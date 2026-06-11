Северна Корея вече не е изолирана държава, а ключов елемент от евразийската стратегия на Китай и Русия

/Поглед.инфо/ Посещението на Си Дзинпин в Пхенян не беше протоколна визита, а сигнал за ускорено стратегическо сближаване между Китай и Северна Корея в момент, когато вниманието на САЩ остава концентрирано върху Украйна и Близкия изток. Срещата с Ким Чен Ун очерта нова фаза в отношенията между двете държави, включваща координация по въпросите на сигурността, икономиката и бъдещето на Източна Азия. Зад официалните декларации прозира по-голяма картина – изграждането на евразийска система от съюзи, която постепенно променя баланса на силите.

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Седем години са дълъг период в международната политика. Особено когато става дума за регион като Източна Азия, където скоростта на стратегическите промени често изпреварва способността на анализаторите да ги осмислят. Именно затова посещението на китайския лидер Си Дзинпин в Северна Корея заслужава по-внимателен прочит от обичайните дипломатически формулировки за „приятелство“ и „сътрудничество“.

Последният път, когато Си беше в Пхенян, светът изглеждаше различно. Русия все още не беше във война с Украйна. Китай не беше подложен на толкова мащабен технологичен и търговски натиск от Съединените щати. Близкият изток не беше потънал в поредния цикъл на конфронтация. Тайванският въпрос не беше достигнал сегашната степен на военно напрежение. Днес всички тези фактори действат едновременно и именно в тази среда Пекин реши да върне Северна Корея в центъра на регионалната си стратегия.

Официалните съобщения от китайската агенция „Синхуа“ и севернокорейската KCNA говорят за „нов исторически етап“ в отношенията между двете страни. Такива формулировки по правило са внимателно подбирани. Китайската дипломатическа машина рядко използва подобни определения без предварително съгласувано политическо съдържание. От публикуваните информации става ясно, че разговорите са били значително по-мащабни от традиционните декларации за добросъседство. На масата са били теми като сигурността в Североизточна Азия, координацията на международните позиции, икономическото сътрудничество и механизмите за стратегическо взаимодействие при кризи.

Това обаче е само видимата част.

По-интересно е какво се случва извън официалните протоколи.

Няколко дни преди пристигането на Си Дзинпин севернокорейското Министерство на отбраната направи необичайно остро изявление срещу доставките на американски оръжия за Южна Корея, Япония и Тайван. В него се говореше за готовност за „симетрични и асиметрични военно-технически мерки“. Подобна формулировка в севернокорейския политически език обикновено означава широк спектър от действия – от разполагане на нови оръжейни системи до демонстративни военни операции.

Паралелно с това Тайван провеждаше мащабни учения с американските системи HIMARS. Съвпадението на тези събития изглежда прекалено точно, за да бъде случайно.

Пекин прекрасно разбира един фундаментален факт. Ако някога се стигне до реална операция около Тайван, основният въпрос няма да бъде само способността на Китай да пресече Тайванския проток. Китайската армия разполага с достатъчно ресурси за подобен сценарий. По-големият проблем е евентуалната намеса на регионалните съюзници на Вашингтон – Япония и Южна Корея.

Точно тук ролята на Северна Корея става особено важна.

Пхенян притежава една от най-многочислените армии в света, огромни артилерийски запаси и ракетни сили, които могат да създадат сериозни проблеми на всяка държава в региона. Самото съществуване на подобна заплаха е достатъчно, за да принуди Сеул и Токио да задържат значителна част от военните си ресурси на собствена територия.

От гледна точка на Китай това е изключително ценен стратегически актив.

Съществува и второ измерение на визитата, което често остава на заден план. След подписването на руско-севернокорейския договор за стратегическо партньорство през 2024 година влиянието на Москва в Пхенян очевидно нарасна. Разшириха се транспортните връзки, икономическите контакти и военното сътрудничество. Китай едва ли гледа спокойно на прекомерно засилване на която и да е външна сила по собствената си граница, дори когато става дума за Русия.

Тук обаче не става дума за съперничество.

По-скоро става дума за опит за балансиране и разпределяне на влиянието. Северна Корея постепенно се превръща в пространство, където Москва и Пекин не се конкурират, а натрупват паралелни позиции. Това е различен модел от класическата геополитика на XX век. Вместо борба за контрол се наблюдава стремеж към съвместно укрепване на държава, която изпълнява важна функция в общата архитектура на сигурността.

Именно затова икономическото измерение на историята е не по-малко важно от военнополитическото.

Дълги години западните анализи представяха Северна Корея като икономически обречена държава. Част от тези оценки действително се основаваха на реални проблеми. Международните санкции, ограничените пазари и технологичната изолация създаваха сериозни ограничения.

Днес картината изглежда по-сложна.

Според публикации в западни медии, включително The Wall Street Journal, севернокорейската икономика демонстрира признаци на активизация. Разширяват се строителните програми. Появяват се нови услуги. Увеличава се използването на дигитални разплащания. Нараства потокът от китайски стоки и технологии. Част от ограниченията очевидно продължават да действат, но практиката показва, че икономическите санкции рядко функционират така, както са замислени на теория.

Историята на Северна Корея съдържа един урок, който заслужава внимание далеч извън пределите на Корейския полуостров.

През последните десетилетия Пхенян беше подложен на натиск, който би разрушил голяма част от държавите по света. Въпреки това политическата система оцеля. Военният потенциал беше увеличен. Ядрената програма беше доведена до завършен вид. А днес същата тази държава е приемана от Китай и Русия като стратегически партньор.

Това не означава, че севернокорейският модел може да бъде копиран или идеализиран. Много от вътрешните механизми на страната остават непрозрачни. Статистиката често е ограничена. Реалното състояние на икономиката трудно може да бъде независимо проверено.

Но има нещо друго.

Северна Корея показа, че държава с ограничени ресурси може да компенсира слабостите си чрез последователност, мобилизация и ясна стратегическа цел. Това е качество, което липсва на редица значително по-богати страни.

Още по-показателен е фактът, че днес КНДР се оказва част от процес, който надхвърля рамките на корейския въпрос.

В действителност става дума за формиране на нова евразийска конфигурация. Русия, Китай, Северна Корея, Иран и редица други държави постепенно изграждат паралелни канали за търговия, логистика, технологии и сигурност. Този процес не е формален съюз по образец на НАТО. Няма общ щаб, няма общ договор, няма единно командване.

Но има нещо по-важно – общ интерес.

За тези държави основният въпрос е как да намалят зависимостта си от системи, контролирани от Запада. Именно около този въпрос се изграждат новите икономически и политически връзки.

Посещението на Си Дзинпин в Пхенян показва именно това.

Китай не инвестира политически капитал в Северна Корея от сантиментални причини. Пекин действа прагматично. Северна Корея предоставя стратегическа дълбочина, военен потенциал и географско предимство. В замяна получава икономическа подкрепа, инвестиции и политическа защита.

Тази схема работи и за Русия, която също разширява отношенията си с Пхенян.

Предстои да видим доколко устойчив ще бъде този модел и дали ще издържи на бъдещи кризи. Но едно вече изглежда очевидно. Северна Корея повече не е държавата, която международните медии описваха през 90-те години. Тя постепенно се превръща в елемент от много по-голяма конструкция, която обхваща целия евразийски континент.

Колкото повече вниманието на Вашингтон остава концентрирано върху Украйна, Близкия изток и вътрешнополитическите проблеми на САЩ, толкова повече пространство получават регионални играчи като Китай и Северна Корея да променят собствената си среда за сигурност. Дали това ще доведе до нов баланс или до нови конфликти, засега никой не може да каже с увереност.

Но посещението на Си Дзинпин в Пхенян подсказва, че в Азия вече се подготвя следващата голяма глава от глобалното преразпределение на силите.