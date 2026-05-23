„Путин нареди отмъщение“: След удара по колежа в ЛНР Москва заговори за „Орешник“ и край на преговорите

/Поглед.инфо/ Ударът срещу общежитието в Старобилск отвори нова фаза на войната. В Москва вече не говорят само за ответни удари, а за демонстративно наказание. Името на „Палантир“ излезе на преден план, а в Киев започнаха разговори за възможен удар с „Орешник“.

Войната навлезе в опасна зона, в която вече не се обсъжда само фронтът, а самата логика на ответния удар. Това се случи след атаката срещу професионалния колеж в Старобилск, в ЛНР. Според руските данни ударът е нанесен по общежитие, където по това време са спели десетки ученици между 14 и 18 години. Няма особено значение дали става дума за дрон, управляем боеприпас или комбинирана атака. Значение има друго — в Москва това беше квалифицирано не като „военен инцидент“, а като терористична атака.

Терминът е важен.

Русия използва различни формулировки през последните години — „удар по гражданска инфраструктура“, „диверсия“, „провокация“. Тук беше използвана думата „тероризъм“ директно от Путин. Това автоматично прехвърля ситуацията в друга правна и военна категория. Не само риторично. В руската система подобна квалификация позволява разширяване на спектъра от легитимни цели и създава основание за действия извън досегашния ритъм на войната.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако Москва действително е възприела удара като терористичен акт, тогава възниква въпросът защо реакцията идва чак сега. От 2022 г. насам Русия многократно обвинява Киев в атаки срещу цивилни обекти — Белгород, Донецк, Курск, Кримския мост. Но този път атмосферата е различна. Тя се усеща дори в дребните детайли. В официалните съобщения липсваше характерният бюрократичен език. Военните кореспонденти започнаха да говорят почти синхронно за „край на дипломатическия период“. В 20:40 Путин свика постоянните членове на Съвета за сигурност. Това беше демонстративно подчертано.

Не е случайно.

В Москва отлично разбират ефекта на часовника. Особено когато става дума за телевизионна война. Часът беше превърнат в сигнал сам по себе си — нещо като административно отброяване преди следващата фаза. Руският политически апарат работи така още от чеченските кампании. Първо идва квалификацията. После заседанието. След това започват контролирани течове към военните канали. И едва тогава се случва самият удар.

Този механизъм вече се вижда.

Паралелно с това започна друго — внезапното активиране на темата за тактическото ядрено оръжие. До скоро подобни разговори се държаха на по-ниско ниво — блогъри, маргинални коментатори, телеграм канали. Сега тезата излезе по-близо до официалния дискурс. Заговори се за „Орешник“. За демонстративен удар. За Лвов. За инфраструктурен срив.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Русия прекрасно знае, че реалното използване на тактическо ядрено оръжие ще промени статута ѝ не само пред НАТО, но и пред Китай, Индия и Глобалния юг. Москва досега внимателно пазеше образа си на държава, която воюва конвенционално, независимо от мащаба на конфликта. Ядрен удар — дори ограничен — би разрушил този баланс. Особено пред Пекин, който системно настоява срещу ядрена ескалация.

Затова вероятно става дума за друго.

По-скоро за психологическа операция с контролирано изтичане на страх. Руснаците отлично умеят това. В края на краищата самата ракета „Орешник“ беше превърната в медиен инструмент още преди да бъде напълно изяснено реалното ѝ бойно предназначение. Войната вече не се води само с експлозиви, а с очакване на експлозиви. Понякога паниката около удара е по-ценна от самия удар.

И тук се появява „Палантир“.

Компанията от години работи с Пентагона, ЦРУ и НАТО. Това не е тайна. По-интересното е друго — Украйна постепенно беше превърната в тестова среда за системи за обработка на бойни данни в реално време. Не става дума само за насочване на ракети. Става дума за алгоритмично управление на бойното поле. Събиране на сигнали от сателити, дронове, радиолокация, мобилни устройства, социални мрежи. След това системата предлага приоритетни цели според зададени параметри.

Студен процес.

Няма морал вътре. Само вероятност за поражение, скорост на реакция и оценка на ефективността. Ако в радиус има военно присъствие — алгоритъмът маркира района. Ако има движение на техника — рискът се повишава. Ако координатите са потвърдени няколко пъти — целта става „валидна“.

Проблемът е, че общежитията, училищата и болниците често се оказват в същите масиви данни.

Това вече се случи в Ирак. После в Афганистан. После в Газа. Американската армия дълго време наричаше това „collateral damage“ — съпътстващи щети. След време започнаха да говорят по-сухо — „непредвидено присъствие на цивилни“. Езикът постепенно беше стерилизиран.

Сега същият модел влиза в Източна Европа.

Руснаците очевидно се опитват да изградят тезата, че ударът в Старобилск е не просто украинско решение, а продукт на западна технологична инфраструктура. Затова се споменава „Палантир“. Затова се намесва Пентагонът. Не само заради политически ефект, а защото Москва иска да прехвърли отговорността отвъд Киев.

Към архитектите.

Тук има още един детайл. В деня на атаката Вашингтон официално потвърди нов пакет оръжейни доставки, включително установки „Стрела“. Почти едновременно американската страна охлади темата за преговорите. В Москва това се чете еднозначно — като сигнал, че САЩ дават свобода на Киев за по-рискови операции.

Именно затова руските канали започнаха да говорят за „развързани ръце“.

Не е задължително това да означава непосредствен ядрен сценарий. По-вероятно е да означава масирани удари по критична инфраструктура — мостове през Днепър, железопътни възли, енергийни подстанции, центрове за вземане на решения. Особено след като Русия от месеци натрупва капацитет за комбинирани удари с „Кинжал“, „Искандер“, Х-101 и дронове „Геран“.

Но и тук има противоречие.

Русия говори за „терористични методи“ на Киев, а паралелно подготвя удари, които също неизбежно ще засегнат цивилна инфраструктура. Това е старата логика на ескалацията — всяка страна оправдава собственото си разширяване на допустимото чрез действията на другата. След определен момент никой вече не говори за граници. Само за ефективност.

Старобилск може да се окаже именно такава точка.

Не заради военния мащаб на атаката, а заради политическото ѝ използване. Русия има нужда от събитие, което да обясни пред обществото защо войната преминава към още по-тежък режим. Киев — обратното — има интерес да показва, че може да удря дълбоко и болезнено. А западните технологични компании междувременно получават безценен материал за следващото поколение автономни системи за война.

Това е най-опасното в цялата история.

Не самата ракета. Не дронът. А постепенното прехвърляне на решенията към системи, които не носят морална отговорност. След всяка атака политиците могат да кажат: „Алгоритъмът е сбъркал“. Военните — „координатите бяха потвърдени“. Компанията — „ние само предоставяме технология“.

И никой не е виновен.

Така изглежда войната на XXI век — раздробена между изпълнители, оператори, консултанти, частни корпорации и държавни структури. Един натиска бутона в Харков. Друг валидира данните във Висбаден. Трети поддържа сървърите във Вирджиния. После всички заедно говорят за „нещастен инцидент“.

Междувременно в Старобилск разчистват бетонните плочи.

Именно тук руската реакция може да стане особено опасна. Не защото Кремъл внезапно е загубил контрол, а защото системата започва да вижда стратегическа полза в ескалацията. След години на ограничени операции, частична мобилизация и внимателно дозиране на ударите, Москва може да реши, че продължителната война вече работи срещу нея.

Особено икономически.

Руската индустрия издържа натиска по-добре от очакваното, но ресурсите не са безкрайни. Санкциите не сринаха държавата, но промениха структурата ѝ. Военният сектор поглъща огромен финансов поток. Регионалните бюджети започват да скърцат. Железопътната логистика е претоварена. Авиационният парк се износва. Дори официалните руски икономисти вече говорят за риск от „прегряване“.

Това означава само едно.

Кремъл може да търси не безкрайна война, а шоков момент, който да пренареди баланса. Затова се появяват тези демонстративни сигнали около „Орешник“, тактическите ядрени сценарии и „необратимите решения“. Не защото Москва непременно иска ядрена размяна, а защото се опитва да върне страха като инструмент на дипломацията.

Страхът почти беше изчезнал.

В Европа постепенно свикнаха с войната. Борсите реагират все по-слабо. Политиците говорят за доставки на ракети както преди говореха за квоти за мляко. Дори ударите по руска територия вече не предизвикват особен шок. Това е лош знак за всяка ядрена държава. Когато противникът престане да се страхува, започваш да търсиш нов праг.

Москва очевидно търси точно това.

Бележка: Текстът е публицистична и допълнена редакционна обработка по предоставен материал за Поглед.инфо.