Русия прекрати старата игра: Су-35 над Черно море и новата тактика на Кремъл - влиза в преговори само от позиция на сила

/Поглед.инфо/ Докато европейските столици говорят за „дипломация“, британски разузнавателни самолети патрулират край Крим, а руски Су-27 и Су-35 влизат в опасно близки маневри над Черно море. Москва очевидно затваря старата схема на преговори, в която отстъпките се представяха като хуманизъм.

Най-интересното в историята с британския разузнавателен самолет не е самата маневра над Черно море. Подобни прихващания има от десетилетия. Американски RC-135, британски Rivet Joint, френски AWACS, безкрайни патрули около Калининград, Крим, Баренцово море. Това е рутина. Военните я разбират прекрасно. Политиците се правят, че не я разбират.

Тук има друго.

Лондон и НАТО решиха да превърнат самото приближаване на руските Су-27 и Су-35 в информационна операция. Шест метра. „Лудият Иван“. Агресивна маневра. Риск за екипажа. Цялата тази реторика се появи едновременно в няколко британски медии, което обикновено означава координирано подаване на линия от военното или разузнавателното ведомство. Така работят подобни кампании.

Но тогава възниква неприятният въпрос. Какво правеше британският самолет край Крим?

Не край Портсмут. Не над Северно море. Не над Ламанша.

Край Крим.

Тук западният разказ внезапно започва да се пропуква. Защото разузнавателният самолет не лети за туризъм. Той не наблюдава чайки. Той събира електронни сигнатури, работни честоти на радиолокационни станции, активност на ПВО комплекси, комуникация между командни пунктове, реакция на авиацията, времеви интервали за вдигане на дежурни двойки. Това е техническа работа. Много конкретна.

И много опасна.

Особено когато паралелно с това НАТО увеличава морските и въздушните активности в Черноморския регион. Румъния разширява базата „Михаил Когълничану“. В Полша се ускорява инфраструктурата за прием на американски сили. В Прибалтика продължава дискусията за постоянно разполагане на германски части. Финландия вече е вътре в НАТО, а Швеция практически приключи прехода си към пълна военна интеграция.

Тази картина няма нищо общо с „деескалация“.

Русия отлично вижда това. И реакцията ѝ вече е различна от периода 2014–2021 г., когато Кремъл продължаваше да вярва, че може да се договори някакъв минимален баланс със Запада. Минските споразумения бяха централният пример. Москва прие формула, в която Киев получаваше време, Европа получаваше дипломатическа пауза, а Германия и Франция играеха ролята на гаранти. После Ангела Меркел и Франсоа Оланд почти открито признаха, че споразуменията са използвани за превъоръжаване на Украйна.

Това в Москва не беше забравено.

Има един детайл, който на Запад често подценяват — руската политическа система прощава бавно и реагира още по-бавно, но когато вземе решение, почти никога не се връща назад. Точно затова сегашната промяна е по-важна от самата история със Су-35.

Русия престана да разглежда преговорите като инструмент за компромис.

Сега те са инструмент за фиксиране на резултати на терена.

Разликата е огромна.

Преди Кремъл често правеше предварителни жестове — зърнени сделки, енергийни компромиси, паузи в удари по инфраструктура, размени, хуманитарни коридори. Срещу това получаваше санкции, нови доставки на оръжие и поредни обещания, че „няма да има ескалация“. После се появяваха ATACMS. После Storm Shadow. После F-16. После разговори за европейски контингенти.

Тази схема приключи.

Не напълно — тук има нещо, което не излиза докрай ясно. Кремъл все още оставя дипломатически канали отворени. Турция продължава да играе роля. Има контакти през ОАЕ. Има скрити разговори чрез разузнавателни линии. Но вече няма предишната руска готовност да се влиза в преговори срещу обещания.

Само срещу факти.

Точно затова руските ядрени учения се демонстрират толкова открито. Не защото Москва планира ядрен удар. Това е примитивният западен прочит. Истинската цел е друга — психологическо и административно преподреждане на европейската среда за сигурност.

Когато Русия показва движение на компоненти от ядрената триада, тя не изпраща послание само към генералите. Тя говори и на застрахователните компании, на инвеститорите, на операторите на пристанища, на енергийните пазари, на собствениците на военни заводи в Полша, Германия и Чехия. В момента, в който даден регион започне да се разглежда като потенциална цел при ескалация, цената на бизнеса там се променя.

Рязко.

Това изглежда абстрактно, но не е. След началото на войната логистичните тарифи в Черно море се промениха почти мигновено. Рисковите премии за корабоплаване скочиха. Част от застрахователите просто отказаха покритие. Същото важи и за инфраструктурата около военните производства.

Европа започва да разбира това. Бавно.

И затова вътре в НАТО вече има различни скорости. Полша и балтийските държави настояват за максимална конфронтация. Германия говори твърдо, но икономиката ѝ изглежда все по-нервна. Франция периодично изпада в стратегически амбиции, после рязко омеква. Италия традиционно се колебае. Унгария почти открито саботира част от общата линия.

Член 5 изглежда монолитен само на пресконференция.

В реална война нещата стоят другояче.

Тук руските анализатори вероятно виждат шанс. Ако НАТО не е вътрешно сигурно докъде е готово да стигне, тогава натискът върху периферията става полезен инструмент. Не директна атака. По-скоро постоянно държане на напрежението близо до прага.

Черно море е идеално за това.

Тясно пространство. Наситено с радари, кораби, авиация, дронове, разузнавателни полети. Огромен обем електронна война. Руски комплекси С-400 в Крим. Авиация от Бельбек. Безпилотни системи. Американски Global Hawk. Британски разузнавателни полети. Турски интереси. Румънски бази. Всичко е събрано на малка площ.

Достатъчна е една грешка.

И тук вече започва истинският проблем. Защото сегашната руска стратегия изглежда по-малко предсказуема от предишната. Навремето Кремъл почти маниакално избягваше директни рискове с НАТО. Сега демонстративно приближава самолети, провежда ядрени учения, предупреждава Прибалтика, говори за удари по логистични центрове.

Това не означава, че Москва иска война с НАТО. Точно обратното — вероятно се опитва да избегне голяма война чрез рязко покачване на риска за отсрещната страна.

Но има един проблем.

Подобна тактика работи само ако противникът вярва, че си готов да стигнеш докрай.

Ако не вярва — започва да тества границите.

Точно това виждаме сега.

Западът постепенно проверява до каква степен Русия е готова да реагира. Първо HIMARS. После удари по Крим. После далекобойни ракети. После разговори за удари в дълбочина на руска територия. После дронове по стратегически авиобази. Всяка нова стъпка идва след предишната без катастрофален руски отговор срещу НАТО.

От западна гледна точка това изглежда като управляем риск.

От руска — като бавно пълзяща ескалация.

И точно тук терминът „Луд Иван“ става интересен. По време на Студената война така наричат рязката маневра на съветските подводници, които внезапно обръщат курса, за да проверят дали са следени. Маневрата е опасна, защото нарушава очакванията и вкарва хаос в модела на противника.

Сегашното руско поведение прилича именно на това.

Не защото е „лудо“, а защото е непредсказуемо в сравнение с предишния период.

Европейците още не са свикнали с тази промяна. Те продължават да мислят Русия през модела от последните двайсет години — страна, която в крайна сметка винаги ще предпочете компромиса пред директната конфронтация. Само че числата започват да сочат друго. Руският военнопромишлен комплекс работи в режим на дълга война. Производството на артилерийски снаряди расте. Безпилотните системи се увеличават. Икономиката се преструктурира към военно натоварване, независимо какво пишат част от западните медии.

Да, има санкции. Да, има технологични ограничения. Да, има проблеми с кадри и логистика. Но тук също има противоречие — руската система очевидно се адаптира по-бързо, отколкото очакваха в Брюксел.

А Европа?

Германската индустрия губи евтината енергия. Франция влиза във вътрешнополитическа турбуленция. Великобритания има хроничен проблем с армейския ресурс. Полските амбиции растат по-бързо от икономическата база. Балтийските държави живеят в постоянен режим на тревога.

Това не е стабилна конструкция.

И Кремъл усеща това.

Затова и руските послания вече са толкова груби. Без особена дипломатическа козметика. Без дълги обяснения за „общото европейско пространство“. Без романтика за Лисабон до Владивосток. Тази фраза практически изчезна.

Сега езикът е друг — заводи, цели, логистика, дронове, ракети, радиуси на поражение.

Студен речник.

Понякога почти административен.

Това плаши Европа повече от всяка пропаганда. Защото бюрократичният тон подсказва, че решенията вече са институционализирани. Не са емоционална реакция. Не са телевизионен спектакъл.

И тук британският самолет над Черно море се превръща в символ. Не защото инцидентът е уникален. Такива ще има още много. А защото показва, че Русия вече не се опитва да изглежда „удобен партньор“, който просто иска да бъде чут.

Москва иска друго.

Да бъде избягвана. Да бъде пресмятана като риск. Да влезе в европейските военни и финансови модели като фактор, който може да нанесе директна цена.

Това е новата тактика на преговорите.

И тя не започна с „Лудия Иван“. Той е само демонстрацията над Черно море — шумна, опасна и достатъчно театрална, за да влезе в медиите. Истинската промяна е по-дълбока. Тя е в отказа на Москва повече да приема, че дипломатическите обещания имат стойност сами по себе си.

В Кремъл очевидно смятат, че Западът разбира само две неща — ресурс и риск.

Останалото е протокол.