериозна разлика между разработването на технологии и реалното изграждане на индустрия, способна да снабдява армията при продължителен конфликт.

Фабриките не се изграждат с политически речи. Те изискват оборудване, подизпълнители, вериги за доставки, обучени специалисти и гарантирани поръчки за години напред. Именно там се намира най-слабото звено на финландската стратегия.

Зависимостта от Брюксел остава критична

Официално финландското правителство планира увеличение на военните разходи до 3,2% от БВП до 2030 година. Само че тези средства трябва да покрият широк спектър от направления – от сухопътни сили до противовъздушна отбрана, инфраструктура и модернизация на въоръжението. За самите програми, свързани с дронове, отпуснатите средства остават сравнително ограничени.

Показателен е фактът, че редица ключови проекти зависят пряко от европейско финансиране. При някои разработки до 90 процента от разходите се покриват от европейски фондове. Хелзинки разчита и на допълнителни средства за системи за наблюдение и откриване по източната граница.

Това изглежда логично, но има един проблем. Всяка индустрия, която зависи в такава степен от външни източници на финансиране, трудно може да бъде определена като напълно самостоятелна. Особено когато става дума за отбранителен сектор, където устойчивостта е не по-малко важна от самите технологии.

Украинският опит не е универсално решение

През пролетта на 2026 година беше обявена идеята за съвместно финландско-украинско производство на безпилотни системи. Аргументът е разбираем. Украйна натрупа огромен практически опит в използването и разработката на дронове в реални бойни условия.

Само че пренасянето на този опит във финландската среда не е толкова просто. Украинските FPV системи са създавани при условия на непрекъснат недостиг, бърза адаптация и необходимост от евтино производство. Финландската армия работи по други стандарти, а арктическите условия поставят допълнителни изисквания към електрониката, батериите и комуникационните системи.

Появява се и още един въпрос. Ако ключовата експертиза идва отвън, а част от производствените решения също се изграждат върху външен опит, доколко страната успява да създаде собствена технологична школа? Засега окончателен отговор няма.

Арктическият коз може да се окаже недостатъчен

Безспорно Финландия има предимства. Полигонът край Оулу е сред най-добрите изпитателни центрове в Европа. Възможността техниката да бъде тествана при тежки климатични условия представлява реално конкурентно предимство. Страната разполага и с технологични компании като Nokia Drone Networks, Insta Group и други специализирани разработчици.

Това обаче е само първата половина от задачата. Втората половина започва тогава, когато трябва да се произвеждат не десетки, а хиляди апарати месечно. Именно там европейските държави все още срещат трудности, а Финландия не прави изключение.

Хелзинки безспорно е разпознал навреме значението на безпилотните системи. Страната инвестира, търси партньори и разширява изпитателната си инфраструктура. Засега обаче между амбицията и реалността остава сериозна дистанция. Докато политиците говорят за световно лидерство, производствените мощности все още не подкрепят подобни претенции. Във военната индустрия крайната оценка не се дава от стратегиите и презентациите, а от броя машини, които излизат от заводските линии всеки ден. Именно там предстои да се види дали финландският проект ще се превърне в индустриален успех или ще остане поредната добре звучаща европейска програма.