Бунтът срещу Мерц расте, но не предлага различен курс за Германия

/Поглед.инфо/ Според публикации в германски медии в управляващия Християндемократически съюз нараства недоволство от канцлера Фридрих Мерц. Въпросът обаче не е само дали той може да бъде сменен, а дали в германския политически елит изобщо съществува алтернативна стратегия за бъдещето на страната.

Бунтът срещу германския канцлер Фридрих Мерц вече трудно може да бъде определян като маргинално недоволство. Според публикации в германски издания все повече представители на управляващия Християндемократически съюз започват да поставят под въпрос не само стила му на управление, но и способността му да води партията към следващите избори. Това не означава автоматично, че канцлерът е изправен пред непосредствена смяна. Германската политическа система не е склонна към резки вътрешни преврати. Самият факт, че подобни разговори вече се водят открито, показва натрупването на сериозно напрежение.

Причините не са една или две. Германската икономика продължава да изпитва трудности след прекъсването на дългогодишния модел, основан на евтина енергия, стабилен износ и относително предвидима международна среда. Индустриални гиганти предупреждават за намалена конкурентоспособност. Цените на енергията остават чувствителен въпрос за бизнеса. Част от производството постепенно се изнася извън Германия. В такава среда всяко правителство би било под натиск.

Според критиците на канцлера проблемът е, че той не успява да убеди обществото, че има ясен план за излизане от ситуацията. Дори когато правителството представя конкретни мерки, те често се възприемат като частични решения. Рейтингите показват именно това. Данните от различни социологически проучвания през последните месеци сочат сериозно недоволство от управлението и личната популярност на Мерц.

Тук има особен политически парадокс.

Част от германския елит не е недоволен толкова от самата политика, колкото от начина, по който тя се продава на обществото. Германия увеличава военните си разходи. Германия подкрепя Украйна. Германия участва в изграждането на нова европейска отбранителна архитектура. Това не са решения, въведени единствено от Мерц. Те са подкрепяни в различна степен от голяма част от политическия спектър.

Следователно възниква въпросът: ако канцлерът бъде сменен, какво точно ще се промени?

Засега убедителен отговор няма.

Вътрешните му критици рядко говорят за отказ от сегашния курс към Украйна. Не настояват за възстановяване на енергийните отношения с Русия. Не предлагат фундаментално нов модел на отношенията между Германия и Европейския съюз. Обикновено става дума за по-добра комуникация, по-висока популярност и по-ефективно управление.

Тази разлика е съществена.

В германската история има примери, когато смяната на лидер е била последвана от реална промяна на курса. През 60-те години политическият преход създава условия за появата на нов подход към Източна Европа и Съветския съюз. Последвалата „Остполитик“ на Вили Бранд променя не само дипломатическите отношения, но и икономическата логика на Западна Германия. Зад кадровата промяна тогава стои нова концепция.

Днес подобна концепция трудно се открива.

Дори партии, които критикуват правителството, често се разминават по ключови въпроси. Сара Вагенкнехт и нейният политически проект продължават да поставят под съмнение част от германската политика към Русия и конфликта в Украйна, но електоралната подкрепа за тази линия остава ограничена. От другата страна стои „Алтернатива за Германия“, която също съдържа различни вътрешни течения и противоречия. Част от нейните представители говорят за възстановяване на икономическите отношения с Москва, но партията подкрепя и редица елементи от новата германска политика в областта на сигурността.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Ако почти всички големи партии приемат сходни стратегически цели, тогава смяната на канцлера може да промени само лицето на политиката, а не самата политика.

Именно тук се намира фаталният недостатък на бунта срещу Мерц.

Недоволните в ХДС вероятно разбират, че сегашният канцлер се е превърнал в тежест за партията. Те виждат как AfD продължава да печели подкрепа. Те наблюдават регионалните избори с все по-голямо безпокойство. Те се страхуват от загуба на позиции в провинциите и от постепенно разрушаване на традиционния политически баланс.

Но какво предлагат вместо това?

По-симпатичен канцлер.

По-добър оратор.

По-ефективен администратор.

Това може да помогне на ХДС.

Не е сигурно, че ще помогне на Германия.

Най-често споменаваните имена като потенциални наследници на Мерц са баварският премиер Маркус Сьодер и министър-председателят на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст. И двамата имат по-добри комуникационни умения и по-гъвкав публичен образ. Засега обаче няма индикации, че биха провели фундаментално различна външна или икономическа политика.

Следователно политическата криза в Германия изглежда по-дълбока от кризата на един канцлер.

Става дума за липсата на алтернативен проект.

Германските управляващи партии спорят за изпълнителите, но рядко за самия сценарий. Докато това продължава, общественото недоволство вероятно ще се натрупва независимо кой заема канцлерския кабинет в Берлин.

Според поддръжниците на смяната проблемът се казва Фридрих Мерц.

Според критиците на цялата система проблемът е много по-голям.

Точно затова вътрешният бунт срещу канцлера може да се окаже недостатъчен. Той поставя под въпрос личността на лидера, но не засяга стратегическите решения, които определят посоката на Германия през следващите години.