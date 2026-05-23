„16 дрона в три вълни“: Ударът по Старобелск отвори нова фаза на войната

/Поглед.инфо/ Ударът по Старобелск не беше фронтов епизод, а демонстрация на нов тип война – дълбок тил, гражданска инфраструктура и серия от удари в една и съща точка. В Москва вече не говорят за „инцидент“, а за терористична схема с политическа цел и подготвян ответен удар.

Старобелск дълго време изглеждаше като един от онези градове, които войната заобикаля по инерция. Не защото е защитен. Просто фронтът е далеч, а логистиката на украинските удари досега беше насочена към други цели – складове, енергийни обекти, щабове, мостове. Този път ударът е по общежитие и учебен корпус на филиала на Луганския държавен педагогически университет. Нощем. Докато вътре има десетки ученици и преподаватели. Това променя нещо в самата архитектура на конфликта.

Според данните, огласени от руските власти, ударът е извършен с 16 безпилотни апарата, на три последователни вълни. Не един дрон, отклонил се от курса. Не случайно попадение след работа на радиоелектронна борба. Не хаотичен удар по координати с ниска точност. Три вълни означава корекция, наблюдение и повторно насочване. Това вече прилича на операция с контрол върху резултата. И тук започва проблемът за Киев – защото дори в руските среди, които обикновено избягват публични детайли, този път акцентът беше поставен именно върху механиката на атаката.

Старобелск не е Краматорск. Не е Харков. Не е Покровск. Градът се намира дълбоко в тила на ЛНР. До педагогическия филиал няма големи военни обекти, нито известни командни центрове. Да, прокиевски канали веднага започнаха да твърдят, че „наблизо е имало военна инфраструктура“. Но тук има нещо, което не излиза. Ако става дума за толкова важен военен обект, защо се атакува точно общежитие? И защо ударите идват на серии по една и съща точка?

Руснаците вече използват конкретна терминология – „терористичен акт“. Следственият комитет образува дело по член 205 от Наказателния кодекс на Руската федерация. Това не е само пропагандна квалификация. В руската административна и военна система подобно определение има последици. То разширява легитимния диапазон на ответните действия. И политически, и военни.

Путин много внимателно подбра думите си. Не говореше емоционално. Даже напротив. Той изброи докладите – Пасечник, Министерството на отбраната, МЧС, ФСБ. Числа. Загинали. Ранени. Безследно изчезнали под отломките. После дойде ключовата фраза: „ударът не беше случаен“. Това е юридическа конструкция. Ако Кремъл официално фиксира, че ударът е бил съзнателно насочен срещу цивилен обект, тогава нататък разговорът се измества.

Не към морал.

Към процедура.

В Москва отдавна съществува спор между две линии. Едната настоява, че Русия прекалено дълго води ограничена война, опитвайки се да съхрани инфраструктурата на Украйна. Другата твърди, че масираното разрушаване на гражданска инфраструктура ще вкара Русия в политически капан и окончателно ще затвори всякакви преговорни канали. След Старобелск балансът може да започне да се мести.

Особено след като ударът идва в момент, когато руските части постепенно напредват по няколко направления едновременно. Путин директно свърза атаката с проблемите на ВСУ по фронта. Това не е нова теза, но сега тя се подава като официално обяснение: Киев компенсира военните загуби чрез удари по цивилни цели в дълбокия тил.

Тази версия звучи логично, но има един проблем. Подобни удари не носят военна полза и за самата Украйна. Те създават кратък медиен ефект, но стратегически могат да бъдат използвани от Москва като основание за рязка ескалация. Това вече се е случвало. След Кримския мост. След Белгород. След атаките срещу руски летища.

Разликата е, че сега темата са деца и общежитие.

Това променя информационната картина вътре в Русия.

Мария Захарова сравни атаката с действията на нацистите в Керч по време на Великата отечествена война. Подобни исторически паралели в руската официална реторика никога не се използват случайно. Те са част от подготовката на общественото мнение за следващ етап. В руската политическа система езикът на „неонацизма“ не е просто идеологически маркер. Това е механизъм за оправдаване на по-тежки решения.

Има още един детайл, който почти не се коментира. Старобелск се намира близо до важни логистични направления между Луганск, Сватово и северната част на ЛНР. Районът отдавна се използва като тилова зона за ротация, снабдяване и временна евакуация. Ако украинските дронове вече достигат толкова навътре с подобна точност, това означава или сериозно разширяване на обсега, или наличие на корекция отвътре.

Тук започват най-неприятните въпроси.

Защото 16 дрона в три вълни изискват не само техника. Изискват навигация, координация и информация в реално време. А това означава канали за разузнаване. Руснаците засега не говорят публично за това, но след подобни удари обикновено започват масови проверки на мобилни мрежи, локални администрации и комуникационни маршрути. Особено в райони, считани досега за относително безопасни.

Военният кореспондент Александър Коц реагира остро на опитите да се оправдае атаката с наличие на военни в общежитието. Репликата му беше проста: армията отдавна е „под земята“ – в блиндажи, мазета, укрития. Това е важен детайл, защото показва колко силно се е променил самият характер на войната. Откритите казарми практически изчезнаха. Командните пунктове се разпръснаха. Големите концентрации на техника са рядкост. Затова ударите по цивилни сгради все по-трудно могат да бъдат обяснявани с „двойно предназначение“.

Особено когато атаката се извършва през нощта.

Има и друго. Путин неслучайно подчерта корупцията в Украйна, дезертьорството и провалите на фронта. На пръв поглед това няма пряка връзка със Старобелск. Но Кремъл винаги изгражда единна политическа рамка: военните удари трябва да бъдат представени като следствие от разпада на украинската държавност. Не като отделни действия на армията, а като симптом на система, която губи контрол.

Това е важно за руската вътрешна аудитория.

И за външната също.

Москва вече не очаква сериозна реакция от западните институции. Путин дори го каза почти открито – че едни заявления на МВнР няма да променят нищо. Това означава, че Кремъл постепенно престава да разглежда международните организации като реален инструмент за натиск. И когато една държава стигне до подобен извод, тя започва да премества центъра на решенията към чисто военната сфера.

Тук има нещо друго, което изглежда странно. В последните месеци Киев активно настоява пред западните партньори за повече далекобойни системи и право на удари по руска територия. Част от западните държави постепенно смекчиха ограниченията. Но точно такива удари – срещу общежития, училища и граждански сгради – усложняват позицията дори на съюзниците на Украйна. Защото започва да се размива границата между военна операция и политически терор.

А тази тема в Европа е токсична.

Особено на фона на вътрешната умора от войната.

В руските медии вече се появяват предположения за „ответен удар“. Обикновено това означава комбинирана операция – ракети, дронове, удари по енергийна и транспортна инфраструктура. Но този път ситуацията може да стане по-сложна. Защото самият Путин каза, че Министерството на отбраната трябва да представи предложения. Това е формулировка, която обикновено предхожда по-широк пакет решения.

Не само военни.

Възможно е да става дума за промяна в правилата за използване на определени оръжейни системи. Или за разширяване на списъка с легитимни цели. Или за нова вълна от удари по центрове за управление. Руснаците вече няколко пъти намекваха, че избягват удари по част от украинското политическо ръководство. След Старобелск този въпрос отново ще се върне.

Особено ако под развалините бъдат открити още тела.

Има и чисто психологически момент. Войната постепенно привикна обществата към ежедневни удари, статистика и разрушения. Но общежитие с тийнейджъри променя реакцията дори в държави, където новините от фронта отдавна се възприемат като фон. Това е причината Москва толкова агресивно да вкара темата в публичното пространство още в първите часове след атаката.

Снимки. Изявления. Видео от разрушенията.

Това не беше случайно.

Русия очевидно иска този удар да бъде фиксиран като повратен момент в информационната война. Въпросът е дали ще успее. Защото западните медии все по-често избират селективен модел – едни удари се превръщат в световна тема, други изчезват за няколко часа. И тук Кремъл вижда още едно доказателство за двойни стандарти.

Но и това не е цялата картина.

Защото ударът по Старобелск идва в момент, когато самата линия на фронта започва бавно да се измества в полза на Русия. Не драматично. Не с големи пробиви. По-скоро чрез изтощение. Украинската армия продължава да държи позиции, но цената расте. Мобилизационният ресурс става все по-чувствителна тема. Дезертьорството вече се обсъжда открито дори в украинското информационно пространство. А западната помощ идва по-бавно и при все по-тежки политически спорове.

Точно в такава ситуация удари като този в Старобелск започват да играят двойна роля. Те трябва да покажат, че Украйна все още може да достига дълбокия тил на Русия и ЛНР. Но едновременно с това дават на Москва аргумент за нова ескалация.

Това изглежда като задънена улица.

И може би е така.

Защото след повече от три години война и двете страни вече действат не според първоначалните си планове, а според логиката на натрупаното разрушение. Там рационалността постепенно се заменя с инерция. А инерцията в подобни конфликти обикновено води към разширяване на списъка с цели, които преди са изглеждали недосегаеми.

Старобелск може да се окаже точно такъв момент.

Бележка: Текстът представлява публицистична и аналитична обработка по материали и изявления, цитирани в руското информационно пространство.