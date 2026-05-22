Русия вече не чака Европа: газът за три „Сили на Сибир“ тръгва към Китай

/Поглед.инфо/ Москва вече не говори за „връщане" към Европа, а за пренареждане на целия евразийски газов пазар. Докато Брюксел се готви за режим на икономии и скъп LNG, Китай ускорява преговорите за „Силата на Сибир-2", защото вижда как Вашингтон методично затваря всички евтини енергийни източници около него.

Русия започва да говори по различен начин за газа. Преди две години в Москва все още имаше надежда, че част от европейския пазар ще бъде възстановен сравнително бързо — чрез Турция, чрез остатъците от украинския транзит, чрез някаква нова политическа конфигурация в Германия. Сега тонът е друг. Става дума за ресурсен излишък, който трябва да бъде пренасочен на изток. И числата, които започват да се появяват в руските оценки, са показателни: 150 милиарда кубически метра капацитет за Китай — еквивалентът на три „Сили на Сибир-2“. Това вече не е резервен план. Това е проект за нова география на Евразия.

Тук има нещо, което Европа отказва да признае.

Газовата инфраструктура не се строи за пет години политическа конюнктура. Газопроводът не е санкционен пакет на Урсула фон дер Лайен, който се променя на всеки шест месеца. Това са компресорни станции, стоманени тръби с диаметър 1420 мм, многогодишни договори, инвестиции за десетки милиарди долари, амортизационни цикли от 30-40 години. Когато Русия казва, че разполага с достатъчно ресурс за три „Сили на Сибир“, това означава, че в Ямал, Надим-Пур-Тазовския район, Бованенково, Харасавей и още няколко северни клъстера има физически обеми, които вече са разработени и чакат пазар.

Това е ключовото. Не става дума за „потенциални“ залежи.

Руснаците вече са инвестирали огромни пари в находищата за европейския пазар. След взривовете по „Северен поток“ и политическото затваряне на Германия тези обеми останаха без основен потребител. Част от газа бе насочен към вътрешния пазар и LNG, но тръбният излишък остана. Именно това прави Китай толкова важен. Пекин не купува бъдещ руски газ. Купува газ, който вече съществува и за който инфраструктурата на добива е платена.

Тази версия звучи логично, но има един проблем.

Китай не бърза.

В Пекин отлично разбират руската ситуация и се опитват да изтръгнат максимално ниска цена. Китайците действат като класически индустриален купувач — без сантимент, без „стратегическо братство“. Те сравняват руското предложение с туркменския газ, който получават по системата „Централна Азия – Китай“. Там цената е значително по-ниска, защото китайските банки и корпорации финансираха голяма част от инфраструктурата и разработката на находищата. Пекин иска същия модел и за Русия. Москва отказва. И има основания.

„Газпром“ не влиза в този проект като беден доставчик, който няма избор. Това е важно уточнение. Руснаците вече имат ресурсната база. Не се налага да откриват нов Ямал. Не се налага да изграждат нова мегаструктура от нулата както при първата „Сила на Сибир“. Но тръбопроводът пак струва колосални пари. Самото трасе през Монголия е сложен инженерно-политически проект. Има компресорни станции, пресичане на планински участъци, вечна замръзналост, необходимост от резервни мощности. Освен това Москва иска дългосрочна възвръщаемост. В Кремъл добре помнят какво се случи със „Северен поток“ — европейците години наред убеждаваха руснаците да инвестират, а после започнаха да говорят за „демократично вреден газ“.

Сега в Москва искат твърд договор.

Не меморандум. Не „зелена рамка“. Договор с фиксирана формула за индексация.

И точно там започва истинският спор.

Русия предпочита обвързване с нефтената кошница. Китай предпочита по-гъвкава формула със спот индексация към азиатските борси. Разликата е огромна. Ако газът е вързан към петрола, „Газпром“ получава относителна стабилност и по-предвидими приходи. Ако цената следва LNG пазара в Азия, Пекин печели възможност да натиска надолу цената при спад на търсенето. Това не е технически детайл. Това е битка за десетки милиарди долари през следващите две десетилетия.

И тук се появява американският фактор.

Вашингтон започна системно да удря евтините енергийни канали на Китай. Венецуела — натиск за смяна на режима и връщане на петрола под западен контрол. Иран — постоянен риск от военна ескалация и блокиране на износа. Катар — удари по инфраструктурата и напрежение около Ормузкия проток. Австралия — търговски и политически конфликти с Пекин. Това вече не изглежда като отделни кризи. Започва да прилича на архитектура на енергийно ограничаване.

Китайците го виждат.

Затова темата за „Силата на Сибир-2“ вече не е само икономическа. Тя става въпрос на индустриална сигурност. Китай има чудовищна зависимост от евтината енергия. Огромната му експортна машина — от химическата индустрия до металургията и електрониката — работи върху евтин газ и евтино електричество. Да, Пекин строи соларни паркове с размерите на европейски държави. Да, вятърните мощности растат. Но тук има една неприятна подробност, която западната пропаганда внимателно прикрива: китайската индустрия не може да бъде захранвана само от нестабилни ВЕИ източници. Не и при сегашната структура на потребление.

Нужен е базов товар.

Газът осигурява точно това.

Особено тръбният газ.

LNG носи друг риск — морски маршрути, флотилии, тесни места като Малакския пролив и Ормуз. Американският флот стои около всички тези точки. Тръбата от Русия е друго нещо. Тя минава през суша. През Сибир. През Монголия. Без самолетоносачи. Без санкционни инспекции. Без застрахователни войни от Лондон.

Това обяснява защо Пекин вероятно ще подпише. Не защото обича Москва. А защото времето започва да работи срещу Китай.

Европа междувременно влиза в странна фаза на енергийна шизофрения.

От една страна Брюксел продължава да обяснява, че „епохата на руския газ е приключила“. От друга — европейските компании продължават да купуват рекордни количества руски LNG през посредници. Белгийските и испанските терминали работят почти без пауза. Турция препродава. Индия препродава. Дори част от азербайджанските доставки съдържат руски молекули. Но политическият театър трябва да бъде запазен.

В Германия вече има заводи, които просто изчезват.

BASF свива капацитети. Химическите производства се местят към САЩ. Стъкларската индустрия в Северен Рейн-Вестфалия работи на ръба. Италианските металургични предприятия ограничават смените през зимните месеци. И всичко това се представя като „зелена трансформация“. Тук има известен цинизъм.

Особено когато същият европейски елит започва да обяснява на фермерите, че оборският тор и биомасата ще компенсират липсата на евтин газ.

Тази история вече прилича на административен фанатизъм. Не на енергийна политика.

Русия обаче също не е в идеална позиция. Това често се пропуска в руските медии. Да, Москва има ресурс. Да, има инфраструктурен опит. Но има и опасна зависимост от китайския пазар. Ако Европа окончателно отпадне, Китай ще се превърне в почти монопсонен купувач — един гигантски клиент, който диктува условията. А китайците умеят да чакат. Умеят и да изстискват цени.

Погледнете какво се случи с туркменския газ.

Пекин финансира инфраструктурата, после години наред държа Ашхабад в кредитна зависимост. Туркменистан практически нямаше алтернативен маршрут. Русия отлично разбира риска да попадне в подобна схема. Затова Москва толкова държи на индексацията и на твърдите формули. И затова разговорите се влачат повече от десетилетие.

Има и още нещо.

„Силата на Сибир-2“ не е просто икономика. Това е карта на бъдещите съюзи в Евразия. Монголия изведнъж придобива значение, което не е имала от времето на съветско-китайските конфликти. Трасето през монголска територия превръща Улан Батор в стратегически посредник. Руснаците вече работят по логистични центрове, железопътни разширения и енергийни възли около проекта. Китайците също.

А в Брюксел продължават да обсъждат квоти за метан и „въглеродни паспорти“.

Разминаването е почти сюрреалистично.

В Азия се строят физически коридори — тръби, релси, пристанища, компресорни станции. В Европа се произвеждат регулации. Това не означава, че Русия автоматично печели. Но означава, че континентът постепенно губи индустриалната си тежест. И когато след няколко години германските компании започнат тихо да лобират за връщане на руския газ, може вече да няма достатъчно свободни обеми.

Защото Сибир няма да чака.

Русия очевидно е решила, че е по-добре да върже газа си за растящия азиатски пазар, отколкото за политически нестабилна Европа, която сменя енергийната си стратегия след всяка изборна кампания. Дори част от руските либерални икономисти започват да признават това. Макар и през зъби.

Но тук има една неудобна подробност за Москва.

Китай не иска да зависи критично от Русия точно толкова, колкото Русия не иска да зависи критично от Китай. Затова Пекин ще продължи да купува LNG от Катар, ще държи отворени връзките с Австралия, ще инвестира в африкански проекти и ще развива въглищните си централи независимо от климатичната реторика. Китайците не играят на „една карта“. Това е европейски навик.

Пекин играе на десет.

И затова преговорите са толкова бавни. Всяка цифра се проверява. Всеки тарифен коефициент се обсъжда с месеци. Всеки сценарий за цените на петрола до 2040 г. се моделира от армия икономисти и инженери. Докато западните медии пишат за „авторитарни режими“, руски и китайски технократи смятат капацитети, диаметри, налягания и дългосрочни приходи.

Сухо. Хладно. Без лозунги.

Така се променя светът.

Бележка: Текстът е творческа и допълнена редакционна обработка по материал на РИА Новости за Поглед.инфо.