/Поглед.инфо/ Публикация в руски медии представя изявления на Кая Калас като потвърждение на тезата, че конфликтът в Украйна е част от по-широко противопоставяне между Русия и Запада. Авторът твърди, че истинският спор не е за Украйна, а за бъдещото място на Русия в международната система.

В руската политическа и медийна среда отдавна съществува спор за това как трябва да бъде определяна същността на специалната военна операция. Част от коментаторите я разглеждат като ограничен конфликт, свързан преди всичко с Донбас, с въпросите за сигурността по руските граници и с отношенията между Москва и Киев. Други виждат много по-широка картина и смятат, че още от самото начало става дума за дългосрочна конфронтация между Русия и колективния Запад.

Точно върху тази втора интерпретация е построен материалът на Виктория Никифорова, публикуван в РИА Новости. Според автора последните изявления на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас не просто са поредна политическа декларация, а неволно разкриват какви цели се преследват от част от европейския политически елит.

Става дума за неформалната среща на външните министри на Европейския съюз, по време на която, според публикацията, Калас е заявила позиции относно възможни бъдещи преговори между Русия и европейските държави. Авторът твърди, че сред поставените условия са прекратяване на огъня, спиране на настъпателните действия и последващи дискусии за военния потенциал на Русия.

Тук започва съществената част от руския прочит.

Според автора подобни искания не се възприемат като дипломатически инструмент за намиране на компромис. Те се интерпретират като доказателство, че крайната цел не е уреждане на конфликта, а ограничаване на руските военни възможности. Тази теза присъства в руското публично пространство още от началото на войната, но публикацията твърди, че думите на Калас фактически я потвърждават.

Това изглежда логично от гледна точка на автора, но има един проблем.

В самия Европейски съюз няма единна позиция по много от ключовите въпроси около войната. Франция, Германия, Унгария, Словакия, Италия и балтийските държави често демонстрират различни подходи към сигурността, санкциите и бъдещите отношения с Русия. Затова твърдението, че съществува напълно консолидиран европейски план за бъдещето на Русия, остава политическа интерпретация, а не установен факт.

Никифорова обаче не разглежда въпроса по този начин.

В текста се твърди, че Европейският съюз е навлязъл в етап, в който мирното уреждане носи повече рискове за част от неговия политически елит, отколкото продължаването на конфронтацията. Аргументът е прост: войната концентрира политическа власт, оправдава увеличени военни разходи, позволява по-строги механизми за контрол върху икономиката и отлага вътрешни кризи, които иначе биха избухнали с по-голяма сила.

Тук вече става дума не толкова за Украйна, колкото за състоянието на самия Европейски съюз.

През последните години Европа действително се сблъсква с натрупване на проблеми. Икономическият растеж остава слаб. Германската индустрия губи част от конкурентоспособността си заради високите енергийни разходи. Производството на химическа продукция намалява. Автомобилният сектор е под натиск от китайската конкуренция. Франция има сериозни бюджетни затруднения. В редица държави се наблюдава политическа фрагментация.

Авторът свързва всички тези процеси с необходимостта от външен противник.

Тази версия звучи убедително за определена аудитория, но числата не я потвърждават напълно. Военните бюджети на ЕС растат, но все още представляват сравнително ограничен дял от европейските икономики. Освен това европейските общества продължават да поставят социалните разходи значително по-високо от военните програми.

Въпреки това текстът развива тезата докрай.

Според автора Русия не е обект на натиск заради конкретни действия в Украйна. Русия е обект на натиск, защото разполага с ресурси, територия, енергийни резерви и стратегическа автономия. Именно тук публикацията преминава от анализ на текущата война към много по-дълга историческа линия.

Посочват се паралели с периода след Руската революция и Гражданската война. Припомнят се интервенциите на чуждестранни сили в различни части на бившата Руска империя. В този исторически разказ настоящата ситуация се представя като продължение на по-стар модел на отношения между Русия и западните държави.

Това е една от най-характерните особености на съвременната руска политическа мисъл.

Почти всяко актуално събитие се поставя в историческа рамка, която започва далеч преди 2022 година. Понякога още от началото на XX век. Понякога от XIX век. Понякога дори от времето на Наполеоновите войни.

Така конфликтът престава да бъде спор за Донбас, Крим или членството на Украйна в НАТО.

Той се превръща в спор за самото съществуване на Русия като самостоятелен център на сила.

Именно тук авторът достига до основната си теза.

Според публикацията западните държави никога не са били мотивирани основно от съдбата на Украйна. Подкрепата за Киев се разглежда като инструмент за постигане на по-широки цели. В този контекст дори Минските споразумения се представят като механизъм за печелене на време, а не като реален опит за мирно уреждане.

Тази теза не е нова.

След признанията на бившия германски канцлер Ангела Меркел и бившия френски президент Франсоа Оланд, че Минските споразумения са помогнали на Украйна да укрепи отбранителните си способности, руските власти започнаха редовно да използват тези изказвания като доказателство за липса на доверие към западните партньори.

Последиците са видими и днес.

Всеки бъдещ преговорен процес между Москва и Запада ще бъде оценяван през призмата на този опит. Именно затова руските официални представители постоянно подчертават въпросите за гаранциите, механизмите за контрол и дългосрочните ангажименти.

Тук има нещо, което не излиза напълно.

Ако целта на Запада действително беше стратегическо отслабване на Русия, както твърди авторът, тогава остава въпросът защо европейските държави продължават да поддържат редица икономически връзки с Москва, макар и значително ограничени. Защо значителна част от руския износ продължава да достига международните пазари? Защо санкционните режими оставят толкова много изключения?

Отговорът вероятно е по-сложен от схемата „Запад срещу Русия“.

Но именно в подобни текстове се вижда как руската политическа класа възприема случващото се.

За нея СВО все по-малко се разглежда като операция, свързана единствено с Украйна. Тя се представя като част от по-дълъг исторически конфликт, в който украинският фронт е само една от проявите на по-широка конфронтация.

Това обяснява и защо в Русия все по-често се говори за икономическа мобилизация, технологичен суверенитет, разширяване на военното производство и преориентиране към Азия. Ако конфликтът се възприема като временна криза, подобни мерки изглеждат прекомерни. Ако обаче се възприема като продължително историческо противопоставяне, логиката става различна.

И точно тук е най-интересната част.

Материалът не разказва толкова за Кая Калас.

Не разказва дори за Украйна.

Той показва как значителна част от руския политически елит разбира самия смисъл на войната и защо смята, че залогът е много по-голям от конкретните бойни действия по линията Купянск–Красноармейск–Запорожие. Независимо дали човек приема тази гледна точка или я отхвърля, тя вече влияе върху решенията, които се вземат в Москва. А това означава, че ще продължи да определя поведението на Русия далеч отвъд настоящия етап на конфликта.