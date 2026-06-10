Русия спори не за фронта, а за целта на войната: защо дебатът се премести от Донбас към Москва

/Поглед.инфо/ Военният експерт Константин Сивков поставя под съмнение оценките на Владимир Зеленски за руските загуби, но далеч по-важен в неговия анализ е другият въпрос – защо Москва продължава да воюва по правила, които според част от руските военни среди ограничават възможностите за стратегически пробив. От фронта в Донбас до идеите за удари по центровете на властта в Киев и опасенията за вътрешна дестабилизация, спорът постепенно се измества от тактиката към самия смисъл на войната.

През последните седмици вниманието около украинския конфликт отново се концентрира върху въпроса за загубите. Причината е поредното изявление на Владимир Зеленски, според което руската армия губи около 30 хиляди души месечно, а украинските загуби са многократно по-ниски. Подобни числа традиционно предизвикват оживени реакции както в Русия, така и на Запад, защото войната отдавна се е превърнала и във война на статистиките. Проблемът е, че почти никоя от страните не публикува данни, които могат да бъдат независимо проверени.

Именно върху това обръща внимание военният анализатор Константин Сивков. Според него числата, посочени от Киев, не съответстват на реалната картина на фронта. Аргументът му е сравнително прост. Ако Русия действително губеше по 30 хиляди военнослужещи месечно, това би означавало над 360 хиляди души годишно. Подобен мащаб би трябвало да оставя ясно видими социални, демографски и политически последствия вътре в страната. Според него такива признаци не се наблюдават в степента, която би съответствала на подобни загуби.

Тук обаче започва по-интересната част от разговора. Самият автор на публикацията признава, че не е склонен да приема безусловно всички оценки на Сивков. Причината е, че характерът на войната през 2025 и 2026 година се различава съществено от този през първите месеци на конфликта. Огромното присъствие на дронове във въздуха промени изцяло начина, по който се използват танковете, артилерията и бронетехниката. Машини, които преди се смятаха за основен инструмент на настъплението, днес често се превръщат в лесна мишена за евтини безпилотни системи.

Поради това численото превъзходство в бронетехниката вече не носи автоматично решаващо преимущество. На много участъци от фронта танковете се използват предпазливо или изобщо не се използват за класически пробиви. Бойното поле се наблюдава практически непрекъснато. Движението на големи колони трудно остава скрито. Всяко съсредоточаване на сили бързо попада под ударите на дронове, високоточна артилерия или ракети.

Сходен спор съществува и около артилерията. Русия безспорно разполага с по-голям производствен потенциал и редица западни оценки действително посочват значително по-високо производство на боеприпаси. Въпросът обаче не е само колко снаряда се произвеждат, а как се използват. През цялата война се натрупаха множество примери, показващи, че точността, разузнаването и скоростта на откриване на целите често се оказват по-важни от абсолютния брой изстрели.

Именно затова спорът за загубите постепенно прераства в спор за ефективността на стратегията. Ако едната страна разполага с повече ресурси, но войната продължава четвърта година без решителен резултат, логично възниква въпросът какво точно ограничава превръщането на това ресурсно предимство в политическа победа.

Точно тук се намира централната идея на Сивков. Според него проблемът не е във възможностите на армията, а в политическите ограничения, поставени върху нейното използване. Той твърди, че руските въоръжени сили разполагат с достатъчно средства за по-мащабни операции, но не получават необходимите политически решения за тяхното провеждане.

Това е особено видно в дебата за ударите срещу украинското ръководство. Още от началото на конфликта част от руските военни експерти настояват, че основната слабост на Москва е отказът да атакува системно политическите центрове на управление. Според тях се унищожава инфраструктура, складове, електроцентрали и логистични обекти, но не се засяга достатъчно самата структура на властта.

Други анализатори възразяват, че подобни действия биха създали огромни международни последствия и трудно биха довели до автоматичен военен резултат. Историята предлага достатъчно примери, в които ликвидирането на отделни лидери не води до рухване на държавната система. Напротив, понякога мобилизира обществото и създава нови центрове на съпротива.

В руското обществено пространство този спор става все по-видим. След всяка украинска атака срещу руска инфраструктура, транспортни обекти или цивилни цели се появяват въпроси защо отговорът не е насочен към най-високите нива на украинската власт. Именно на тази обществена атмосфера стъпва и аргументацията на Сивков.

Още по-показателно е, че в неговия анализ фронтът постепенно остава на втори план. Основният страх, който той описва, не е военен разгром, а вътрешнополитическо изтощение. Тезата му е, че продължителната война създава риск от натрупване на обществено недоволство, което външни сили биха могли да използват за дестабилизация.

Подобни предупреждения не са нови. Още от началото на конфликта различни руски анализатори сравняват ситуацията с периоди от руската история, когато вътрешните сътресения са се оказвали по-опасни от външния противник. Сивков прави директна аналогия с последните години на Руската империя, когато фронтът продължава да функционира, но политическата система започва да губи устойчивост.

Тук се появява и друг важен мотив – отношението към икономическите елити. В анализа се прокрадва убеждението, че част от големия бизнес печели от съществуващото положение и няма интерес от радикални промени. Това е стара тема в руската политическа традиция, която периодично се връща при всяка голяма криза.

Особено интересна е и частта, посветена на бъдещето след войната. Според Сивков рискът за Русия не е класическо военно поражение, а сценарий на вътрешна криза, последвана от външна намеса. Именно в този контекст той коментира идеята за транспортна връзка през Беринговия проток между Азия и Северна Америка.

Тук анализът навлиза в силно спекулативна територия. Проектите за тунел или мост през Беринговия проток се обсъждат от десетилетия и обикновено се разглеждат като икономически или инфраструктурни инициативи. Сивков обаче ги разглежда през призмата на военната сигурност. Според него подобна връзка би могла хипотетично да придобие съвсем различно значение при сценарий на тежка вътрешна криза в Русия.

Тази теза трудно може да бъде доказана и остава по-скоро политическа хипотеза. Но самият факт, че подобни идеи се обсъждат сериозно в част от руските експертни среди, показва колко дълбоко недоверието към Запада продължава да влияе върху стратегическото мислене в Москва.

Всъщност най-важното в цялото изказване на Сивков не е нито спорът за загубите, нито тунелът под Беринговия проток. По-същественото е друго. Все по-голяма част от дискусията в Русия вече не се концентрира върху въпроса дали армията може да напредва. Спорът се измества към въпроса каква точно победа се търси и каква цена е приемлива за нейното постигане.

Това е различен тип дебат. Той не е свързан с отделни населени места, километри фронт или ежедневни сводки. Става дума за политическата логика на самата война. Докъде трябва да стигне Русия? Как изглежда приемливият край на конфликта? Възможен ли е компромис? Или всяко спиране на сегашните позиции ще бъде възприето от част от обществото като незавършена операция?

На тези въпроси засега няма общ отговор дори вътре в самата Русия. Именно затова подобни изказвания предизвикват толкова голям интерес. Те отразяват не просто военен анализ, а нарастващ спор за бъдещето на конфликта, за неговите цели и за границите на възможния компромис.