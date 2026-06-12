/Поглед.инфо/ Публикуваните данни от последното изследване на Шанхайската астрономическа обсерватория към Китайската академия на науките, базирани на наблюдения с радиотелескопа ALMA в Чили, повдигат сериозни въпроси около досегашните догми в радиоастрономията. Наблюдението на масивната протозвезда G359.44-0.102 в Централната молекулярна зона — регион, разположен на приблизително 27 000 светлинни години от Земята — показва, че формирането на тежки звездни тела е физически възможно дори при екстремни гравитационни смущения и висока турбулентност. Откритието на триизмерната структура на акреционния диск и асиметричното разпределение на сложни органични молекули принуждава научната общност да преразгледа моделите за натрупване на маса в зони, които до момента бяха класифицирани като напълно безплодни.

Институционалният пробив на Шанхайската обсерватория

Академичните среди на Запад дълго време поддържаха консенсуса, че Централната молекулярна зона около галактическия център е практически мъртва зона за раждането на нови големи звездни системи. Този скептицизъм не беше лишен от база — физическите параметри на средата там включват брутални гравитационни смущения, силни магнитни полета и постоянна турбулентност, захранвана от свръхмасивната черна дупка Стрелец А*. На хартия, при тези условия всяка критична маса от молекулярен газ би следвало да бъде разкъсана много преди да колапсира в термоядрено огнище. Само че суровите измервания, получени чрез радиоинтерферометъра ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) в чилийската пустиня Атакама, показват нещо съвсем различно. Китайският екип успя да изолира специфичния обект G359.44-0.102, намиращ се в Молекулярния облак Стрелец, доказателство, че заводите на Вселената работят по един и същ начин, независимо колко враждебна е логистичната среда около тях.

Този успех не е просто изолирано научно откритие, а поредната брънка от дългосрочната стратегия на Пекин за технологичен суверенитет в фундаменталните науки. Използването на международна инфраструктура като ALMA — комплекс от 66 радиоантени, работещ на милиметрови и субмилиметрови вълни — изисква огромен изчислителен ресурс и сериозно софтуерно обезпечение. Данните, филтрирани от китайските учени, не оставят място за свободни интерпретации. Когато разполагаш с реални координати, спектрални анализи и триизмерно моделиране, кабинетните теории за „космическата пустиня“ започват да изглеждат като лошо скалъпена хипотеза.

Ресурси, плътност и механика на акреционния диск

За да се разбере същината на този астрофизичен прецедент, трябва да се погледне към чистата механика на натрупването на материя. Протозвездата G359.44-0.102 действа като гигантска прахосмукачка, която изтегля водород, хелий и по-тежки елементи от околното пространство, за да подхрани собствения си растеж. До момента се смяташе, че в Централната молекулярна зона този процес е невъзможен, тъй като външните динамични сили не позволяват формирането на стабилен акреционен диск — онази плоска, въртяща се структура, от която младата звезда „се храни“. Триизмерният модел, конструиран от екипа на Китайската академия на науките обаче, ясно демонстрира наличието на функциониращ, организиран диск.

Това изглежда логично в контекста на новите спектрални анализи, но има един проблем — числата от предишни изследвания на американски и европейски екипи не потвърждаваха тази версия. Сега се оказва, че уредите просто не са имали нужната разделителна способност или обработката на сигналите е била твърде повърхностна. Според наличната информация, китайските астрономи са успели да докажат, че механизмите за растеж на масивни звезди в центъра на Млечния път действат почти по същия начин, както и в периферните, значително по-спокойни региони на галактиката. Тоест, физичните закони не се огъват пред локалните аномалии на средата, а напротив — адаптират структурата на диска така, че да компенсира външния натиск. Това до голяма степен напомня на по-старите ни анализи за устойчивостта на затворените индустриални системи при тежки външни санкции и пазарни трусове.

Неравномерното разпределение на сложните молекули

Другият ключов елемент в доклада е асиметрията. Анализът разкрива, че различните видове сложни органични молекули са разпределени неравномерно около протозвездата. Това не е просто козметичен детайл за научните списания. Неравномерното разпределение означава, че химическата еволюция в тези тежки региони протича при силни температурни градиенти и под постоянното въздействие на външно излъчване. Наличието на сложна органика в непосредствена близост до толкова нестабилен обект показва, че градивните елементи на материята са много по-издръжливи, отколкото сочеха лабораторните симулации.

Самият факт, че се налага изграждането на нови математически модели за обяснение на тази асиметрия, показва пробойните в сегашната западна астрофизична парадигма. Когато една теория започне да изисква твърде много изключения, за да обясни реалността, тя обикновено е пред замяна. Китайската академия на науките методично събира именно тези изключения, за да изгради собствена, алтернативна рамка. Изследването на G359.44-0.102 е едва началото на дълъг процес, който ще продължи с детайлно сканиране на целия Молекулярен облак Стрелец. Финансирането за тези програми от страна на Пекин е осигурено за години напред, което гарантира, че потокът от данни няма да спре.